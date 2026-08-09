Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринди
Малайзиядан Ҳиндистонга парвоз қилаётган самолётда йўловчилардан бири фавқулодда чиқиш эшигини очишга бир неча бор уринди. У эшикнинг ички ойнасига зарар етказган, бироқ экипаж аъзолари ва бошқа йўловчилар аралашиб, уни ушлаб қолган. Самолёт Ҳиндистонга хавфсиз қўнгач, ҳуқуқ-тартибот идоралари йўловчини қўлга олган ва унинг хатти-ҳаракатлари юзасидан тергов бошланган.
Малайзиядан Ҳиндистонга парвоз қилаётган самолётда йўловчилардан бири кутилмаганда фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринди. У эшикнинг ички ойнасига зарар етказиб, уни очишга бир неча бор ҳаракат қилган.
Вазиятни сезган экипаж аъзолари ва бошқа йўловчилар дарҳол аралашиб, эркакни ушлаб қолган. Шундан сўнг самолётдаги вазият назоратга олинган ва парвоз давом эттирилган.
Самолёт Ҳиндистонга хавфсиз қўнгач, ҳуқуқ-тартибот идоралари йўловчини қўлга олган. Ҳозирда унинг хатти-ҳаракатлари юзасидан тергов олиб борилмоқда.
Воқеа сабабли парвоздаги бошқа йўловчилар орасида ҳам хавотир юзага келган. Фавқулодда чиқиш эшиклари фақат зарур ҳолатларда фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиб, уларни парвоз вақтида очишга уриниш жиддий хавф туғдириши мумкин.
…