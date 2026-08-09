Боқувчисига тақлид қилган панда ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди (видео)
Ҳайвонот боғидаги панда боқувчисининг кундалик ҳаракатларини кузатиб, уларни такрорлашга урингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Панданинг қизиқарли ва ёқимли қилиқлари томошабинларни ҳайратга солди ҳамда кўпчиликни кулдирди. Кадрлар қисқа вақт ичида тарқалиб, фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Ҳайвонот боғида боқувчисининг ҳаракатларини такрорлашга уринган панда ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Видеода панданинг боқувчиси бажараётган кундалик ҳаракатларни диққат билан кузатиб, уларни ўзича такрорлашга уринаётгани акс этган. Унинг қизиқарли ва ёқимли қилиқлари томошабинларни ҳайратга солиш баробарида, кўпчиликни кулдирди.
Панданинг боқувчисига тақлид қилишга бўлган ҳаракати акс этган кадрлар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
…