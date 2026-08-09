Арсенал: 2026-йилги чемпионлар афсонавий “Инвинсиблес”га кира оладими?
Лондоннинг Арсенал клуби 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида яна чемпионлик унвонини қўлга киритди. Собиқ дарвозабон Грем Стек жамоанинг Микел Артета бошчилигидаги ҳозирги таркибини Арсене Венгер давридаги 2003–2004-йилги “Инвинсиблес” билан таққослади. Ўша афсонавий жамоа 38 турнинг бирортасида ҳам мағлуб бўлмай, 26 ғалаба ва 12 дуранг билан 90 очко жамғарган.
Лондоннинг Арсенал клуби 22 йиллик т танаффусдан сўнг Англия Премер-лигасида яна чемпионлик унвонини қўлга киритди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа сўнгги мавсумларда барқарор ўйин кўрсатиб, ниҳоят шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди ва Эмиратес Стадиумда янги сулола барпо этиш сари дадил қадам ташлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Арсенал сафининг собиқ дарвозабони Грем Стек клубнинг ҳозирги замонавий юлдузлари ва афсонавий 2003–2004-йилги “Инвинсиблес” (Мағлубиятсизлар) таркибини солиштириб чиқди. Арсене Венгер бошчилигидаги ўша афсонавий жамоа 38 татурнинг бирортасида ҳам мағлубиятга учрамай, 26 ғалаба ва 12 дуранг билан 90 очко жамғарган ҳолда тарихга кирганди.
Икки давр юлдузлари таққослангандаҲозирги кунда Микел Артета тасарруфида жаҳон чемпионлари Давид Рая ҳамда Микел Мерино, Англия терма жамоаси етакчилари Деклан Рисе ва Букайо Сака, шунингдек, ишончли марказий ҳимоячилар Виллиам Салиба ва Габриел Магалҳаес каби маҳоратли футболчилар етарлича топилади. Бироқ Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрикк Виеира, Ашлей Коул, Сол Кампбелл ва Роберт Пирес каби афсоналар билан бир даврда тўп сурган Грем Стекнинг фикрича, авлодларни ўзаро солиштириш унчалик осон эмас.
Стекнинг таъкидлашича, унинг фарзандлари ҳам аввалги авлод вакилларининг ўйинини жонли кўрмагани боис, Тьерри Анри ва Деннис Бергкамп каби ҳужумчиларнинг маҳоратини тасаввур қилишда бироз қийинчиликка дуч келишади. Шунга қарамай, замонавий футбол тактик жиҳатдан бутунлай ўзгариб кетганига эътибор қаратилди.
Ғалаба қозониш менталитети ўзгармаганСобиқ дарвозабоннинг сўзларига кўра, ўйин қоидалари ва ёндашувлар ўзгаргани билан, энг муҳим нарса — ғалаба қозониш менталитети ва асло ютқазмаслик руҳияти аввалгидек қолиши керак. Арсенал ўз тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бирини ёзган ўша даврдаги ғолибона характер бугунги кунда ҳам жамоа учун энг асосий пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.
Англия Премер-лигасининг 2026–2027-йилги мавсуми олдидан мутахассислар ва мухлислар Арсеналнинг янги чемпионлик авлоди ва 2004-йилги афсонавий таркибдан қайси футболчилар рамзий терма жамоадан жой олиши мумкинлиги ҳақида қизғин мунозараларни давом эттирмоқдалар.
…