Ноёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилди
Ҳиндистоннинг Ассам штатида ноёб олтин лангурларни ноқонуний равишда олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Махсус операция натижасида ёввойи табиатдан ушланган саккизта лангур аниқланиб, улардан еттитаси кейинчалик яна табиий муҳитга қайтарилди.
Мазкур амалиёт 2026 йил 19–20 июнь кунлари ўтказилган. Тегишли идоралар Ҳиндистон Ёввойи табиат ташаббуси (WTI) томонидан тўпланган маълумотлар асосида ҳаракат қилган. Гумон қилинган савдогарлар Ассамдаги 27-миллий автомобиль йўли бўйлаб қўлга олинган.
Текширув давомида саккизта олтин лангур ёввойи табиатдан қонунга хилоф равишда олиб кетилгани аниқланган. Ҳайвонлар тор қафаслар ва қопларда ташилган. Афсуски, улардан бири йўл давомида нобуд бўлган.
Омон қолган етти лангур, жумладан, битта ёш маймун Ассам ўрмон бошқармаси ихтиёрига топширилган. IFAW ва WTI мутахассислари ҳайвонларнинг ветеринария назорати ва тикланиш жараёнида иштирок этган.
Лангурлар соғлиги тикланиб, табиий ҳаётга қайтишга тайёр ҳолатга келтирилганидан сўнг, 25 июнь куни Ассамдаги Сикхна Жхвлао миллий боғига қўйиб юборилган.
…