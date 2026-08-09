Самолётга кеч қолган икки аёл уни тўхтатишга уринди (видео)
Москвадаги Шереметево аеропортида рейсга кеч қолган икки аёл самолёт ортидан югуриб, уни тўхтатишга уринди. Ҳодиса 25 июл куни содир бўлган, аёллар парвоз олди назоратларидан ўтганидан кейин йўловчилар учун ёпиқ ҳудудга чиқиб кетган. Улар ушланиб, ФХХ ходимларига топширилган ва ҳолат юзасидан тегишли чоралар кўрилмоқда. Аеропорт маъмурияти воқеа пайтида бошқа йўловчилар хавфсизлигига таҳдид бўлмаганини билдирди.
Москвадаги Шереметьево аэропортида рейсга кечикиб қолган икки аёл самолёт ортидан югуриб, уни тўхтатишга урингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Шереметьево матбуот хизматининг хабар беришича, ҳодиса 25 июль куни содир бўлган. Маълум қилинишича, аёллар барча парвоз олди назоратларидан ўтган. Бироқ шундан сўнг улар йўловчилар учун ёпиқ ҳудудга чиқиб кетган.
Аёллар самолёт учиш-қўниш йўлагига қараб ҳаракатланаётган пайтда унинг ортидан югурган. Уларнинг самолётни тўхтатишга урингани акс этган кадрлар эса интернетда кенг тарқалган.
Аэропорт маъмурияти хабарига кўра, аёллар ушланган ва ФХХ ходимларига топширилган. Ҳозирда ҳолат юзасидан тегишли чоралар кўрилмоқда.
Шереметьевонинг хабар беришича, воқеа пайтида бошқа йўловчиларнинг хавфсизлиги хавф остида бўлмаган.
…