Можтаба Хоманаийнинг илк видеоси тарқалди: у қаерда?(видео)

·202·Дунё
Можтаба Хоманаийнинг илк видеоси тарқалди: у қаерда?(видео)
Қисқача

Эронда олий раҳнамо Можтаба Хоманаий акс этган илк видео 8 август куни Меҳр ахборот агентлиги томонидан эълон қилинди. Видеода у бир гуруҳ шахслар билан суҳбатлашаётгани кўринади, бироқ тасвир қачон ва қаерда олингани, ундаги шахслар ким экани очиқланмаган. Видео Можтаба Хоманаийнинг саломатлиги ва қаердалиги ҳақидаги тахминларга жавоб сифатида тарқатилган бўлиши мумкин.

Эронда мамлакат олий раҳнамоси Можтаба Хоманаий акс этган илк видео эълон қилинди. Тасвир Mehr ахборот агентлиги томонидан тарқатилган.

8 август куни оммага тақдим этилган видеода Можтаба Хоманаий бир гуруҳ шахслар билан суҳбатлашаётгани кўринади. Бироқ кадрлар қачон ва қаерда тасвирга олингани, шунингдек, унда иштирок этаётган шахсларнинг ким эканига ҳозирча аниқлик киритилмаган.

Мазкур видео Можтаба Хоманаийнинг саломатлиги ҳақида сўнгги вақтларда пайдо бўлаётган турли тахминларга жавоб сифатида эълон қилинган бўлиши мумкин. У 28 февраль куни АҚШ ва Исроил ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлган отаси — Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг ўрнини эгаллаган эди.

Шундан бери Можтаба Хоманаий омма олдида деярли кўринмаган. Маълумотларга кўра, у ҳужумлар пайтида жароҳат олган бўлиши ва хавфсизлик чоралари сабаб оммадан узоқда қолган бўлиши мумкин.

У июль ойида отасининг дафн маросимида ҳам иштирок этмаган. Маросимда Хоманаийнинг уч ўғли — Мустафо, Мейсам ва Масъуд кўриниш берган. Марҳум раҳнамо эса 10 июлга ўтар кечаси Имом Ризо мақбарасида дафн этилган.

Айни пайтда АҚШ ва Исроил разведка хизматлари Можтаба Хоманаийнинг қаердалигини, шунингдек, унинг тирик ёки йўқлигини аниқлашга ҳаракат қилаётгани айтилмоқда. Таъкидланишича, олий раҳнамо тахминан 150 кундан бери телефон ва компьютердан фойдаланмаган ҳамда махфий бошпанада яшириниб келмоқда.

Моссад” бўлимининг собиқ раҳбари Рами Игра ҳам Можтаба Хоманаий алоқа воситаларидан фойдаланмаслиги мумкинлигини билдирган. Унинг айтишича, бундай вазиятда хабарларни етказиш учун бошқа усуллар, жумладан, кичик қоғоз парчаларидан фойдаланиш эҳтимоли бор.

Игранинг сўзларига кўра, Эрон ҳукумати олий раҳнамога ахборот етказишда кўп босқичли курерлар тармоғидан фойдаланиши мумкин. Бунда курерлар мактуб ёки хабарнинг мазмунини билмайди, балки уни бир шахсдан бошқасига етказиш билан чекланади. Унинг таъкидлашича, Хоманаий билан бевосита алоқада бўлган шахс орқали маълумот олиш энг реал йўллардан бири бўлиши мумкин. Бироқ раҳнамо атрофидаги ҳар бир шахс қаттиқ текширувдан ўтказилади.

7 август куни Исроил оммавий ахборот воситалари Можтаба Хоманаий “ўта оғир аҳволда” экани ҳақида хабар тарқатган эди. Шунингдек, унинг ҳозирги жойлашуви ва мамлакатни бошқариш имконияти ҳам шубҳа остига қўйилган.

Шу билан бирга, Можтаба Хоманаийнинг видеомурожаати ёки овозли хабарлари оммага тақдим этилмаганига қарамай, унинг номидан турли баёнотлар Эрон давлат ахборот агентликлари орқали тарқатилмоқда.

Янги видео эса Можтаба Хоманаийнинг аҳволи ва қаердалиги атрофидаги саволларга ойдинлик киритишга уриниш сифатида қаралмоқда. Бироқ тасвирнинг қачон ва қаерда олингани очиқланмагани сабабли, унинг мазмуни бўйича ҳозирча турли саволлар сақланиб қолмоқда.

Мужтабо ХоманаиЭронАли ХоманаиМоссадМеҳр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Кеча, 21:5730 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиКеча, 18:34Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиКеча, 18:12Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиCoca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди