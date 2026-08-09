Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилди

·1·Дунё
Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилди

АҚШнинг собиқ президенти Жо Байденнинг простата саратони янада ривожланиб, суяклари ва бошқа қисмларига ҳам тарқалган. Касаллик унга кучли оғриқ бераётгани ва ҳолсизлантираётгани ҳақида унинг ўғли Хантер Байден BBC'га берган интервюсида маълум қилди.

Хантер Байден отасининг соғлиғи ҳақида гапирар экан, унинг касаллик билан курашаётганини кузатиш оила учун жуда оғир кечаётганини таъкидлади.

“Саратон тарқалди, метастазлар суякларига ва ундан ҳам бошқа жойларга ўтган. Бу жуда оғриқли ва кўп жиҳатдан ҳолсизлантирувчи”, — деди у.

83 ёшли Жо Байден АҚШ тарихидаги энг кекса президент сифатида фаолият юритган. Унинг ёши ва соғлиғи президентлик даврида ҳам кўп бора муҳокама қилинган.

Байден простата саратони ташхиси қўйилганини 2025 йил май ойида, Оқ уйни тарк этганидан тахминан тўрт ой ўтиб маълум қилган эди. Ўша пайтда касаллик аллақачон суякларга тарқалгани аниқланган.

Шундан буён собиқ президент даволанишни давом эттириб келмоқда. 2026 йил июльида Байден саратонни даволаш жараёни “жуда яхши кетаётганини” билдирган эди.

Хантер Байден эса отасининг ҳозирги аҳволи ҳақида гапирар экан, унинг камдан-кам шикоят қилишини айтди.

“Буни кузатиш жуда ачинарли. Отамнинг ҳозирги соғлиғи ҳақида айтадиган ягона гапим — у кўпроқ шикоят қилса эди, деб истардим. Чунки унинг аҳволи яхши эмас”, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаУрушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқдаБугун, 13:13Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиЯнги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиБугун, 12:55Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаБугун, 12:46Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиСамолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди