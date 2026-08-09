Федерико Вальверде: Моуринюнинг бундай эканини кутмагандим

·104·Спорт
Федерико Вальверде: Моуринюнинг бундай эканини кутмагандим
Қисқача

Федерико Валверде Жозе Моуринюни ташқи томондан қаттиққўл кўринса-да, футболчиларга нисбатан очиқкўнгил ва самимий инсон сифатида таърифлади. У Моуринюнинг жамоага қайтганидан кейинги дастлабки кунларда унинг таъсири сезилаётганини, қатъийроқ ҳимоя тузилмаси ва ҳужумкор ўйин уйғунлиги устида иш олиб борилаётганини айтди. Реал Мадрид мавсумолди тайёргарлик доирасида Ференкваросни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, мағлубияциз сериясини тўртта ўйинга узайтирди.

Реал Мадрид яримҳимоячиси Федерико Вальверде жамоага қайтган бош мураббий Жозе Моуринюнинг илк кунлардаги таъсири ва клубдаги ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали мутахассиснинг қаттиққўл ва муросасиз услуби жамоанинг келгуси мавсумда муваффақиятга эришиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда клуб сардори вазифасини бажараётган уругвайлик футболчи Будапештда Ференкварос устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг журналистларнинг саволларига жавоб берди. Ушбу учрашув мавсумолди тайёргарлик доирасида ўтган бўлса-да, Мадрид клубининг мағлубиятсиз сериясини тўртта ўйингача узайтирди ва Жозе Моуринюнинг иккинчи мураббийлик давридаги таъсири тобора сезилиб бораётганини кўрсатди.

Жамоадаги муҳит ва Моуринюнинг ёндашуви

Вальверде бош мураббий ҳақидаги жамоатчиликдаги қаттиққўл имиж билан унинг кундалик муомаласидаги фарқни алоҳида таъкидлади. Унинг айтишича, португалиялик мутахассис ташқи томондан қаттиқ кўрингани билан, футболчиларга нисбатан кутилмаганда анча яқин ва самимий муносабатда бўлади.

"Моуринюнинг бундай эканини кутмагандим. У билан ўтказган қисқа кунларимда мутахассис жуда очиқкўнгил эканини кўрдим. Охир-оқибат, у ўзига хос шахсият эгаси", дея таъкидлади Федерико Вальверде.

Тактик ўзгаришлар ва жисмоний ҳолат

Моуриню қўл остида жамоа ҳозирча қатъийроқ ҳимоя тузилмасини яратиш устида ишламоқда. Шу билан бирга, Сантиаго Бернабеу стадионида доимо талаб қилинадиган ҳужумкор ўйин услуби ва жозибадорликни ҳам сақлаб қолишга ҳаракат қилинмоқда.

Вальверденинг фикрича, мавсумолди тайёргарлик даври янги ғояларни жамоага сингдириш учун энг қулай фурсатдир. Асосий таркиб футболчиларининг тўлиқ йиғилмаганига қарамамай, жамоа аста-секинлик билан ўз ўйинини яхшилаб бормоқда.

Бернардо Силванинг қўшилиши ва таассуротлар

Мураббийлар штабидаги ўзгаришлардан ташқари, Манчестер Сити сафидан келиб қўшилган Бернардо Силванинг трансфери ҳам Реал Мадрид сафига ўзгача руҳ бағишлади. Португал футболчиси Ференкваросга қарши баҳсда ўз дебютини ўтказди.

Вальверде янги жамоадошининг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни сеҳрли ўйинчи деб атади: "Бернардо ажойиб футболчи, шу билан бирга жуда қувноқ ва хушчақчақ инсон. У жамоага тезда мослашди. Мен уни доимо рақиб сифатида ҳам, футболчи сифатида ҳам ҳурмат қилганман, бугун у биз билан эканидан жуда хурсандман".

Реал МадридФедерико ВальвердеЖозе МоуринюБернардо СилваФеренкварос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)