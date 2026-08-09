Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқда
Компьютер технологиялари бозорида етакчи ўрин тутувчи Intel компанияси ўзининг келгуси авлод настол (стасионар) процессорлари учун мисли кўрилмаган даражадаги кучли ўрнатилган график процессор (иGPU) устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Nova Лаке-С (Core Ultra 400) туркумидаги янги чиплар AMD Ryzen процессорларининг ўрнатилган графикаси билан рақобат қилишга мўлжалланган бўлиб, келажакда фойдаланувчиларга алоҳида дискрет видеокартасиз ҳам юқори унумдорликни тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Машҳур инсайдер Жайкиҳн тарқатган маълумотларга кўра, янги туркумдаги энг юқори версиядаги Intel иGPU ўз ичига 12 та Xe3P ядросини олади ва 40 ваттгача бўлган қувватни истеъмол қилади. Бу ўрнатилган графика учун жуда юқори кўрсаткич бўлиб, технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу графикага эга Nova Лаке-С процессорларидан бирининг конфигурацияси 16 та ҳисоблаш ядросидан иборат бўлиши кутилмоқда: улардан 4 таси унумдор П-Коре, 8 таси энергия тежамкор Э-Коре ва яна 4 таси паст қувватли ЛП-Э Коре ядроларидир. Процессор жами 16 та оқимни қўллаб-қувватлайди.
Қувват чекловлари ва техник хусусиятларПроцессорнинг асосий қувват чегараси (PL1) 65 ваттни ташкил этса, максимал кўрсаткич (PL2) даражаси 154 ваттгача етиши мумкин. Бунда фақатгина ўрнатилган графиканинг ўзи PL2 режимида 40 ваттгача қувват олиши мумкин бўлади, унинг барқарор PL1 чегараси эса 15–25 ватт атрофида бўлади. Бундай юқори энергия сарфи туфайли Intel она платаларга ВККGT учун иккита алоҳида қувват фазасини талаб қилиши тахмин қилинмоқда.
Бу шуни англатадики, қувватли иGPU унумдорлиги нафақат процессорнинг ўзи ва совутиш тизимига, балки фойдаланувчи танлаган она платанинг имкониятларига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ўрнатилган графиканинг самарадорлигини оширишда кэш хотира ҳам муҳим рол ўйнайди. 12 ядроли Xe3P 20 МБ ҳажмга эга L2 кэш хотирасини олиши кутилмоқда, бу эса Panther Lake'даги 12 ядроли Xe3 кэшидан тўртдан бир қисмга кўпдир.
Бозорга чиқиш муддати ва истиқболларЎрнатилган графика учун кэш ҳажмининг катталиги жуда муҳим аҳамият касб этади. Гап шундаки, иGPU тизимнинг умумий тезкор хотирасидан (RAM) фойдаланади ва у дискрет видеокарталарнинг махсус видеохотирасига нисбатан ўтказиш қобилияти бўйича сезиларли даражада ортда қолади. Кенгайтирилган кэш хотираси ана шу камчиликни қоплашга ёрдам беради.
Маълум бўлишича, янги Xe3P графикаси фақат стасионар қурилмалар билан чекланиб қолмайди. 12 ядроли графиканинг турли вариантлари мобил процессорларда ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Жумладан, айрим Nova Лаке-Ҳ мобил чипларига ҳар бири тўртта Xe3P блокидан иборат иккита модулни ўз ичига олган ғайриоддий конфигурация берилиши тахмин қилинмоқда. Intel'нинг ушбу улкан лойиҳаси расман 2027 йил бошида бозорга чиқарилиши режалаштирилган.
…