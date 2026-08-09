Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкин

·35·Спорт
Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкин
Қисқача

Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагани сабабли Арсенал Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиш вариантини кўриб чиқмоқда. Арсенал собиқ сардори Вилям Галлас Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни жамоа учун ажойиб вариант деб атади.

Англиянинг Арсенал клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш учун ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлмоқда. Жамоа бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни Лондон клубига жалб қилишга уриниб кўрган эди, бироқ бразилиялик футболчи қироллик клуби билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган янги шартнома имзолагач, бу трансфер амалга ошмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, шартнома борасидаги зиддиятлардан фойдаланишга ҳаракат қилган Канонирлар энди бошқа вариантларни кўриб чиқмоқда. Микел Артетанинг шахсан ўзи ҳужумчини жамоага таклиф қилишга уринишларига қарамай, трансфернинг барбод бўлиши Премер-лига чемпионлигини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган таркибда бўшлиқ юзага келтирди.

Маркус Рэшфорд учун янги имконият

Винисиус Жуниор варианти ёпилгач, Арсенал собиқ сардори Вилям Галлас клубга Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни сотиб олишни маслаҳат берди. Англиялик футболчининг Барселондаги ижара муддати якунлангач, унинг келгусидаги тақдири сўроқ остида қолмоқда.

Вилям Галлас иПредикта нашрига берган интервюсида Маркус Рэшфорд Арсенал ҳужуми учун ажойиб вариант бўлишини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳужумчи ўтган мавсумни яхши ўтказди ва Манчестер Юнайтедни тарк этишни истамоқда, чунки акс ҳолда у Каталония клубига ижара асосида йўл олмаган бўларди.

Трансфер нархи ва шартлар

Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини тахминан 40 миллион фунт стерлинг эвазига сотишга тайёр эканлиги хабар қилинмоқда. Бироқ, инглиз клуби бу трансфер бўйича асосий рақиблари бўлган Манчестер Сити ёки Ливерпулга футболчини сотмасликка қатъий қарор қилган.

Маълумки, Маркус Рэшфорд ўтган мавсумни Испанияда ўтказди. Барселона бош мураббийи Ханси Флик ижарадан сўнг футболчининг клубда қолмаслигини тасдиқлаган бўлса-да, унинг профессионал фазилатлари ва инсоний сифатларини юқори баҳолаган.

Галласнинг фикрича, 28 ёшли футболчи Британия ичида бошқа бир топ-клуб билан узоқ муддатли шартнома имзолашга ҳаракат қилади. Ҳозирги вазиятда Арсенал бундай тажрибали ва юқори даражадаги футболчини ўз сафига қўшиб олиш орқали бир нечта фронтда кураш олиб бориш учун етарли захирага эга бўлиши мумкин.

АрсеналМаркус РэшфордВинисиус ЖуниорМикел АртетаМанчестер Унитед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)