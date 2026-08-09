Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирди

·0·Спорт
Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирди

Милан бош мураббийи Рубен Аморим Индонезиядаги ёзги турне доирасида Челхига қарши кечган ўртоқлик ўйинида 0:3 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг жамоа футболчиларини қаттиқ огоҳлантирди. Sky Sport Италиа нашри хабар беришича, клуб раҳбарияти келаси ҳафтадаёқ таркибни қисқартириш ва трансферлар бўйича кескин қарорларга келишни режалаштирмоқда. Ушбу мағлубият миланликларнинг ёзги мавсумдаги мағлубиятсиз сериясига чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида Челхи сафида Жоау Педро дубл қайд этган бўлса, Моисес Кайседо оёқ ташқи қисми билан урган ажойиб голи билан ажралиб турди. Натижада Италия гранди ҳимоядаги муаммолар ва таркибдаги ортиқча футболчилар борлигини яна бир бор яққол кўрсатиб қўйди. Мавсум старти олдидан мураббийлар штаби олдида асосий таркибни саралаб олиш вазифаси турибди.

Таркибни қисқартириш ва қатъий қарорлар вақти

Ўйиндан кейинги интервюсида Рубен Аморим жамоа олдида турган қийин танлов ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги икки ҳафталик машғулотлар ижобий ўтган, бироқ жамоа ҳажми ҳаддан ташқари катта ва келаси ҳафтада айрим футболчилар билан хайрлашиш ёки уларнинг тақдирини ҳал қилиш бўйича аниқ қадамлар ташланади.

Аморим йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамай, бу синов жамоанинг ривожланиши учун муҳим қадам бўлганини таъкидлади. Тажрибали мутахассис футболчиларни ўзига қулай бўлган ҳудуддан чиқариб, юқори прессинг услубини синаб кўрди. Мураббийнинг фикрича, бундай кучли рақибларга қарши расмий ўйинларда бу услуб доим ҳам қўлланилмаса-да, ёшларни катта футболга мослаштириш ва уларга ишонч бағишлаш учун бу зарур эди.

Таркибдаги ўзгаришлар ва трансфер бозоридаги муаммолар

Жакарта шаҳридаги баҳс таркибдаги баъзи ўзгаришлар билан ҳам ёдда қолди. Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилни якунлаб қайтган тажрибали Лука Модрич ҳамда қанот ҳужумчиси Рафаел Леау ёзда илк бор асосий таркибда майдонга тушди. Бироқ Юссоуф Фофана ва Фикаё Томори каби устун бўлиши кутилган асосий футболчилар барча тўқсон дақиқани захирада ўтказишди.

Милан раҳбарияти учун асосий бош оғриқ трансфер бозоридаги ҳаракатсизлик эмас, балки амалдаги футболчиларни сотиб юбормасдан туриб янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказишнинг имконсизлигидир. Маошлар фонди ва чекловлар сабабли техник директорлар учун аввало мавжуд таркибни тозалаш устувор вазифага айланди.

Рубен АморимМиланЧелхиА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)