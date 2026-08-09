Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқда
Украинадаги уруш вақтида қутқарилиб, АҚШга олиб кетилган Тарас исмли шерга бластомикоз деб аталадиган кам учрайдиган ва ҳаёт учун хавфли замбуруғли инфексия ташхиси қўйилди. Тўрт ойлигида Одессадаги темирйўл вокзалида ташлаб кетилган ҳолда топилган Тарас 2022 йилда икки синглиси — Леся ва Штефания билан бирга Миннесота штатидаги Те Вилдкат Санктуарй қўриқхонасига олиб келинган.
Украинадаги уруш вақтида қутқарилиб, АҚШга олиб кетилган Тарас исмли шер ҳозир кам учрайдиган ва ҳаёт учун хавфли касаллик билан курашаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда 8 август куни хабар берилди.
Тарас ҳали тўрт ойлик шер боласи бўлганида Украинадан олиб чиқилган. Унинг икки синглиси — Леся ва Штефания ҳам бирга қутқарилган. Маълум бўлишича, учала шер боласи Украинадаги уруш пайтида Одессадаги темирйўл вокзалида ташлаб кетилган ҳолда топилган. Улар экзотик ҳайвонлар ноқонуний савдоси билан боғлиқ бўлган ва жуда ёшлигида онасидан ажратилган.
2022 йилда Тарас ва унинг сингиллари АҚШнинг Миннесота штатидаги The Wildcat Sanctuary қўриқхонасига олиб келинган. Улар Украинадан АҚШга қарийб 7000 миллик сафарни босиб ўтган.
Тарас қўриқхонада дастлаб яхши мослашган. Аммо 2026 йил май ойида унинг ҳолати ўзгариб, у ҳолсиз бўлиб қолган. Ўтказилган текширувлар натижасида шерга бластомикоз — кам учрайдиган ва оғир кечиши мумкин бўлган замбуруғли инфекция ташхиси қўйилган. Касаллик асосан ўпкага таъсир қилган.
Шундан сўнг Тарасга интенсив даволаш бошланган. Унга томир орқали замбуруғга қарши дорилар берилган, кейин эса оғиз орқали қабул қилинадиган даволаш давом эттирилган. Ҳозирча унинг аҳволида ижобий ўзгаришлар кузатилаётган бўлса-да, мутахассислар прогнозга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда.
Тараснинг сингиллари билан қайта учрашуви ҳам таъсирли лаҳзалардан бири бўлган. Бироқ дори қабул қилиш жараёнида уни вақтинча сингилларидан ажратишга тўғри келмоқда — шерлар бирга овқатланганда Тарасга мўлжалланган дорили озиқни бошқа шерлар еб қўйиши мумкин.
…