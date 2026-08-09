Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқда

·0·Техно
Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқда

Компьютер технологиялари бозорида етакчи ўрин тутувчи Intel компанияси ўзининг келгуси авлод настол (стасионар) процессорлари учун мисли кўрилмаган даражадаги кучли ўрнатилган график процессор (иGPU) устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Nova Лаке-С (Core Ultra 400) туркумидаги янги чиплар AMD Ryzen процессорларининг ўрнатилган графикаси билан рақобат қилишга мўлжалланган бўлиб, келажакда фойдаланувчиларга алоҳида дискрет видеокартасиз ҳам юқори унумдорликни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Машҳур инсайдер Жайкиҳн тарқатган маълумотларга кўра, янги туркумдаги энг юқори версиядаги Intel иGPU ўз ичига 12 та Xe3P ядросини олади ва 40 ваттгача бўлган қувватни истеъмол қилади. Бу ўрнатилган графика учун жуда юқори кўрсаткич бўлиб, технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу графикага эга Nova Лаке-С процессорларидан бирининг конфигурацияси 16 та ҳисоблаш ядросидан иборат бўлиши кутилмоқда: улардан 4 таси унумдор П-Коре, 8 таси энергия тежамкор Э-Коре ва яна 4 таси паст қувватли ЛП-Э Коре ядроларидир. Процессор жами 16 та оқимни қўллаб-қувватлайди.

Қувват чекловлари ва техник хусусиятлар

Процессорнинг асосий қувват чегараси (PL1) 65 ваттни ташкил этса, максимал кўрсаткич (PL2) даражаси 154 ваттгача етиши мумкин. Бунда фақатгина ўрнатилган графиканинг ўзи PL2 режимида 40 ваттгача қувват олиши мумкин бўлади, унинг барқарор PL1 чегараси эса 15–25 ватт атрофида бўлади. Бундай юқори энергия сарфи туфайли Intel она платаларга ВККGT учун иккита алоҳида қувват фазасини талаб қилиши тахмин қилинмоқда.

Бу шуни англатадики, қувватли иGPU унумдорлиги нафақат процессорнинг ўзи ва совутиш тизимига, балки фойдаланувчи танлаган она платанинг имкониятларига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ўрнатилган графиканинг самарадорлигини оширишда кэш хотира ҳам муҳим рол ўйнайди. 12 ядроли Xe3P 20 МБ ҳажмга эга L2 кэш хотирасини олиши кутилмоқда, бу эса Panther Lake'даги 12 ядроли Xe3 кэшидан тўртдан бир қисмга кўпдир.

Бозорга чиқиш муддати ва истиқболлар

Ўрнатилган графика учун кэш ҳажмининг катталиги жуда муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, иGPU тизимнинг умумий тезкор хотирасидан (RAM) фойдаланади ва у дискрет видеокарталарнинг махсус видеохотирасига нисбатан ўтказиш қобилияти бўйича сезиларли даражада ортда қолади. Кенгайтирилган кэш хотираси ана шу камчиликни қоплашга ёрдам беради.

Маълум бўлишича, янги Xe3P графикаси фақат стасионар қурилмалар билан чекланиб қолмайди. 12 ядроли графиканинг турли вариантлари мобил процессорларда ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Жумладан, айрим Nova Лаке-Ҳ мобил чипларига ҳар бири тўртта Xe3P блокидан иборат иккита модулни ўз ичига олган ғайриоддий конфигурация берилиши тахмин қилинмоқда. Intel'нинг ушбу улкан лойиҳаси расман 2027 йил бошида бозорга чиқарилиши режалаштирилган.

IntelNova ЛакеCore UltraПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди