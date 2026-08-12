Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ҳеч бир шарбат ёки чой касалланган аъзони мустақил равишда тикламайди, айрим ичимликлар эса соғлом овқатланишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Сабзи шарбати А витамини етишмовчилигида муҳим бўлиши мумкин, лавлаги шарбати қон оқими ва когнитив вазифаларга таъсир қилиши эҳтимоли бор, анор шарбати эса қон босимини маълум даражада пасайтириши мумкин, аммо улар тегишли касалликларни даволамайди.
Ижтимоий тармоқларда «сабзи шарбати кўзни даволайди», «лавлаги мия учун», «лимонли сув жигарни тозалайди» ёки «кокос суви буйракни тиклайди» каби тавсиялар тез-тез учрайди. Расмда ҳам инсоннинг олтита муҳим аъзоси учун алоҳида ичимликлар кўрсатилган.
Аммо улар ҳақиқатан ҳам аъзоларни «даволайдими»? Илмий маълумотларга қараганда, айрим ичимликларда фойдали моддалар бор ва улар соғлом овқатланишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Бироқ бирорта шарбат ёки чой касалланган аъзони мустақил равишда «тиклаб» қўймайди.
Сабзи шарбати ва кўз: ҳақиқат бор, аммо бир шарт билан
Расмда кўзлар учун сабзи шарбати тавсия қилинган. Бу фикрнинг маълум илмий асоси бор.
Сабзи бета-каротинга бой. Организм уни А витаминига айлантира олади, А витамини эса нормал кўриш, иммун тизими ва бошқа физиологик жараёнлар учун муҳим. АҚШ Миллий соғлиқни сақлаш институтлари ҳам А витамини нормал кўриш учун зарурлигини қайд этади.
Аммо бу «сабзи шарбати кўришни тиклайди» дегани эмас.
Масалан, миопия, катаракта, глаукома ёки тўр парда касалликларини сабзи шарбати билан даволаб бўлмайди. А витамини етишмовчилиги бўлган одамда унинг етарли миқдорда олиниши муҳим, аммо витамини етарли одам кўпроқ сабзи ичса, кўзи автоматик равишда ўткирлашиб кетмайди.
Лавлаги шарбати мия учун: энг қизиқ далиллар шу ерда
Лавлаги таркибидаги нитратлар организмда азот оксиди билан боғлиқ жараёнларга таъсир қилиб, қон томирлар фаолиятини ўзгартириши мумкин.
Айрим тадқиқотларда нитратга бой лавлаги шарбати миядаги қон оқими кўрсаткичларига ва муайян когнитив вазифаларга таъсир қилиши кузатилган. Масалан, соғлом катталар иштирокидаги назоратли тадқиқотда бир марталик лавлаги шарбати қабул қилиш айрим когнитив тест натижалари ва миядаги қон оқимига таъсир кўрсатган.
Лекин натижалар бир хил эмас.
13 ҳафта давом этган бошқа рандомизацияланган тадқиқотда лавлаги шарбати кекса иштирокчиларнинг когнитив функцияси ёки мия қон оқимида сезиларли яхшиланиш бермаган.
Демак, лавлаги шарбати «мияни даволайди» дейиш эрта, аммо унинг қон томир тизимига таъсири илмий тадқиқотлар учун қизиқ йўналиш бўлиб қолмоқда.
Имбирли чой ўпкани «тозалайдими»?
Расмда ўпка учун имбирли чой кўрсатилган. Имбир қадимдан турли халқ табобатида шамоллаш, ҳазм муаммолари ва бошқа ҳолатлар учун ишлатилган.
Аммо замонавий тадқиқотларда имбир бўйича энг ишончли маълумотлар асосан кўнгил айниши каби ҳолатларга тегишли. АҚШнинг NCCIH маркази ҳам имбирнинг кўплаб бошқа мақсадлардаги фойдаси бўйича далиллар чекланганини қайд этади.
Нафас йўллари касалликларида ҳам айрим тадқиқотлар ўтказилган. Масалан, COVID-19 билан касалланган беморлардаги рандомизацияланган тадқиқотда имбир вирусдан тозаланиш, кислород сатурацияси ёки нафас олиш тезлиги каби асосий кўрсаткичларни сезиларли яхшиламаган.
Шунинг учун иссиқ имбирли чой томоқни ёқимли қилиши ёки инсонга илиқлик бериши мумкин, аммо уни «ўпкани даволовчи ичимлик» деб қараш тўғри эмас.
Лимонли сув жигарни тозалайдими?
Энг машҳур афсоналардан бири айнан шу.
Лимонли сув — сув ичишни кўпайтиришнинг ёқимли усули. У лимондан маълум миқдорда С витамини ва бошқа моддалар ҳам беради.
