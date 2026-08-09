Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирди

·22·Спорт
Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирди
Қисқача

Хаби Алонсо Ромео Лавиага чарчаганига қарамай, тўлиқ 90 дақиқа ўйнашига имкон берди, чунки футболчида бу борада руҳий тўсиқ мавжуд эди. Жакартада ўтказилган ўртоқлик учрашувида Челси Милан устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу Лави учун сўнгги уч йилдан ортиқ вақт ичида тўлиқ 90 дақиқа ўтказган иккинчи ўйин бўлди.

Жакартада ўтказилган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Италиянинг Милан клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этган Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ўйин давомида ярим ҳимоячи Ромео Лавиага нисбатан қўллаган қатъий ёндашуви сабабларини очиб берди. Ушбу ғалаба жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнидаги муҳим босқичлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси расмий манбаларига таяниб хабар берилишича, испаниялик мутахассис майдонда чарчоқ аломатларини сезган Лавиага охиригача ўйнашига имкон берган. Хаби Алонсо бу қарорни футболчининг ўзига бўлган психологик тўсиғини енгиб ўтиши учун атайлаб қабул қилганини таъкидлади.

Рухсат берилган тўлиқ ўйин ва психологик тўсиқ

Учрашувдан кейинги интервюда Хаби Алонсо ўзининг бошқарув услуби ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ромео Лавиада тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиш борасида маълум бир руҳий тўсиқ мавжуд бўлган.

«Ромео Лавиада тўлиқ 90 дақиқа ўйнаш борасида руҳий тўсиқ бор. У чарчаган эди, лекин мен “Уни ўйнашига қўйиб беринглар, қўйиб беринглар…” дедим. Биз унга 90 дақиқани якунлашига имкон бердик ва у охирида чарчаган бўлса ҳам, ўйлашимча, у ҳақиқатан ҳам бахтли», дея изоҳ берди Челси устози.

Гелора Бунг Карно стадионида бўлиб ўтган бу учрашув Лави учун сўнгги уч йилдан ортиқ вақт ичида тўлиқ 90 дақиқа ўтказган иккинчи ўйин бўлди. 2023-йилнинг август ойида 53 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига келиб қўшилган 22 ёшли футболчи сон ва тизза мушакларидаги жароҳатлар гирдобида қолиб, лондонликлар сафида 80 дан ортиқ учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлганди.

Футболчининг шахсий ютуқлари ва жамоадошларнинг муносабати

Ўйиндан сўнг фикр билдирар-экан, Ромео Лави унга тўлиқ мавсумолди ўйинида қатнашиш имконини яратган тиббий ходимларга миннатдорчилик билдирди. У клуб расмий сайтига берган интервюсида ўз ҳолатидан мамнун эканини таъкидлади.

«Мен 90 дақиқа ўйнаганимдан жуда хурсандман ва ўзимни яхши ҳис қиляпман», деди Лави. «Ишонч клубдаги барча ходимлар билан қилинган меҳнатлар маҳсули бўлиб, улар менга яхши мавсумолди тайёргарлигини ўтказишда ва кучли тарзда бошлашда ёрдам беришди».

Ёш ярим ҳимоячи Хаби Алонсо қўл остида ишлашдан завқланаётганини ва мураббийнинг ғоялари жамоага тезда сингиб бораётганини қўшимча қилди. Ушбу муҳим натижа ва футболчининг матонати жамоа сафдошлари эътиборидан ҳам четда қолмади.

Хусусан, жамоа ҳимоячиси Весли Фофана ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Ромео Лави ва Леви Колвилл билан тушган суратини жойлаштириб, унинг иродасини алоҳида нишонлади ва илиқ тилакларни билдирди.

Хаби АлонсоРомео ЛавиЧелсиМиланФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)