Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкин
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагани сабабли Арсенал Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиш вариантини кўриб чиқмоқда. Арсенал собиқ сардори Вилям Галлас Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни жамоа учун ажойиб вариант деб атади.
Англиянинг Арсенал клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш учун ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Жамоа бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни Лондон клубига жалб қилишга уриниб кўрган эди, бироқ бразилиялик футболчи қироллик клуби билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагач, бу трансфер амалга ошмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, шартнома борасидаги зиддиятлардан фойдаланишга ҳаракат қилган Канонирлар энди бошқа вариантларни кўриб чиқмоқда. Микел Артетанинг шахсан ўзи ҳужумчини жамоага таклиф қилишга уринишларига қарамай, трансфернинг барбод бўлиши Премер-лига чемпионлигини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган таркибда бўшлиқ юзага келтирди.
Маркус Рэшфорд учун янги имкониятВинисиус Жуниор варианти ёпилгач, Арсенал собиқ сардори Вилям Галлас клубга Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни сотиб олишни маслаҳат берди. Англиялик футболчининг Барселондаги ижара муддати якунлангач, унинг келгусидаги тақдири сўроқ остида қолмоқда.
Вилям Галлас иПредикта нашрига берган интервюсида Маркус Рэшфорд Арсенал ҳужуми учун ажойиб вариант бўлишини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳужумчи ўтган мавсумни яхши ўтказди ва Манчестер Юнайтедни тарк этишни истамоқда, чунки акс ҳолда у Каталония клубига ижара асосида йўл олмаган бўларди.
Трансфер нархи ва шартларМанчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини тахминан 40 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр эканлиги хабар қилинмоқда. Бироқ, инглиз клуби бу трансфер бўйича асосий рақиблари бўлган Манчестер Сити ёки Ливерпулга футболчини сотмасликка қатъий қарор қилган.
Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсумни Испанияда ўтказди. Барселона бош мураббийи Ханси Флик ижарадан сўнг футболчининг клубда қолмаслигини тасдиқлаган бўлса-да, унинг профессионал фазилатлари ва инсоний сифатларини юқори баҳолаган.
Галласнинг фикрича, 28 ёшли футболчи Британия ичида бошқа бир топ-клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолашга ҳаракат қилади. Ҳозирги вазиятда Арсенал бундай тажрибали ва юқори даражадаги футболчини ўз сафига қўшиб олиш орқали бир нечта фронтда кураш олиб бориш учун етарли захирага эга бўлиши мумкин.
…