Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)
Хитойнинг Хунан провинсияси Хуайхуа шаҳрида болакай бурнига металл кодли қулфни тиқиб олган. Қулф ёпилиб қолгач, ота-онаси маҳаллий ўт ўчириш ва қутқарув хизматига мурожаат қилган. Қутқарувчилар боланинг бурнига зарар етказмаслик учун қулфни махсус гидравлик ускуна ва ўткир қайчилар ёрдамида эҳтиёткорлик билан кесиб олишган. Озод қилинган болакай энди бурнига ҳеч нарса тиқмасликка вада берган.
Болаларнинг қизиқувчанлиги ва ўйинқароқлиги баъзида кутилмаган ва ҳатто шок ҳолатига солувчи вазиятларни келтириб чиқаради. Кичик ёшдаги болалар бурнига LEGO конструкторлари, майда шарчалар, ручка қалпоқчаси ёки қоғоз парчаларини тиқиб олиши тез-тез учраб туради. Аммо боланинг бурнига металл кодли қулф тиқилиб қолганини эшитганмисиз?
Хитойнинг Хунан провинцияси Хуайхуа шаҳри ўт ўчирувчилари ҳам ўз фаолиятида илк бор шундай ажабтовур ҳолатга дуч келишди.
«Буқа-Қирол» роли ва қулфланиб қолган бурун
Кичкина болакайнинг оғир ва қаттиқ металл кодли қулфни бурнига қандай қилиб киритиб олгани аниқ маълум эмас. Атрофдагиларнинг тахминига кўра, бола шов-шувли афсоналардаги «Иблислар Қироли-Буқа» образини гавдалантиришга уринган ва қулфни бурнига пирсинг ёки узук каби тақиб олган.
Афсуски, ўйин давомида қулф кутилмаганда ёпилиб қолган ва уни орқага чиқариб олишнинг умуман иложи қолмаган.
Ота-она ва қутқарувчиларнинг нозик операцияси
Болакай қулфни ўзи мустақил ечишга бир неча бор уринган, аммо эплай олмагач, йиғлаб ота-онасидан ёрдам сўраган. Ота-она ҳам боланинг бурнига оғриқ ва жиддий жароҳат етказиб қўйишдан қўрқиб, маҳаллий ўт ўчириш ва қутқарув хизматига мурожаат қилишга мажбур бўлишди.
Воқеа жойига етиб келган профессионал ўт ўчирувчилар учун ҳам бу топшириқ анча мушкул ва масъулиятли бўлиб чиқди:
Кўздан кечириш ва хавфни баҳолаш: Қутқарувчилар металл буюмни кескин тортиш ёки босим ўтказиш боланинг бурун тўсиғини тешиб юбориши ёки юмшоқ тўқималарни қаттиқ шикастлаши мумкинлигини англашди.
Заргарона ечим: Натижада, қутқарувчилар махсус гидравлик ва одатдаги ўткир қайчилардан фойдаланиб, металл қулфни босқичма-босқич, ўта эҳтиёткорлик билан кесиб олишга қарор қилишди.
«Энди ҳеч қачон бундай қилмайман!»
Ҳайратланарлиси шундаки, жажжи «қаҳрамон» бутун нозик ва хавфли операция давомида ўзини жуда босиқ ва хотиржам тутди. Қутқарувчилар қулфни кесиб, уни озод қилишгач, болакай кўз ёшлари ва ҳаяжон билан энди ҳеч қачон бурнига ҳеч нарса тиқмасликка қасам ичди.
Ушбу воқеа яна бир бор ота-оналарни кичик ёшдаги фарзандларини майда ва хавфли металл буюмлар билан ёлғиз қолдирмасликка ундайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…