Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

·0·Спорт
Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

Футбол оламида 2026-йилги «Олтин тўп» мукофоти учун кураш ва муҳокамалар қизғин тус олмоқда. Бавария ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейннинг ушбу нуфузли совриндан четда қолиши «ғалати» ҳолат бўлар эди, деб ҳисоблайди Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Крис Уодл. ГОАЛ нашрига берган интервюсида мутахассис мавсум давомидаги индивидуал барқарорлик ва кўрсаткичлар жамоавий совринлардан устун туриши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Шимолий Америкада ўтган жаҳон чемпионатидаги ғалаба ҳамда Чемпионлар лигасидаги зафарлар мавсумнинг энг яхши футболчисини аниқлашда ҳал қилувчи омилга айланади. Хусусан, Пари Сен-Жермен клубининг Европадаги муваффақияти Усмон Дембеле каби футболчиларнинг имкониятларини оширган бўлса, Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, Испания сафида мундиал ғолиби бўлган Ламине Ямал ҳам асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.

Индивидуал кўрсаткичлар ва жамоавий совринлар зиддияти

Бироқ Крис Уодлнинг фикрича, фақатгина жамоавий совринларни ютган футболчиларгагина «Олтин тўп»ни бериш адолатдан эмас. Футбол жамоавий ўйин эканлигини, индивидуал маҳорат эса алоҳида баҳоланиши кераклигини эслатган собиқ ҳужумчи Гарри Кейн бу мукофотга муносиброқ эканини таъкидлади. 33 ёшли ҳужумчи ўтган мавсумда Бавария сафида 61 та гол уриб, жамоасига Германия чемпионлигини олиб келди ва Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатида учинчи ўринни эгалашида етакчилик қилди.

Гарчи Гарри Кейн Чемпионлар лигаси ғолиби бўла олмаган бўлса-да, унинг мавсум давомидаги барқарорлиги ва голлар тўпурари сифатидаги натижалари мутахассисларни лол қолдирмоқда. Англия терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари ҳисобланган футболчи фаолиятидаги ёрқин ўйинлари эвазига бош совриннинг асосий даъвогарлари қаторига қайтди. БетБраин билан ҳамкорликда фикр билдирган Крис Уодл соврин тақдирида фақат жамоанинг ғалабаларига таяниб қолиш мантиқсиз эканини яна бир бор қайд этди.

Гарри КейнОлтин тўпКрис УодлБаварияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)