Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилинди

·41·Дунё
Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилинди
Қисқача

Муҳаммад Салоҳга Туркиянинг Трабзон вилоятидан ер участкаси совға қилиш таклифи билдирилди. Бу таклифни Аракли тумани ҳокими Ҳусайн Авни Чўскун Чеби футболчи билан учрашув чоғида илгари сурди. У Трабзон келажакда глобал исиш оқибатларидан нисбатан камроқ зарар кўриши ва сув таъминоти билан боғлиқ муаммолар кескин бўлмаслигини айтди. 34 ёшли Салоҳ «Ливерпул»даги тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг «Trabzonspor» клубига ўтди.

Мисрлик футбол юлдузи Муҳаммад Салоҳнинг Туркиянинг «Трабзонспор» клубига ўтиши ортидан унинг атрофида яна бир қизиқ воқеа юз берди. Футболчига Трабзон вилоятидан ер участкаси совға қилиш таклифи билдирилди. Бу ҳақда турк ва хорижий нашрлар хабар берди.

Маълум қилинишича, ноодатий совғани Аракли тумани ҳокими Ҳусайн Авни Чўшкун Чеби таклиф қилган. У Салоҳ билан учрашув чоғида Трабзоннинг табиий шароити ва келажакдаги иқлим хавфлари ҳақида гапириб, футболчига ушбу ҳудуддан «чиройли бир ер» таклиф қилган.

Расмий бу ҳудуд келажакда глобал исиш оқибатларидан нисбатан камроқ зарар кўриши мумкинлигини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Трабзон келажакда яшаш учун қулай ҳудудлардан бири бўлиб қолиши, сув таъминоти билан боғлиқ муаммолар эса бошқа айрим минтақалардагидек кескин бўлмаслиги мумкин.

«Бу фарзандларингиз ва набираларингиз учун ажойиб жой. Бу ерда сув билан боғлиқ муаммолар бўлмайди ва ҳудуд иқлим ўзгаришидан деярли таъсирланмайди», — деган Чеби.

Bir guruh erkaklar ochiq havoda turib, o'zaro suhbatlashmoqda.

Қайд этиш жоиз, Салоҳнинг «Трабзонспор»га трансфери Туркияда катта шов-шув билан кутилди. 34 ёшли футболчи «Ливерпуль»даги тўққиз йиллик фаолиятидан сўнг жамоани тарк этиб, Туркия клубига қўшилди.

Муҳаммад СалоҳТрабзонспорТуркияЛиверпульТрабзон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиНоёб тилларанг лангурлар яна ёввойи табиатга қайтарилдиБугун, 13:31Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиЯнги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиБугун, 12:55Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди