Бангладешда аҳолиси икки йилдан бери битмаётган йўлга гуруч экди
Бангладешнинг Срипур шаҳрида аҳоли икки йилдан бери якунланмаётган йўлга гуруч кўчатларини экиб, норозилик билдирди. Қазилган ва қаровсиз қолган йўл ёмғир пайтида сувга тўлиб, транспорт воситалари ҳамда пиёдалар ҳаракатини қийинлаштирмоқда. Аҳоли бу аксия орқали мутасаддиларни йўл қурилишини тезроқ якунлашга чақирди.
Бангладешнинг Срипур шаҳрида маҳаллий аҳоли икки йилдан буён қурилиши якунланмаётган йўл муаммосига ноодатий тарзда норозилик билдирди. Улар фойдаланиш учун яроқсиз ҳолга келиб қолган йўлга гуруч кўчатларини экиб, йўлнинг ҳозирги аҳволи аслида шолизорга ўхшаб қолганини рамзий тарзда кўрсатишди.
Маълум қилинишича, йўл қурилиши қарийб икки йил аввал бошланган, бироқ ишлар якунига етказилмай, йўл қазилган ва қаровсиз ҳолатда қолиб кетган. Ёмғир ёғган пайтларда эса чуқурликларда сув тўпланиб, транспорт воситалари ва пиёдалар учун ҳаракатланиш янада қийинлашган.
Аҳолининг айтишича, йўлнинг узоқ вақт давомида битказилмагани кундалик ҳаётларига жиддий ноқулайлик туғдирмоқда. Шу сабабли улар муаммони яна бир бор мутасаддилар эътиборига етказиш мақсадида гуруч экиш орқали ўзига хос норозилик акциясини ўтказган.
Бангладешда йўл муаммоларига эътибор қаратиш учун бундай ноодатий норозилик усули аввал ҳам қўлланган. Масалан, 2013 йилда Газипурдаги Срипур аҳолиси яроқсиз ҳолга келган, ёмғирда лой ва сувга тўладиган йўлга гуруч кўчатлари экиб, унинг таъмирланишини талаб қилган эди.
Маҳаллий аҳолининг бу сафарги ҳаракати ҳам йўл қурилишини тезроқ якунлаш ва узоқ вақт давом этаётган муаммони ҳал қилишга чақириқ сифатида баҳоланмоқда.
…