Cloudflare: беш йилдан сўнг сунъий интеллект трафиги инсонникидан минг баробар ошади
Cloudflare молия директори Томас Зайфертнинг баҳолашича, жорий суръатлар сақланса, беш йил ўтгач автоматлаштирилган тизимлар одамлар яратадиган трафикдан минг баробар кўп трафик ҳосил қилади. Бундай вазиятда инсон фаолиятининг улуши умумий интернет-трафикнинг атиги 0,1 фоизини ташкил этиши мумкин, асосий ўсиш эса сайтлар ва APIъларга мустақил мурожаат қилувчи агентлар, ботлар ҳамда дастурлар ҳисобига юз беради.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши глобал интернет-трафик тузилмасида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Cloudflare компанияси молия директори Томас Зайфертнинг баҳолашича, жорий суръатлар сақланиб қолса, бундан беш йил ўтгач автоматлаштирилган тизимлар одамларга қараганда минг марта кўп трафик генерация қилади. Бундай сценарийда инсон фаолиятининг улуши бутун тармоқ трафигининг атиги 0,1 фоизини ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бироқ бу одамлар интернетдан камроқ фойдалана бошлашини англатмайди. Асосий ўсиш мустақил равишда сайтлар ва API'ларга мурожаат қилувчи, маълумот қидирувчи, ўзаро маълумот алмашувчи ҳамда бир-бири билан мулоқот қилувчи турли хил агентлар, ботлар ва дастурлар ҳисобига таъминланади. Натижада интернетдаги операциялар «инсон — сервис» форматидан аста-секин «дастур — дастур» кўринишига ўтиб бормоқда.
Прогнозларнинг ўзгариши ва инфратузилмага юкламаМазкур ўзгаришлар фонида Cloudflare ўзининг олдинги тахминларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди. Агар дастлаб машина трафиги инсонникидан фақат 2027-йилгагина ошиб кетиши кутилган бўлса, компаниянинг ўлчовларига кўра, бу ҳолат сезиларли даражада эртароқ — 2026-йилнинг май ойидаёқ рўй берди. Асосий тезлатувчи омил айнан сунъий интеллектнинг оммалашуви бўлди.
Автоматик сўровлар сонининг кескин кўпайиши интернет инфратузилмаси учун жиддий синовга айланади. Минг баробар юқори бўлган машина трафиги янада самарали тармоқлар, қувватли серверлар ҳамда сўровларни қайта ишлаш тизимларини талаб қилади. Шу билан бирга, киберхавфсизлик вазифалари ҳам мураккаблашади: қонуний ишлайдиган интеллектуал агентларни зарарли ботлар, сканерлар ва автоматлаштирилган маълумот йиғиш тизимларидан ажратиб олиш қийинлашиб боради.
Молиявий кўрсаткичлар ва бозор муносабатиCloudflare раҳбариятининг мазкур баёнотлари компаниянинг иккинчи чорак учун молиявий натижалари эълон қилинган даврга тўғри келди. Ҳисобот даврида корхонанинг тушуми 696 миллион долларни ташкил этиб, йиллик ҳисобда 36 фоизга ўсди. Бироқ шунга қарамай, соф зарар уч мартадан зиёд ошиб, 205,7 миллион долларга етди.
Молиявий зарарнинг ортганига қарамасдан, инвесторлар ҳисоботга ижобий муносабат билдиришди. Компаниянинг акциялари кенгайтирилган савдоларда тахминан 16 фоизга қимматлашди. Бунга кутилганидан юқори даражада шаклланган тушум ва йирик корпоратив мижозларнинг рекорд даражадаги оқими сабаб бўлди.
…