Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқда

·22·Дунё
Урушдан қутқарилган шер оғир касаллик билан курашмоқда
Қисқача

Украинадаги уруш вақтида қутқарилиб, АҚШга олиб кетилган Тарас исмли шерга бластомикоз деб аталадиган кам учрайдиган ва ҳаёт учун хавфли замбуруғли инфексия ташхиси қўйилди. Тўрт ойлигида Одессадаги темирйўл вокзалида ташлаб кетилган ҳолда топилган Тарас 2022 йилда икки синглиси — Леся ва Штефания билан бирга Миннесота штатидаги Те Вилдкат Санктуарй қўриқхонасига олиб келинган.

Украинадаги уруш вақтида қутқарилиб, АҚШга олиб кетилган Тарас исмли шер ҳозир кам учрайдиган ва ҳаёт учун хавфли касаллик билан курашаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда 8 август куни хабар берилди.

Тарас ҳали тўрт ойлик шер боласи бўлганида Украинадан олиб чиқилган. Унинг икки синглиси — Леся ва Штефания ҳам бирга қутқарилган. Маълум бўлишича, учала шер боласи Украинадаги уруш пайтида Одессадаги темирйўл вокзалида ташлаб кетилган ҳолда топилган. Улар экзотик ҳайвонлар ноқонуний савдоси билан боғлиқ бўлган ва жуда ёшлигида онасидан ажратилган.

Yuz qismi koʻrinib turgan arslon somonli yuzada yotibdi.

2022 йилда Тарас ва унинг сингиллари АҚШнинг Миннесота штатидаги The Wildcat Sanctuary қўриқхонасига олиб келинган. Улар Украинадан АҚШга қарийб 7000 миллик сафарни босиб ўтган.

Тарас қўриқхонада дастлаб яхши мослашган. Аммо 2026 йил май ойида унинг ҳолати ўзгариб, у ҳолсиз бўлиб қолган. Ўтказилган текширувлар натижасида шерга бластомикоз — кам учрайдиган ва оғир кечиши мумкин бўлган замбуруғли инфекция ташхиси қўйилган. Касаллик асосан ўпкага таъсир қилган.

Шундан сўнг Тарасга интенсив даволаш бошланган. Унга томир орқали замбуруғга қарши дорилар берилган, кейин эса оғиз орқали қабул қилинадиган даволаш давом эттирилган. Ҳозирча унинг аҳволида ижобий ўзгаришлар кузатилаётган бўлса-да, мутахассислар прогнозга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда.

Erkak sher va urg'ochi sher tosh ustida yonma-yon yotibdi.

Тараснинг сингиллари билан қайта учрашуви ҳам таъсирли лаҳзалардан бири бўлган. Бироқ дори қабул қилиш жараёнида уни вақтинча сингилларидан ажратишга тўғри келмоқда — шерлар бирга овқатланганда Тарасга мўлжалланган дорили озиқни бошқа шерлар еб қўйиши мумкин.

УкраинаАҚШОдессаМиннесотаЗе Уайлдкэт Сэнкчуари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиБугун, 13:22Муҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиМуҳаммад Салоҳга Туркиядан ноодатий совға қилиндиБугун, 13:07Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариБугун, 13:00Янги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиЯнги НАТО: Туркия, Покистон ва Саудия «Макка мудофаа пакти»ни имзоладиБугун, 12:55Ўлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаЎлим ёқасидан қутқарилган тошбақа уйига қайтмоқдаБугун, 12:46Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиСамолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди