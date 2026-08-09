Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари

·30·Дунё
Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари
Қисқача

Украина АҚШ билан Патриот ҳаво мудофаа тизимлари учун ҳар ой ракеталар етказиб бериш бўйича келишувга эришди. Володимир Зеленский ажратилаётган ракеталар мамлакат эҳтиёжларини тўлиқ қопламаслиги ва 2026 йилда уларнинг сони камайиши мумкинлигидан хавотир билдирди. Доналд Трамп Патриот ракеталари АҚШ хавфсизлиги учун ҳам зарурлигини таъкидлаб, Украинага қўшимча ўқ-дориларни талаб қилинган миқдорда етказиш имконияти чекланганини айтди.

Украина АҚШ билан Patriot ҳаво мудофаа тизимлари учун ҳар ой ракеталар етказиб бериш бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Украина президенти Володимир Зеленский Белградда Сербия президенти Александр Вучич билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида маълум қилди.

Киев томони АҚШ ракетага қарши мудофаа тизимларининг асосий ишлаб чиқарувчиси сифатида зарур ўқ-дориларга эга эканини ва Вашингтон билан бу борада узлуксиз иш олиб борилаётганини таъкидламоқда.

«Етказиб бериш йўлга қўйилади, аммо 2026 йилда ҳажм камаяди»

Володимир Зеленский журналистларнинг саволига жавоб берар экан, ҳар ойлик ёрдам бўйича аниқ келишув мавжудлигини тасдиқлади:

«Улар бизга ҳар ой ракеталар ажратиб беришадими? Ҳа, бизда бундай келишув бор», — деди Украина раҳбари.

Шу билан бирга, Зеленский ажратилаётган ракеталар миқдори мамлакат ҳаво мудофааси эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш учун етарли бўлмаслигидан хавотир билдирди. Унинг қайд этишича, 2026 йилда ушбу ракеталар сони камайиши хавфи бор.

Трампнинг позицияси ва лицензия масаласи

Украина ҳаво мудофааси тизимларини мустаҳкамлаш ва Patriot ракеталари тақчилллигини бартараф этиш бўйича музокаралар узоқ вақтдан бери давом этмоқда:

  • Захиралар тақчиллиги: Шу йилнинг апрель ойида Зеленский ҳаво мудофааси ракеталари захираси «исталган ҳафтада» тугаб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди.

  • Ишлаб чиқариш лицензияси: Май ойи охирида Украина томони АҚШдан Patriot ракеталарини мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқариш лицензиясини беришни сўраган. Июль ойи бошида АҚШ президенти Дональд Трамп бундай лицензияни беришга тайёрлигини билдирган эди.

  • Августдаги баёнот ва танқислик: Бироқ август ойига келиб, Америка томони қишга қадар ракеталар ишлаб чиқариш бўйича узоқ муддатли шартнома тузилмаслигини маълум қилди. Президент Трамп АҚШнинг ўз хавфсизлиги учун ҳам Patriot ракеталари зарурлигини таъкидлаб, Украинага қўшимча ўқ-дориларни талаб қилинган миқдорда етказиб бериш имкони чекланганини билдирди.

Ҳозирда АҚШ Конгрессида томонлар Киевга Patriot ҳаво мудофаа тизимларини ишлаб чиқариш технологияларини топшириш бўйича муҳокама ва маслаҳатлашувларни давом эттиришмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

УкраинаАҚШВладимир ЗеленскийДональд ТрампPatriot
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиНоёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиБугун, 13:31Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиЯнги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиБугун, 12:55Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди