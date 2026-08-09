Cloudflare: беш йилдан сўнг сунъий интеллект трафиги инсонникидан минг баробар ошади

·69·Техно
Cloudflare: беш йилдан сўнг сунъий интеллект трафиги инсонникидан минг баробар ошади
Қисқача

Cloudflare молия директори Томас Зайфертнинг баҳолашича, жорий суръатлар сақланса, беш йил ўтгач автоматлаштирилган тизимлар одамлар яратадиган трафикдан минг баробар кўп трафик ҳосил қилади. Бундай вазиятда инсон фаолиятининг улуши умумий интернет-трафикнинг атиги 0,1 фоизини ташкил этиши мумкин, асосий ўсиш эса сайтлар ва APIъларга мустақил мурожаат қилувчи агентлар, ботлар ҳамда дастурлар ҳисобига юз беради.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши глобал интернет-трафик тузилмасида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Cloudflare компанияси молия директори Томас Зайфертнинг баҳолашича, жорий суръатлар сақланиб қолса, бундан беш йил ўтгач автоматлаштирилган тизимлар одамларга қараганда минг марта кўп трафик генерация қилади. Бундай сценарийда инсон фаолиятининг улуши бутун тармоқ трафигининг атиги 0,1 фоизини ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бироқ бу одамлар интернетдан камроқ фойдалана бошлашини англатмайди. Асосий ўсиш мустақил равишда сайтлар ва API'ларга мурожаат қилувчи, маълумот қидирувчи, ўзаро маълумот алмашувчи ҳамда бир-бири билан мулоқот қилувчи турли хил агентлар, ботлар ва дастурлар ҳисобига таъминланади. Натижада интернетдаги операциялар «инсон — сервис» форматидан аста-секин «дастур — дастур» кўринишига ўтиб бормоқда.

Прогнозларнинг ўзгариши ва инфратузилмага юклама

Мазкур ўзгаришлар фонида Cloudflare ўзининг олдинги тахминларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди. Агар дастлаб машина трафиги инсонникидан фақат 2027-йилгагина ошиб кетиши кутилган бўлса, компаниянинг ўлчовларига кўра, бу ҳолат сезиларли даражада эртароқ — 2026-йилнинг май ойидаёқ рўй берди. Асосий тезлатувчи омил айнан сунъий интеллектнинг оммалашуви бўлди.

Автоматик сўровлар сонининг кескин кўпайиши интернет инфратузилмаси учун жиддий синовга айланади. Минг баробар юқори бўлган машина трафиги янада самарали тармоқлар, қувватли серверлар ҳамда сўровларни қайта ишлаш тизимларини талаб қилади. Шу билан бирга, киберхавфсизлик вазифалари ҳам мураккаблашади: қонуний ишлайдиган интеллектуал агентларни зарарли ботлар, сканерлар ва автоматлаштирилган маълумот йиғиш тизимларидан ажратиб олиш қийинлашиб боради.

Молиявий кўрсаткичлар ва бозор муносабати

Cloudflare раҳбариятининг мазкур баёнотлари компаниянинг иккинчи чорак учун молиявий натижалари эълон қилинган даврга тўғри келди. Ҳисобот даврида корхонанинг тушуми 696 миллион долларни ташкил этиб, йиллик ҳисобда 36 фоизга ўсди. Бироқ шунга қарамай, соф зарар уч мартадан зиёд ошиб, 205,7 миллион долларга етди.

Молиявий зарарнинг ортганига қарамасдан, инвесторлар ҳисоботга ижобий муносабат билдиришди. Компаниянинг акциялари кенгайтирилган савдоларда тахминан 16 фоизга қимматлашди. Бунга кутилганидан юқори даражада шаклланган тушум ва йирик корпоратив мижозларнинг рекорд даражадаги оқими сабаб бўлди.

CloudflareСунъий интеллектИнтернет трафигиКиберхавфсизликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди