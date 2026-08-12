Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)

·47·Дунё
Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)
Қисқача

Хитойнинг Хунан провинсияси Хуайхуа шаҳрида болакай бурнига металл кодли қулфни тиқиб олган. Қулф ёпилиб қолгач, ота-онаси маҳаллий ўт ўчириш ва қутқарув хизматига мурожаат қилган. Қутқарувчилар боланинг бурнига зарар етказмаслик учун қулфни махсус гидравлик ускуна ва ўткир қайчилар ёрдамида эҳтиёткорлик билан кесиб олишган. Озод қилинган болакай энди бурнига ҳеч нарса тиқмасликка вада берган.

Болаларнинг қизиқувчанлиги ва ўйинқароқлиги баъзида кутилмаган ва ҳатто шок ҳолатига солувчи вазиятларни келтириб чиқаради. Кичик ёшдаги болалар бурнига LEGO конструкторлари, майда шарчалар, ручка қалпоқчаси ёки қоғоз парчаларини тиқиб олиши тез-тез учраб туради. Аммо боланинг бурнига металл кодли қулф тиқилиб қолганини эшитганмисиз?

Хитойнинг Хунан провинцияси Хуайхуа шаҳри ўт ўчирувчилари ҳам ўз фаолиятида илк бор шундай ажабтовур ҳолатга дуч келишди.

«Буқа-Қирол» роли ва қулфланиб қолган бурун

Кичкина болакайнинг оғир ва қаттиқ металл кодли қулфни бурнига қандай қилиб киритиб олгани аниқ маълум эмас. Атрофдагиларнинг тахминига кўра, бола шов-шувли афсоналардаги «Иблислар Қироли-Буқа» образини гавдалантиришга уринган ва қулфни бурнига пирсинг ёки узук каби тақиб олган.

Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)

Афсуски, ўйин давомида қулф кутилмаганда ёпилиб қолган ва уни орқага чиқариб олишнинг умуман иложи қолмаган.

Ота-она ва қутқарувчиларнинг нозик операцияси

Болакай қулфни ўзи мустақил ечишга бир неча бор уринган, аммо эплай олмагач, йиғлаб ота-онасидан ёрдам сўраган. Ота-она ҳам боланинг бурнига оғриқ ва жиддий жароҳат етказиб қўйишдан қўрқиб, маҳаллий ўт ўчириш ва қутқарув хизматига мурожаат қилишга мажбур бўлишди.

Воқеа жойига етиб келган профессионал ўт ўчирувчилар учун ҳам бу топшириқ анча мушкул ва масъулиятли бўлиб чиқди:

  1. Кўздан кечириш ва хавфни баҳолаш: Қутқарувчилар металл буюмни кескин тортиш ёки босим ўтказиш боланинг бурун тўсиғини тешиб юбориши ёки юмшоқ тўқималарни қаттиқ шикастлаши мумкинлигини англашди.

  2. Заргарона ечим: Натижада, қутқарувчилар махсус гидравлик ва одатдаги ўткир қайчилардан фойдаланиб, металл қулфни босқичма-босқич, ўта эҳтиёткорлик билан кесиб олишга қарор қилишди.

«Энди ҳеч қачон бундай қилмайман!»

Ҳайратланарлиси шундаки, жажжи «қаҳрамон» бутун нозик ва хавфли операция давомида ўзини жуда босиқ ва хотиржам тутди. Қутқарувчилар қулфни кесиб, уни озод қилишгач, болакай кўз ёшлари ва ҳаяжон билан энди ҳеч қачон бурнига ҳеч нарса тиқмасликка қасам ичди.

Ушбу воқеа яна бир бор ота-оналарни кичик ёшдаги фарзандларини майда ва хавфли металл буюмлар билан ёлғиз қолдирмасликка ундайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ХуайхуаХунаньХитойLEGO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?Сенсацион кашфиёт: Инсон юзидаги ҳиссиётлар итлар миясига қандай таъсир қилади?Бугун, 10:41Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)Гиннес рекорди: Хитойлик тескари ҳолда 33 та чамбаракни айлантирди (видео)Бугун, 09:43Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Ютуқдан шокка тушди: Мерилендлик фуқаро қандай қилиб кутилмаганда бойиб кетди?Бугун, 09:24Июльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиИюльда океан ҳарорати тарихий рекордни янгиладиБугун, 01:18Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаҚозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқдаКеча, 23:38Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди