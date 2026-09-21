«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия миллий терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан футболчиларнинг журналистлар билан узоқ суҳбатлашиши ва ғаройиб либослар орқали кийиниш услубини кўз-кўз қилишига чек қўйди.
- Эндиликда футболчиларни суратга олиш ва улар билан мулоқот қилиш ҳуқуқи фақат Франсия футбол федерацияси (ФФФ) томонидан махсус аккредитациядан ўтган спорт журналистларигагина берилади.
Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан жамоа ичидаги интизомни кучайтириш ва футболчиларнинг бор эътиборини фақат майдондаги натижаларга қаратиш мақсадида кескин ва шов-шувли қарор қабул қилди. derbyderbyderby.it нашри тарқатган махсус хабарга кўра, франциялик афсонавий мутахассис «учранглилар»нинг йиғинлари олдидан ўйинчиларнинг журналистлар билан узоқ ва мазмунсиз суҳбатлар қуриши ҳамда турфа хил ғаройиб либослар орқали кийиниш услубини кўз-кўз қилиш одатига бутунлай чек қўйди.
Сўнгги йилларда Франция термаси юлдузларининг «Клерфонтен» миллий техник марказига етиб келиши ҳақиқий Париж «мода намойиши» (fashion show)га айланиб қолган эди. Спортдан йироқ бўлган глянц журналлар ва шоу-бизнес вакиллари база олдида кутиб туриб, футболчиларни соатлаб суратга олар ва бу ҳолат терманинг асл вазифасини иккинчи даражага тушириб қўярди. Бундай ортиқча дабдаба ва чалғишлардан чарчаган Зидан эндиликда қатъий филтр ўрнатмоқда: янги тартибга биноан, футболчиларни суратга олиш ва улар билан мулоқот қилиш ҳуқуқи фақат Франция футбол федерацияси (FFF) томонидан махсус аккредитациядан ўтган спорт журналистларигагина берилади.
Хўш, Зиданнинг бу темир интизоми юлдузларнинг кайфиятига қандай таъсир қилади ва ушбу чеклов Франция термасини яна дунё футболи чўққисига қайтара оладими?
«Клерфонтен подиум эмас»: Зидан жорий этган янги қоидалар моҳияти
Терма жамоа ихтиёрида жорий этилган янги чеклов ва тартиблар тафсилоти:
«Мода ҳафталиги»га чек қўйилди: Футболчиларнинг базага келишда экстравагант ва қимматбаҳо кийимлар орқали шоу яратиши расман тақиқланди;
Шоу-бизнес журналистлари учун «қизил чироқ»: Фақат спортга алоқадор бўлмаган, мода ва ҳаёт тарзи (lifestyle) нашрларининг «Клерфонтен» базасида эркин ишлашига чек қўйилди;
Фақат махсус FFF аккредитацияси: Эндиликда миллий жамоа аъзоларини тасвирга олиш ва қисқа интервьюлар олиш ҳуқуқи фақат Франция футбол федерацияси рухсатномасига эга бўлган ихтисослашган спорт ОАВларига берилади;
Бор диққат фақат машғулотларга: Мураббийлар штаби ўйинчиларнинг кийим танлаш ва камералар олдида вақт йўқотишдан кўра, тактик тайёргарлик ва жисмоний тикланишга диққат қаратишини шарт қилиб қўйди;
Юлдузлар мақомига қарамасдан ягона тартиб: Чекловлар Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга каби дунё юлдузларидан тортиб янги чақирилган дебютантларгача бирдек тааллуқли ҳисобланади.
Франция миллий термаси: Зидангача ва Зидан давридаги муҳит таққоси
«Клерфонтен» марказидаги ўзгаришлар таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Аввалги тартиб (Сўнгги йилларда)
Зинедин Зиданнинг янги талаби
Базага келиш жараёни
Очиқ мода намойиши, қимматбаҳо луклар
Оддий, камтарона ва спортга хос кийиниш
Матбуот қамрови
Шоу-бизнес, мода ва глянц нашрлар
Фақат расмий спорт ОАВлари ва FFF медиаси
Журналистлар билан суҳбат
Очиқ ҳудудда узоқ суратга тушиш ва баҳслар
Регламент асосидаги қисқа ва чекланган мулоқот
Мураббийлик мақсади
Медиа имидж ва пиарга эркинлик
Темир интизом, камроқ шов-шув ва юқори фокус
Асосий эътибор маркази
Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар
Фақат майдондаги тактика ва натижалар
Футбол экспертизаси: Нега Зидан бу қадамни ташлади?
Европа футболи инсайдерлари ва Франция спорти таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Интизом ва концентрациянинг тикланиши: Зинедин Зидан ҳар доим майдон ташқарисидаги ортиқча шов-шувлардан нафратланган; мураббий йирик турнирлар олдидан футболчилар миясини медиа босимидан тозаламоқчи;
Жамоа ичидаги мувозанатни сақлаш: Баъзи ёш футболчиларнинг ўйини қолиб, кийими трендга чиқиши кийиниш хонасида носоғлом муҳит келтириб чиқариши мумкин эди; янги чеклов бу бўлинишни йўқотади;
Чемпионлик менталитетига қайтиш: «Реал Мадрид» билан Чемпионлар Лигасида кетма-кет зафар қучган Зидан муваффақият фақат темир тартиб ва майдондаги 100%лик фидойилик эвазига келишини яхши билади;
Федерация тўлиқ қўллаб-қувватламоқда: FFF раҳбарияти мураббийнинг бу қарорини мамнуният билан қабул қилган, чунки терма жамоа атрофидаги носоғлом кўнгилочар шоуларга барҳам бериш вақти аллақачон келган эди.
Зинедин Зиданнинг ушбу кескин демарши Франция миллий терма жамоасида «юлдузлик касали»га қарши кураш бошлангани ва фақат ғалаба учун ишлайдиган янги давр очилганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Зинедин Зиданнинг футболчилар учун «мода намойиши»ни тақиқлаши тўғри қарорми ёки замонавий футболда шоу ва шахсий услуб ҳам керакми? Темир интизом Францияни яна халқаро совринларга етаклай оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболидаги энг қайноқ интизомий ўзгаришлар таҳлилини барча футбол ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…