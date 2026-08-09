Моторола 7000 мАч батареяли Мото Г Max смартфонини тақдим этди
Моторола 7000 мАч аккумулятор билан жиҳозланган ва бир қувватланишда уч кунгача ишлайдиган Мото Г Max смартфонини расман эълон қилди. Қурилма 6,72 дюймли Фулл ҲД+ 120 Hz дисплей, Snapdragon 6s Ген 4 процессори, LPDDR5X тезкор хотираси ва UFS 3.1 флеш-хотирасига эга. Смартфонда 50 мегапикселли Sony Лйтиа 600 асосий камера, 8 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 32 мегапикселли олд камера ўрнатилган.
Ixbt.com маълумотига кўра, Моторола компанияси бир қувватланишда уч кунгача ишлай оладиган янги Мото Г Max ҳамёнбоп смартфонини расман эълон қилди. Ушбу қурилма ўзининг улкан аккумулятори ҳамда замонавий техник хусусиятлари билан ўрта ва қуйи сегмент фойдаланувчиларининг эътиборини тортишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги гаджетнинг асосий ўзига хос жиҳати — бу 7000 мАч сиғимли улкан аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчининг вадаларига кўра, бундай қувват захираси смартфондан фаол фойдаланилганда ҳам уч кунгача қайта қувватлашсиз ишлаш имконини беради. Бу эса тез-тез сафарга чиқадиган ёки қувватлагич ердан узоқда бўладиган фойдаланувчилар учун муҳим қулайликдир.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариСмартфон диагонали 6,72 дюйм бўлган Фулл ҲД+ форматли экран билан жиҳозланган. Мазкур дисплей 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчи интерфейсининг ишлаши ва контент намойишини сезиларли даражада силлиқ қилади.
Аппарат қисми учун асос сифатида Snapdragon 6s Ген 4 процессори танланган. У замонавий LPDDR5X оператив хотираси ва UFS 3.1 тезкор флеш-хотираси билан биргаликда барқарор ва тезкор ишлашни таъминлайди.
Камера ва қўшимча имкониятларҚурилманинг фото имкониятлари ҳам эътиборга лойиқ. Асосий камеранинг бош модулида 50 мегапикселли Sony Лйтиа 600 сенсоридан фойдаланилган. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли камера қўшилади. Олд камера эса 32 мегапикселли юқори аниқликдаги датчик билан таъминланган бўлиб, сифатли автопортретлар олиш имконини беради.
Моторола анъанавий қулайликлардан воз кечмаган ҳолда, янги моделда 3,5 миллиметрли наушник учун мўлжалланган аудио-рейлни сақлаб қолган. Шунингдек, қурилма Долбй Атмос технологиясини қўллаб-қувватлайдиган стерео динамиклар ва IP64 даражасидаги чанг ҳамда намликдан ҳимоя тизими билан жиҳозланган.
Ҳозирча Мото Г Max смартфонининг аниқ нархи эълон қилинмаган. Бироқ техник хусусиятлари жиҳатидан унга яқин бўлган Мото G57 Повер модели бозорга чиқарилган вақтда тахминан 145 доллар атрофида баҳолангани маълум қилинган.
…