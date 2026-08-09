Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилди
АҚШнинг собиқ президенти Жо Байденнинг простата саратони янада ривожланиб, суяклари ва бошқа қисмларига ҳам тарқалган. Касаллик унга кучли оғриқ бераётгани ва ҳолсизлантираётгани ҳақида унинг ўғли Хантер Байден BBC'га берган интервюсида маълум қилди.
Хантер Байден отасининг соғлиғи ҳақида гапирар экан, унинг касаллик билан курашаётганини кузатиш оила учун жуда оғир кечаётганини таъкидлади.
“Саратон тарқалди, метастазлар суякларига ва ундан ҳам бошқа жойларга ўтган. Бу жуда оғриқли ва кўп жиҳатдан ҳолсизлантирувчи”, — деди у.
83 ёшли Жо Байден АҚШ тарихидаги энг кекса президент сифатида фаолият юритган. Унинг ёши ва соғлиғи президентлик даврида ҳам кўп бора муҳокама қилинган.
Байден простата саратони ташхиси қўйилганини 2025 йил май ойида, Оқ уйни тарк этганидан тахминан тўрт ой ўтиб маълум қилган эди. Ўша пайтда касаллик аллақачон суякларга тарқалгани аниқланган.
Шундан буён собиқ президент даволанишни давом эттириб келмоқда. 2026 йил июльида Байден саратонни даволаш жараёни “жуда яхши кетаётганини” билдирган эди.
Хантер Байден эса отасининг ҳозирги аҳволи ҳақида гапирар экан, унинг камдан-кам шикоят қилишини айтди.
“Буни кузатиш жуда ачинарли. Отамнинг ҳозирги соғлиғи ҳақида айтадиган ягона гапим — у кўпроқ шикоят қилса эди, деб истардим. Чунки унинг аҳволи яхши эмас”, — деди у.
…