Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?

·46·Дунё
Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?
Қисқача

Вена университети олимлари 12 нафар Бордер-колли иштирокидаги тадқиқотда итлар инсон юзидаги ҳиссиётларни фарқлашини мия фаолияти орқали бевосита исботлади. Итлар бахтли ва жилмайган юзларни кўрганда чакка пўстлоғи ва думли ядроси фаоллашган, ғазабли ёки қайғули юзларда эса бундай ижобий реаксия кузатилмаган. Уларнинг миясида қўрқув ифодасини ғазаб ва қайғудан ажратишга имкон берувчи нейрон намуналари ҳам аниқланган.

Инсоннинг энг яқин ва содиқ дўсти бўлмиш итлар эгасининг қайси кайфиятда эканини шунчаки сезиб қолмайди — улар юзимиздаги ҳис-туйғуларни худди китоб каби ўқий олади. Австриядаги Вена университети олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот итларнинг инсон ҳиссиётларини фарқлаш борасидаги мия фаолиятини илк бор бевосита исботлаб берди.

Миянинг нейрон тасвирлари: Итлар бахтли юзларни қандай кўради?

Тадқиқотчилар 12 нафар Бордер-колли (Border Collie) зотига мансуб итларнинг мия фаолиятини ўрганиш учун замонавий томография ва машинали ўрганиш (Machine Learning) алгоритмларидан фойдаланишди. Тажриба давомида ҳайвонларга турли ҳиссиётларни (хурсандчилик, ғазаб, қўрқув ва қайғу) ифодаловчи инсон юзларининг тасвирлари кўрсатилди.

Нейровизуализация натижалари ҳайратланарли бўлди: Итлар миясининг юқори когнитив функциялар ва мукофот тизимини қайта ишлаш учун масъул бўлган қисмлари — чакка пўстлоғи ва думли ядро — фақатгина бахтли ва жилмайган одамларнинг суратлари кўрсатилганда фаоллашди. Аксинча, ғазабли ёки қайғули юзлар кўрсатилганда миянинг ушбу соҳалари ҳеч қандай ижобий реакция билдирмаган.

Қўрқув ва ғазаб: Салбий ҳиссиётларни фарқлашдаги илк далил

Кейинчалик тадқиқотчилар Коллиларнинг бутун мия реакцияларини чуқурроқ таҳлил қилиб, яна бир муҳим кашфиётга қўл уришди. Итлар нафақат "яхши" ва "ёмон" кайфиятни, балки салбий ҳиссиётларнинг ўзини ҳам бир-биридан ажрата олади. Уларнинг миясида инсондаги қўрқув ифодасини ғазаб ва қайғудан ажратишга имкон берувчи аниқ нейрон намуналари аниқланди.

«Бизнинг тадқиқотимиз итлар салбий ифодаланган икки хил инсон юзини (масалан, қўрқув ва ғазабни) аниқ ажрата олиши бўйича илк расмий далилдир. Бу ит мияси инсон юз ифодаларини валентлик бўйича гуруҳларга бўлиши ва айнан қўрқув билан боғлиқ контрастларни фарқлаш қобилиятига эга эканини кўрсатади», — дейилади илмий ишда.

Мулоқотдаги туб бурилиш: «Улар биз билан бирга ривожланган»

Тадқиқотнинг етакчи муаллифи Лаура Куайянинг таъкидлашича, бу қобилият итларга асрлар давомида инсон билан ягона экотизимда яшаш жараёнида шаклланган:

«Итлар юз ифодаларимизни чуқурроқ тушуниш ва биз билан самарали ҳамкорлик қилиш учун минг йиллар давомида ёнимизда ривожланиб келган. Буни тан олиш одамлар ва итлар ўртасидаги мулоқотни ҳамда уларга бўлган ғамхўрлик тизимини тубдан ўзгартириши мумкин».

Олимлар эндиликда итлар инсон атрофидаги хатти-ҳаракатларни тўлиқ тушуниши учун тана тили, овоз интонацияси ва ҳид каби бошқа факторларни қандай бирлаштиришини ўрганишни режалаштиришмоқда.

Тадқиқотдаги чекланишлар: Барча итлар бир хилми?

Олимлар ўз илмий ишларида баъзи чекланишлар мавжудлигини ҳам очиқ тан олишди:

  1. Зот хусусияти: Тадқиқотда ишлатилган Бордер-коллилар бошқа ит зотларига қараганда ижтимоий буйруқларни бажаришга анча мойил ва интеллектуал жиҳатдан юқори ҳисобланади.

  2. Статик суратлар: Тажрибада ҳаракатдаги жонли юзлар эмас, балки суратлар кўрсатилган.

  3. Оилавий муҳит: Иштирок этган 12 та итнинг барчаси меҳрибон оилаларда ўсган уй ҳайвонларидир. Олимларнинг огоҳлантиришича, кўчада ёки оғир шароитда ўсган итлар инсоннинг ҳиссий сигналларига бошқача муносабат билдириши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Вена университетиАвстрияЛаура КуаяБордер-колли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бугун, 11:10Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)Бугун, 09:43Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Бугун, 09:24Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиИюльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиБугун, 01:18Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаҚозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаКеча, 23:38Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди