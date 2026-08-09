Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқда

·47·Дунё
Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқда
Қисқача

Уелс соҳилида топилиб, қарийб икки ярим йил даволанган нодир денгиз тошбақаси Розси ўз ватани — Мексикага қайтарилади. Кемп ридлейси турига мансуб Розси 2023 йил декабр ойида Англси оролидаги соҳилда Мег исмли ит томонидан оғир аҳволда топилган ва парвариш давомида вазни 1 килограммдан кам ҳолатдан 21 килограммгача етган.

Уэльс соҳилида топилган нодир денгиз тошбақаси Розси ўзининг ҳақиқий ватани — Мексикага қайтарилади. Унинг уйигача бўлган қарийб 5 минг миллик (8 минг километрдан ортиқ) сафарини мутахассислар махсус тайёргарлик билан амалга оширмоқда.

Розси — дунёдаги энг камёб денгиз тошбақаларидан бири бўлган Кемп ридлейси турига мансуб. У 2023 йил декабрь ойида Уэльснинг Англси оролидаги соҳилда Мег исмли ит томонидан топилган. Ўша пайтда тошбақа икки ёшга ҳам тўлмаган ва аҳволи жуда оғир бўлган.

Мутахассислар унинг совуқ сувда узоқ қолиб кетгани сабабли «совуқдан карахтлашган» ҳолатга тушганини аниқлашган. Англси денгиз ҳайвонот боғи ходимлари Розсини даволаб, қарийб икки ярим йил давомида парвариш қилди. Шу вақт ичида у уч баравар катталашиб, вазни 1 килограммдан ҳам кам ҳолатдан 21 килограммгача етди.

Энди Розсини узоқ сафарга кузатиш учун махсус ҳарорат назоратидаги қути тайёрланган. У аввал Англсидан Лондонга вертолётда олиб борилади, кейин эса юк самолёти орқали АҚШнинг Хьюстон шаҳрига етказилади.

Сафар давомида мутахассислар тошбақанинг сувсизланиб қолмаслигига алоҳида эътибор қаратади. Унинг косаси ва нозик териси қуриб кетмаслиги учун махсус намлантирувчи воситалардан фойдаланилади. Айниқса, кўзларини ҳам мунтазам намлаб туриш талаб этилади.

Dengiz toshbaqasi sayoz suv havzasida suzmoqda.

Англси денгиз ҳайвонот боғи раҳбари Фрэнки Хобронинг таъкидлашича, совуқдан карахтлашган денгиз тошбақалари мутахассислар ёрдамисиз деярли тирик қолмайди. Шунинг учун Розсининг соғайиб, энди табиий муҳитига қайтарилаётгани жамоа учун жуда таъсирли воқеа ҳисобланади.

Розси топилган соҳил номи билан аталган. Мутахассислар унинг кучли шамоллар таъсирида илиқ сувлардан адашиб, Уэльс қирғоқларига келиб қолган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Кемп ридлейси дунёдаги энг камёб денгиз тошбақаси ҳисобланади. Улар тухум қўйиш учун асосан Мексикадаги иккита соҳил ва АҚШнинг Техас штатидаги ҳудудлардан фойдаланади.

Ҳайвонот боғи ходимлари Розсининг ёввойи табиатга қайтарилиши ушбу ноёб турни сақлаб қолиш йўлида кичик бўлса-да, муҳим қадам бўлишини умид қилмоқда. У сўнгги ўн йил ичида мазкур боғ томонидан қутқарилиб, соғайтирилган тўртинчи денгиз тошбақаси бўлади.

Айни пайтда мутахассислар Уэльс қирғоқларида совуқдан азият чеккан бошқа денгиз тошбақаларини ҳам қутқариш учун махсус марказ ташкил этиш режасини ишлаб чиқмоқда.

УэльсМексикаЛондонХьюстонАнглси Си Зу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиЯнги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиБугун, 12:55Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиСамолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди