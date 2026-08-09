Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирди
Хаби Алонсо Ромео Лавиага чарчаганига қарамай, тўлиқ 90 дақиқа ўйнашига имкон берди, чунки футболчида бу борада руҳий тўсиқ мавжуд эди. Жакартада ўтказилган ўртоқлик учрашувида Челси Милан устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу Лави учун сўнгги уч йилдан ортиқ вақт ичида тўлиқ 90 дақиқа ўтказган иккинчи ўйин бўлди.
Жакартада ўтказилган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Италиянинг Милан клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этган Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ўйин давомида ярим ҳимоячи Ромео Лавиага нисбатан қўллаган қатъий ёндашуви сабабларини очиб берди. Ушбу ғалаба жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнидаги муҳим босқичлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси расмий манбаларига таяниб хабар берилишича, испаниялик мутахассис майдонда чарчоқ аломатларини сезган Лавиага охиригача ўйнашига имкон берган. Хаби Алонсо бу қарорни футболчининг ўзига бўлган психологик тўсиғини енгиб ўтиши учун атайлаб қабул қилганини таъкидлади.
Рухсат берилган тўлиқ ўйин ва психологик тўсиқУчрашувдан кейинги интервюда Хаби Алонсо ўзининг бошқарув услуби ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ромео Лавиада тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиш борасида маълум бир руҳий тўсиқ мавжуд бўлган.
«Ромео Лавиада тўлиқ 90 дақиқа ўйнаш борасида руҳий тўсиқ бор. У чарчаган эди, лекин мен “Уни ўйнашига қўйиб беринглар, қўйиб беринглар…” дедим. Биз унга 90 дақиқани якунлашига имкон бердик ва у охирида чарчаган бўлса ҳам, ўйлашимча, у ҳақиқатан ҳам бахтли», дея изоҳ берди Челси устози.
Гелора Бунг Карно стадионида бўлиб ўтган бу учрашув Лави учун сўнгги уч йилдан ортиқ вақт ичида тўлиқ 90 дақиқа ўтказган иккинчи ўйин бўлди. 2023-йилнинг август ойида 53 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига келиб қўшилган 22 ёшли футболчи сон ва тизза мушакларидаги жароҳатлар гирдобида қолиб, лондонликлар сафида 80 дан ортиқ учрашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлганди.
Футболчининг шахсий ютуқлари ва жамоадошларнинг муносабатиЎйиндан сўнг фикр билдирар-экан, Ромео Лави унга тўлиқ мавсумолди ўйинида қатнашиш имконини яратган тиббий ходимларга миннатдорчилик билдирди. У клуб расмий сайтига берган интервюсида ўз ҳолатидан мамнун эканини таъкидлади.
«Мен 90 дақиқа ўйнаганимдан жуда хурсандман ва ўзимни яхши ҳис қиляпман», деди Лави. «Ишонч клубдаги барча ходимлар билан қилинган меҳнатлар маҳсули бўлиб, улар менга яхши мавсумолди тайёргарлигини ўтказишда ва кучли тарзда бошлашда ёрдам беришди».
Ёш ярим ҳимоячи Хаби Алонсо қўл остида ишлашдан завқланаётганини ва мураббийнинг ғоялари жамоага тезда сингиб бораётганини қўшимча қилди. Ушбу муҳим натижа ва футболчининг матонати жамоа сафдошлари эътиборидан ҳам четда қолмади.
Хусусан, жамоа ҳимоячиси Весли Фофана ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Ромео Лави ва Леви Колвилл билан тушган суратини жойлаштириб, унинг иродасини алоҳида нишонлади ва илиқ тилакларни билдирди.
…