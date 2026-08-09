Арсенал: 2026-йилги чемпионлар афсонавий “Инвинсиблес”га кира оладими?

·39·Спорт
Арсенал: 2026-йилги чемпионлар афсонавий “Инвинсиблес”га кира оладими?
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида яна чемпионлик унвонини қўлга киритди. Собиқ дарвозабон Грем Стек жамоанинг Микел Артета бошчилигидаги ҳозирги таркибини Арсене Венгер давридаги 2003–2004-йилги “Инвинсиблес” билан таққослади. Ўша афсонавий жамоа 38 турнинг бирортасида ҳам мағлуб бўлмай, 26 ғалаба ва 12 дуранг билан 90 очко жамғарган.

Лондоннинг Арсенал клуби 22 йиллик т танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида яна чемпионлик унвонини қўлга киритди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа сўнгги мавсумларда барқарор ўйин кўрсатиб, ниҳоят шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Эмиратес Стадиумда янги сулола барпо этиш сари дадил қадам ташлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Арсенал сафининг собиқ дарвозабони Грем Стек клубнинг ҳозирги замонавий юлдузлари ва афсонавий 2003–2004-йилги “Инвинсиблес” (Мағлубиятсизлар) таркибини солиштириб чиқди. Арсене Венгер бошчилигидаги ўша афсонавий жамоа 38 татурнинг бирортасида ҳам мағлубиятга учрамай, 26 ғалаба ва 12 дуранг билан 90 очко жамғарган ҳолда тарихга кирганди.

Икки давр юлдузлари таққосланганда

Ҳозирги кунда Микел Артета тасарруфида жаҳон чемпионлари Давид Рая ҳамда Микел Мерино, Англия терма жамоаси етакчилари Деклан Рисе ва Букайо Сака, шунингдек, ишончли марказий ҳимоячилар Виллиам Салиба ва Габриел Магалҳаес каби маҳоратли футболчилар етарлича топилади. Бироқ Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрикк Виеира, Ашлей Коул, Сол Кампбелл ва Роберт Пирес каби афсоналар билан бир даврда тўп сурган Грем Стекнинг фикрича, авлодларни ўзаро солиштириш унчалик осон эмас.

Стекнинг таъкидлашича, унинг фарзандлари ҳам аввалги авлод вакилларининг ўйинини жонли кўрмагани боис, Тьерри Анри ва Деннис Бергкамп каби ҳужумчиларнинг маҳоратини тасаввур қилишда бироз қийинчиликка дуч келишади. Шунга қарамай, замонавий футбол тактик жиҳатдан бутунлай ўзгариб кетганига эътибор қаратилди.

Ғалаба қозониш менталитети ўзгармаган

Собиқ дарвозабоннинг сўзларига кўра, ўйин қоидалари ва ёндашувлар ўзгаргани билан, энг муҳим нарса — ғалаба қозониш менталитети ва асло ютқазмаслик руҳияти аввалгидек қолиши керак. Арсенал ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирини ёзган ўша даврдаги ғолибона характер бугунги кунда ҳам жамоа учун энг асосий пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Англия Премер-лигасининг 2026–2027-йилги мавсуми олдидан мутахассислар ва мухлислар Арсеналнинг янги чемпионлик авлоди ва 2004-йилги афсонавий таркибдан қайси футболчилар рамзий терма жамоадан жой олиши мумкинлиги ҳақида қизғин мунозараларни давом эттирмоқдалар.

АрсеналПремиер ЛигаТьерри АнриМикел АртетаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)