Аммо жигарни «детокс» қилиш учун махсус лимонли сув кераклигига ишончли клиник далил йўқ.
Johns Hopkins гепатологлари жигарни «тозаловчи» парҳез ва маҳсулотлар клиник жиҳатдан етарлича исботланмаганини, жигар эса организмнинг асосий фильтрлаш ва моддаларни қайта ишлаш тизимларидан бири эканини таъкидлайди.
Яъни жигарни «ювиб ташлаш» шарт эмас.
У учун анча муҳим нарсалар — алкоголни чеклаш, соғлом вазнни сақлаш, ортиқча овқатланмаслик ва хавф омиллари мавжуд бўлса тиббий текширувдан ўтиш.
Кокос суви буйрак учун: фойдали бўлиши ҳам, хавфли бўлиши ҳам мумкин
Кокос суви электролитлар, айниқса калийга бой.
Кичик тадқиқотларда уни қабул қилиш сийдикдаги цитрат миқдорини ошириши кўрсатилган. Саккиз соғлом кўнгилли иштирок этган тадқиқотда кокос суви сийдикдаги цитрат ва калий миқдорини кўпайтирган.
2025 йилда эълон қилинган яна бир кичик рандомизацияланган тадқиқотда ҳам кокос суви ва лимонли сув сийдикдаги цитратни оширган, аммо муаллифлар бу натижани каттароқ тадқиқотларда тасдиқлаш зарурлигини таъкидлаган.
Шунга қарамай, кокос суви буйракни «даволайди» деган хулоса чиқариб бўлмайди.
Ҳатто буйрак функцияси пасайган айрим одамлар учун унинг юқори калий миқдори муаммога айланиши мумкин. Миллий Буйрак Жамғармаси буйрак касаллиги бўлган одамларга кокос сувини калий миқдори юқори бўлган ичимлик сифатида эҳтиёт қилишни тавсия этади.
Анор шарбати ва юрак: далил энг кучли бўлган ичимликлардан бири
Анор полифенолларга бой ва унинг юрак-қон томир тизимига таъсири бир қатор клиник тадқиқотларда ўрганилган.
14 та клиник тадқиқот ва 573 нафар иштирокчини қамраб олган таҳлилда анор шарбатини қабул қилиш систолик ва диастолик қон босимининг маълум даражада пасайиши билан боғланган.
Бошқа рандомизацияланган тадқиқотларда ҳам қисқа муддатда қон босимининг пасайиши кузатилган.
Бироқ бу ерда ҳам катта фарқ бор:
қон босимига ижобий таъсир эҳтимоли ≠ юрак касаллигини даволаш.
Анор шарбати инфаркт, юрак етишмовчилиги ёки гипертония учун дори ўрнини босмайди. Қолаверса, шарбатлар бутун мевага нисбатан толаси кам ва табиий шакари концентрланган бўлиши мумкин.
Расмдаги қайси тавсияга кўпроқ ишониш мумкин?
Расмни битта жумла билан баҳоласак, у фойдали маҳсулотларни тўғри аъзолар билан боғлаган жойлари бор, аммо «organ healing» — «аъзоларни даволайди» деган сарлавҳа илмий жиҳатдан ортиқча кучайтирилган.
Сабзида кўриш учун муҳим провитамин А бор. Лавлаги нитратлари қон томир фаолиятига таъсир қилиши мумкин, аммо мия бўйича натижалар ҳали бир хил эмас. Анор шарбати бўйича қон босимига оид маълумотлар умидбахш. Имбир, лимонли сув ва кокос сувини эса муайян аъзони «тозалайди» ёки «тиклайди» деган даво сифатида кўрсатишга асос етарли эмас.
Энг муҳим қоида
Соғлом овқатланишда сабзи, лавлаги, лимон, имбир, кокос ва анорнинг ўрни бўлиши мумкин. Лекин организмни алоҳида-алоҳида «таъмирланадиган» олтита аъзо сифатида тасаввур қилиш нотўғри.
Юрак, буйрак, жигар, мия, кўз ва ўпка бир-бири билан боғлиқ ягона организмнинг қисмларидир.
Шунинг учун уларни асрашнинг асосий йўли битта «мўъжизавий шарбат» эмас, балки мувозанатли овқатланиш, етарли ҳаракат, уйқу, чекишдан воз кечиш, алкоголни чеклаш ва зарур тиббий назоратдир.
Айниқса буйрак, юрак ёки қандли диабет билан боғлиқ касалликлари бор одамлар турли шарбатларни кўп миқдорда ичишдан олдин шифокор билан маслаҳатлашгани маъқул.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…