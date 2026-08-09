1200 та ўрдак узумзорнинг “экологик ходимлари”га айланди (видео)
Африкадаги виночилик хўжалигида 1200 та ўрдак узумзорда зараркунандаларга қарши табиий ёрдамчи сифатида ишлатилмоқда. Улар зарарли ҳашаротлар ва бошқа майда зараркунандаларни еб, ўсимликларни ҳимоя қилади. Ўрдакларнинг табиий чиқиндилари тупроқни озиқлантириб, унинг унумдорлигини оширади. Бу усул кимёвий пестицидлардан фойдаланиш эҳтиёжини камайтиради.
Африкадаги виночилик хўжаликларидан бирида 1200 та ўрдак ҳар куни узумзор бўйлаб “ишга чиқади”. Улар шунчаки қушлар эмас, балки хўжаликда зараркунандаларга қарши курашувчи табиий ёрдамчилар вазифасини бажаради.
Хўжалик эгалари кимёвий пестицидлардан фойдаланишни камайтириб, ҳашаротларга қарши экологик усулни танлаган. Ўрдаклар узумзордаги зарарли ҳашаротлар ва бошқа майда зараркунандаларни еб, ўсимликларни ҳимоя қилишга ёрдам беради.
Бундан ташқари, ўрдакларнинг табиий чиқиндилари тупроқни озиқлантириб, унинг унумдорлигини оширишга хизмат қилади. Натижада узумзорни парваришлашда кимёвий воситалардан фойдаланишга эҳтиёж камаяди.
Қизиғи, ўрдаклар ҳар куни эрталаб ва тушдан кейин узумзор бўйлаб сайр қилиб, навбатдаги “иш куни”ни бошлайди.
…