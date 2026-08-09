Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экди

·134·Дунё
Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экди
Қисқача

Бангладешнинг Срипур шаҳрида аҳоли икки йилдан бери якунланмаётган йўлга гуруч кўчатларини экиб, норозилик билдирди. Қазилган ва қаровсиз қолган йўл ёмғир пайтида сувга тўлиб, транспорт воситалари ҳамда пиёдалар ҳаракатини қийинлаштирмоқда. Аҳоли бу аксия орқали мутасаддиларни йўл қурилишини тезроқ якунлашга чақирди.

Бангладешнинг Срипур шаҳрида маҳаллий аҳоли икки йилдан буён қурилиши якунланмаётган йўл муаммосига ноодатий тарзда норозилик билдирди. Улар фойдаланиш учун яроқсиз ҳолга келиб қолган йўлга гуруч кўчатларини экиб, йўлнинг ҳозирги аҳволи аслида шолизорга ўхшаб қолганини рамзий тарзда кўрсатишди.

Маълум қилинишича, йўл қурилиши қарийб икки йил аввал бошланган, бироқ ишлар якунига етказилмай, йўл қазилган ва қаровсиз ҳолатда қолиб кетган. Ёмғир ёғган пайтларда эса чуқурликларда сув тўпланиб, транспорт воситалари ва пиёдалар учун ҳаракатланиш янада қийинлашган.

Аҳолининг айтишича, йўлнинг узоқ вақт давомида битказилмагани кундалик ҳаётларига жиддий ноқулайлик туғдирмоқда. Шу сабабли улар муаммони яна бир бор мутасаддилар эътиборига етказиш мақсадида гуруч экиш орқали ўзига хос норозилик акциясини ўтказган.

Бангладешда йўл муаммоларига эътибор қаратиш учун бундай ноодатий норозилик усули аввал ҳам қўлланган. Масалан, 2013 йилда Газипурдаги Срипур аҳолиси яроқсиз ҳолга келган, ёмғирда лой ва сувга тўладиган йўлга гуруч кўчатлари экиб, унинг таъмирланишини талаб қилган эди.

Маҳаллий аҳолининг бу сафарги ҳаракати ҳам йўл қурилишини тезроқ якунлаш ва узоқ вақт давом этаётган муаммони ҳал қилишга чақириқ сифатида баҳоланмоқда.

БангладешШрипурГазипур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиТик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиБугун, 05:275 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Кеча, 21:5730 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиКеча, 18:34Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди