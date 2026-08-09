Япониялик эркак ит қиёфасига кириб, барчани ҳайратда қолдирди
Япониялик Токо исмли эркак ҳақиқий итга ўхшаш махсус костюм кийиб, ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Костюмни тайёрлатиш учун у 12 лах рупий, яни қарийб 12 миллион рупий (тахминан 150,3 миллион сўм) сарфлаган, уни яратишга эса тахминан 40 кун кетган. Токо костюм, грим ва профессионал дизайн ёрдамида яратилган қиёфада тушган сурат ва видеоларини жойлаштиргач, интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамалар бошланди.
Япониялик Тоcо исмли эркакнинг ноодатий ҳоббиси ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда. У инсон қиёфасидан бутунлай воз кечиб, ҳақиқий итга ўхшаб кўриниш учун махсус костюм буюртма қилган.
Маълумотларга кўра, ҳақиқий кўринишга эга ушбу костюмни тайёрлатиш учун у 12 лакҳ рупий, яъни қарийб 12 миллион рупий (тахминан 150,3 миллион сўм) сарфлаган. Костюм устида ишлашга эса тахминан 40 кун вақт кетган.
Махсус кийим шу қадар пухта ишланганки, уни кийган Тоcо узоқдан қаралганда деярли ҳақиқий итдан фарқ қилмайди. Бунда ҳеч қандай жарроҳлик амалиётидан фойдаланилмаган — ғайриоддий кўриниш махсус костюм, грим ва профессионал дизайн орқали яратилган.
Тоcо костюмда тушган сурат ва видеоларини ижтимоий тармоқларга жойлаштиргач, унинг ноодатий машғулоти интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
…