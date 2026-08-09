Федерико Вальверде: Моуринюнинг бундай эканини кутмагандим
Федерико Валверде Жозе Моуринюни ташқи томондан қаттиққўл кўринса-да, футболчиларга нисбатан очиқкўнгил ва самимий инсон сифатида таърифлади. У Моуринюнинг жамоага қайтганидан кейинги дастлабки кунларда унинг таъсири сезилаётганини, қатъийроқ ҳимоя тузилмаси ва ҳужумкор ўйин уйғунлиги устида иш олиб борилаётганини айтди. Реал Мадрид мавсумолди тайёргарлик доирасида Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, мағлубияциз сериясини тўртта ўйинга узайтирди.
Реал Мадрид яримҳимоячиси Федерико Вальверде жамоага қайтган бош мураббий Жозе Моуринюнинг илк кунлардаги таъсири ва клубдаги ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали мутахассиснинг қаттиққўл ва муросасиз услуби жамоанинг келгуси мавсумда муваффақиятга эришиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда клуб сардори вазифасини бажараётган уругвайлик футболчи Будапештда Ференкварос устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг журналистларнинг саволларига жавоб берди. Ушбу учрашув мавсумолди тайёргарлик доирасида ўтган бўлса-да, Мадрид клубининг мағлубиятсиз сериясини тўртта ўйингача узайтирди ва Жозе Моуринюнинг иккинчи мураббийлик давридаги таъсири тобора сезилиб бораётганини кўрсатди.
Жамоадаги муҳит ва Моуринюнинг ёндашувиВальверде бош мураббий ҳақидаги жамоатчиликдаги қаттиққўл имиж билан унинг кундалик муомаласидаги фарқни алоҳида таъкидлади. Унинг айтишича, португалиялик мутахассис ташқи томондан қаттиқ кўрингани билан, футболчиларга нисбатан кутилмаганда анча яқин ва самимий муносабатда бўлади.
"Моуринюнинг бундай эканини кутмагандим. У билан ўтказган қисқа кунларимда мутахассис жуда очиқкўнгил эканини кўрдим. Охир-оқибат, у ўзига хос шахсият эгаси", дея таъкидлади Федерико Вальверде.
Тактик ўзгаришлар ва жисмоний ҳолатМоуриню қўл остида жамоа ҳозирча қатъийроқ ҳимоя тузилмасини яратиш устида ишламоқда. Шу билан бирга, Сантиаго Бернабеу стадионида доимо талаб қилинадиган ҳужумкор ўйин услуби ва жозибадорликни ҳам сақлаб қолишга ҳаракат қилинмоқда.
Вальверденинг фикрича, мавсумолди тайёргарлик даври янги ғояларни жамоага сингдириш учун энг қулай фурсатдир. Асосий таркиб футболчиларининг тўлиқ йиғилмаганига қарамамай, жамоа аста-секинлик билан ўз ўйинини яхшилаб бормоқда.
Бернардо Силванинг қўшилиши ва таассуротларМураббийлар штабидаги ўзгаришлардан ташқари, Манчестер Сити сафидан келиб қўшилган Бернардо Силванинг трансфери ҳам Реал Мадрид сафига ўзгача руҳ бағишлади. Португал футболчиси Ференкваросга қарши баҳсда ўз дебютини ўтказди.
Вальверде янги жамоадошининг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни сеҳрли ўйинчи деб атади: "Бернардо ажойиб футболчи, шу билан бирга жуда қувноқ ва хушчақчақ инсон. У жамоага тезда мослашди. Мен уни доимо рақиб сифатида ҳам, футболчи сифатида ҳам ҳурмат қилганман, бугун у биз билан эканидан жуда хурсандман".
…