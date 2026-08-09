Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Футбол оламида 2026-йилги «Олтин тўп» мукофоти учун кураш ва муҳокамалар қизғин тус олмоқда. Бавария ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейннинг ушбу нуфузли совриндан четда қолиши «ғалати» ҳолат бўлар эди, деб ҳисоблайди Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Крис Уодл. ГОАЛ нашрига берган интервюсида мутахассис мавсум давомидаги индивидуал барқарорлик ва кўрсаткичлар жамоавий совринлардан устун туриши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Шимолий Америкада ўтган жаҳон чемпионатидаги ғалаба ҳамда Чемпионлар лигасидаги зафарлар мавсумнинг энг яхши футболчисини аниқлашда ҳал қилувчи омилга айланади. Хусусан, Пари Сен-Жермен клубининг Европадаги муваффақияти Усмон Дембеле каби футболчиларнинг имкониятларини оширган бўлса, Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, Испания сафида мундиал ғолиби бўлган Ламине Ямал ҳам асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.
Индивидуал кўрсаткичлар ва жамоавий совринлар зиддиятиБироқ Крис Уодлнинг фикрича, фақатгина жамоавий совринларни ютган футболчиларгагина «Олтин тўп»ни бериш адолатдан эмас. Футбол жамоавий ўйин эканлигини, индивидуал маҳорат эса алоҳида баҳоланиши кераклигини эслатган собиқ ҳужумчи Гарри Кейн бу мукофотга муносиброқ эканини таъкидлади. 33 ёшли ҳужумчи ўтган мавсумда Бавария сафида 61 та гол уриб, жамоасига Германия чемпионлигини олиб келди ва Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатида учинчи ўринни эгалашида етакчилик қилди.
Гарчи Гарри Кейн Чемпионлар лигаси ғолиби бўла олмаган бўлса-да, унинг мавсум давомидаги барқарорлиги ва голлар тўпурари сифатидаги натижалари мутахассисларни лол қолдирмоқда. Англия терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари ҳисобланган футболчи фаолиятидаги ёрқин ўйинлари эвазига бош совриннинг асосий даъвогарлари қаторига қайтди. БетБраин билан ҳамкорликда фикр билдирган Крис Уодл соврин тақдирида фақат жамоанинг ғалабаларига таяниб қолиш мантиқсиз эканини яна бир бор қайд этди.
…