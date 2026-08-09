Моторола 7000 мАч батареяли Мото Г Max смартфонини тақдим этди

·120·Техно
Моторола 7000 мАч батареяли Мото Г Max смартфонини тақдим этди
Қисқача

Моторола 7000 мАч аккумулятор билан жиҳозланган ва бир қувватланишда уч кунгача ишлайдиган Мото Г Max смартфонини расман эълон қилди. Қурилма 6,72 дюймли Фулл ҲД+ 120 Hz дисплей, Snapdragon 6s Ген 4 процессори, LPDDR5X тезкор хотираси ва UFS 3.1 флеш-хотирасига эга. Смартфонда 50 мегапикселли Sony Лйтиа 600 асосий камера, 8 мегапикселли кенг бурчакли камера ва 32 мегапикселли олд камера ўрнатилган.

Ixbt.com маълумотига кўра, Моторола компанияси бир қувватланишда уч кунгача ишлай оладиган янги Мото Г Max ҳамёнбоп смартфонини расман эълон қилди. Ушбу қурилма ўзининг улкан аккумулятори ҳамда замонавий техник хусусиятлари билан ўрта ва қуйи сегмент фойдаланувчиларининг эътиборини тортишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги гаджетнинг асосий ўзига хос жиҳати — бу 7000 мАч сиғимли улкан аккумуляторидир. Ишлаб чиқарувчининг вадаларига кўра, бундай қувват захираси смартфондан фаол фойдаланилганда ҳам уч кунгача қайта қувватлашсиз ишлаш имконини беради. Бу эса тез-тез сафарга чиқадиган ёки қувватлагич ердан узоқда бўладиган фойдаланувчилар учун муҳим қулайликдир.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Смартфон диагонали 6,72 дюйм бўлган Фулл ҲД+ форматли экран билан жиҳозланган. Мазкур дисплей 120 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчи интерфейсининг ишлаши ва контент намойишини сезиларли даражада силлиқ қилади.

Аппарат қисми учун асос сифатида Snapdragon 6s Ген 4 процессори танланган. У замонавий LPDDR5X оператив хотираси ва UFS 3.1 тезкор флеш-хотираси билан биргаликда барқарор ва тезкор ишлашни таъминлайди.

Камера ва қўшимча имкониятлар

Қурилманинг фото имкониятлари ҳам эътиборга лойиқ. Асосий камеранинг бош модулида 50 мегапикселли Sony Лйтиа 600 сенсоридан фойдаланилган. Унга 8 мегапикселли кенг бурчакли камера қўшилади. Олд камера эса 32 мегапикселли юқори аниқликдаги датчик билан таъминланган бўлиб, сифатли автопортретлар олиш имконини беради.

Моторола анъанавий қулайликлардан воз кечмаган ҳолда, янги моделда 3,5 миллиметрли наушник учун мўлжалланган аудио-рейлни сақлаб қолган. Шунингдек, қурилма Долбй Атмос технологиясини қўллаб-қувватлайдиган стерео динамиклар ва IP64 даражасидаги чанг ҳамда намликдан ҳимоя тизими билан жиҳозланган.

Ҳозирча Мото Г Max смартфонининг аниқ нархи эълон қилинмаган. Бироқ техник хусусиятлари жиҳатидан унга яқин бўлган Мото G57 Повер модели бозорга чиқарилган вақтда тахминан 145 доллар атрофида баҳолангани маълум қилинган.

МоторолаМото Г MaxСмартфонSnapdragonТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди