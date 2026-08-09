Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқда
Уелс соҳилида топилиб, қарийб икки ярим йил даволанган нодир денгиз тошбақаси Розси ўз ватани — Мексикага қайтарилади. Кемп ридлейси турига мансуб Розси 2023 йил декабр ойида Англси оролидаги соҳилда Мег исмли ит томонидан оғир аҳволда топилган ва парвариш давомида вазни 1 килограммдан кам ҳолатдан 21 килограммгача етган.
Уэльс соҳилида топилган нодир денгиз тошбақаси Розси ўзининг ҳақиқий ватани — Мексикага қайтарилади. Унинг уйигача бўлган қарийб 5 минг миллик (8 минг километрдан ортиқ) сафарини мутахассислар махсус тайёргарлик билан амалга оширмоқда.
Розси — дунёдаги энг камёб денгиз тошбақаларидан бири бўлган Кемп ридлейси турига мансуб. У 2023 йил декабрь ойида Уэльснинг Англси оролидаги соҳилда Мег исмли ит томонидан топилган. Ўша пайтда тошбақа икки ёшга ҳам тўлмаган ва аҳволи жуда оғир бўлган.
Мутахассислар унинг совуқ сувда узоқ қолиб кетгани сабабли «совуқдан карахтлашган» ҳолатга тушганини аниқлашган. Англси денгиз ҳайвонот боғи ходимлари Розсини даволаб, қарийб икки ярим йил давомида парвариш қилди. Шу вақт ичида у уч баравар катталашиб, вазни 1 килограммдан ҳам кам ҳолатдан 21 килограммгача етди.
Энди Розсини узоқ сафарга кузатиш учун махсус ҳарорат назоратидаги қути тайёрланган. У аввал Англсидан Лондонга вертолётда олиб борилади, кейин эса юк самолёти орқали АҚШнинг Хьюстон шаҳрига етказилади.
Сафар давомида мутахассислар тошбақанинг сувсизланиб қолмаслигига алоҳида эътибор қаратади. Унинг косаси ва нозик териси қуриб кетмаслиги учун махсус намлантирувчи воситалардан фойдаланилади. Айниқса, кўзларини ҳам мунтазам намлаб туриш талаб этилади.
Англси денгиз ҳайвонот боғи раҳбари Фрэнки Хобронинг таъкидлашича, совуқдан карахтлашган денгиз тошбақалари мутахассислар ёрдамисиз деярли тирик қолмайди. Шунинг учун Розсининг соғайиб, энди табиий муҳитига қайтарилаётгани жамоа учун жуда таъсирли воқеа ҳисобланади.
Розси топилган соҳил номи билан аталган. Мутахассислар унинг кучли шамоллар таъсирида илиқ сувлардан адашиб, Уэльс қирғоқларига келиб қолган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Кемп ридлейси дунёдаги энг камёб денгиз тошбақаси ҳисобланади. Улар тухум қўйиш учун асосан Мексикадаги иккита соҳил ва АҚШнинг Техас штатидаги ҳудудлардан фойдаланади.
Ҳайвонот боғи ходимлари Розсининг ёввойи табиатга қайтарилиши ушбу ноёб турни сақлаб қолиш йўлида кичик бўлса-да, муҳим қадам бўлишини умид қилмоқда. У сўнгги ўн йил ичида мазкур боғ томонидан қутқарилиб, соғайтирилган тўртинчи денгиз тошбақаси бўлади.
Айни пайтда мутахассислар Уэльс қирғоқларида совуқдан азият чеккан бошқа денгиз тошбақаларини ҳам қутқариш учун махсус марказ ташкил этиш режасини ишлаб чиқмоқда.
…