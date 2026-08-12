13 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Asia Alliance Bank — 11 900 сўм.
• Xalq Banki — 11 940 сўм.
13 август куни амал қиладиган доллар курси 54–55 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 900 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 900 сўм.
• Kapitalbank — 11 900 сўм.
• Poytaxtbank — 11 900 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Xalq Banki — 11 940 сўм.
• BRB — 11 940 сўм.
• MyBank (Madad) — 11 940 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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