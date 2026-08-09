Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирди
Милан бош мураббийи Рубен Аморим Индонезиядаги ёзги турне доирасида Челхига қарши кечган ўртоқлик ўйинида 0:3 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг жамоа футболчиларини қаттиқ огоҳлантирди. Sky Sport Италиа нашри хабар беришича, клуб раҳбарияти келаси ҳафтадаёқ таркибни қисқартириш ва трансферлар бўйича кескин қарорларга келишни режалаштирмоқда. Ушбу мағлубият миланликларнинг ёзги мавсумдаги мағлубиятсиз сериясига чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида Челхи сафида Жоау Педро дубл қайд этган бўлса, Моисес Кайседо оёқ ташқи қисми билан урган ажойиб голи билан ажралиб турди. Натижада Италия гранди ҳимоядаги муаммолар ва таркибдаги ортиқча футболчилар борлигини яна бир бор яққол кўрсатиб қўйди. Мавсум старти олдидан мураббийлар штаби олдида асосий таркибни саралаб олиш вазифаси турибди.
Таркибни қисқартириш ва қатъий қарорлар вақтиЎйиндан кейинги интервюсида Рубен Аморим жамоа олдида турган қийин танлов ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги икки ҳафталик машғулотлар ижобий ўтган, бироқ жамоа ҳажми ҳаддан ташқари катта ва келаси ҳафтада айрим футболчилар билан хайрлашиш ёки уларнинг тақдирини ҳал қилиш бўйича аниқ қадамлар ташланади.
Аморим йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамай, бу синов жамоанинг ривожланиши учун муҳим қадам бўлганини таъкидлади. Тажрибали мутахассис футболчиларни ўзига қулай бўлган ҳудуддан чиқариб, юқори прессинг услубини синаб кўрди. Мураббийнинг фикрича, бундай кучли рақибларга қарши расмий ўйинларда бу услуб доим ҳам қўлланилмаса-да, ёшларни катта футболга мослаштириш ва уларга ишонч бағишлаш учун бу зарур эди.
Таркибдаги ўзгаришлар ва трансфер бозоридаги муаммоларЖакарта шаҳридаги баҳс таркибдаги баъзи ўзгаришлар билан ҳам ёдда қолди. Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилни якунлаб қайтган тажрибали Лука Модрич ҳамда қанот ҳужумчиси Рафаел Леау ёзда илк бор асосий таркибда майдонга тушди. Бироқ Юссоуф Фофана ва Фикаё Томори каби устун бўлиши кутилган асосий футболчилар барча тўқсон дақиқани захирада ўтказишди.
Милан раҳбарияти учун асосий бош оғриқ трансфер бозоридаги ҳаракатсизлик эмас, балки амалдаги футболчиларни сотиб юбормасдан туриб янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказишнинг имконсизлигидир. Маошлар фонди ва чекловлар сабабли техник директорлар учун аввало мавжуд таркибни тозалаш устувор вазифага айланди.
…