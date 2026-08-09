Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари берилади

·41·Иқтисодиёт
Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари берилади
Қисқача

Ўзбекистонда йиллар давомида фойдаланилмай ва ташландиқ ҳолда ётган аеродромлар ҳамда учиш-қўниш йўлаклари тикланиб, сайёҳлик ва экстремал спорт обектларига айлантирилади. Қайта тикланган аеродромлар тадбиркорларга ижара ҳуқуқи асосида берилиб, уларда енгил авиация парвозлари, парашютдан сакраш, парапланда учиш ва мутахассислар тайёрлайдиган ўқув марказлари ташкил этилади.

Ўзбекистонда йиллар давомида фойдаланилмай ва ташландиқ ҳолда ётган аэродромлар ҳамда учиш-қўниш йўлаклари тикланиб, сайёҳлик ва экстремал спорт объектларига айлантирилади. Бу ҳақда фаол туризмни ривожлантиришга қаратилган Президент қарори лойиҳасида назарда тутилган.

Ҳукумат мамлакат бўйлаб кичик ва енгил авиацияни ривожлантириш ва бизнес вакилларига янги имкониятлар яратиш механизмларини ишлаб чиқмоқда.

Енгил авиация, парашют ва ўқув марказлари

Лойиҳага кўра, қайта тикланган ва ободонлаштирилган аэродромлар тадбиркорларга ижара ҳуқуқи асосида топширилади. Ушбу майдонларда қуйидаги фаолият турлари йўлга қўйилса:

  • Экстремал туризм: Енгил авиация парвозлари, парашютдан сакраш ва парапланда учиш;

  • Таълим ва инфратузилма: Аэродром ҳудудидаги бино-иншоотлардан мутахассисларни тайёрловчи ўқув марказлари сифатида фойдаланиш.

Шунингдек, кичик авиация соҳасини тартибга солиш ва ривожлантириш мақсадида Фуқаро авиацияси агентлигига ҳаво кемаларини рўйхатдан ўтказиш ҳамда сертификатлаш бўйича кенгайтирилган ваколатларга эга бўлган давлат регулятори мақомини бериш таклиф этилмоқда.

Бизнес учун мисли кўрилмаган божхона имтиёзлари

Экстремал ва фаол туризм соҳасида хизмат кўрсатувчи тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш мақсадида салмоқли имтиёзлар пакети кўзда тутилган.

Хусусан, 40 га яқин турдаги махсус ускуна ва транспорт воситаларини мамлакатга импорт қилишда божхона тўловларидан тўлиқ озод этиш режалаштирилмоқда.

Имтиёзга тушадиган техникалар сирасига: квадроцикллар, баггилар, автокемперлар, гидроцикллар, парашютлар, парапланлар ва тоғ-чанғи ускуналари киради.

Ушбу имтиёзли режимни 2027 йил 1 январдан 2030 йил 1 январгача жорий этиш таклиф қилинмоқда. Бундан ташқари, 2027 йилдан бошлаб фаол туризм объектларидаги инфратузилма лойиҳалари давлат дастурларига киритилиши ва давлат томонидан молиялаштирилиши кутиляпти.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонФуқаро авиацияси агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиБугун, 05:3610 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилинди06.08, 16:181 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?06.08, 15:39Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?06.08, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...