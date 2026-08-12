Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқда

·10·Авто
Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқда
Қисқача

Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи Ҳампшире графлигидаги Беаулиеу мулкида 60 йил фаолият юритгач, ижара шартномасини узайтирмасдан янги манзил изламоқда. Миллий автомобил музейи жамғармаси кўчиш қарори музей келажагини таъминлаш, янги авлод автомобил ихлосмандларини жалб қилиш ва тарихий коллексияни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисми эканини билдирди.

Буюк Британиядаги машҳур Миллий автомобил музейи Ҳампшире графлигидаги Беаулиеу мулкида ўтган 60 йиллик фаолиятидан сўнг янги манзилга кўчишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Миллий автомобил музейи жамғармаси келгуси йилларда муддати тугайдиган ижара шартномасини узайтирмаслигини эълон қилди ва ноёб коллекция учун янги жой қидиришни бошлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аслида 1970 йилда мулк эгаси Лорд Монтагу томонидан бошқарилган кичик коллекция базасида ташкил этилган жамғарма бу қадам музей келажагини таъминлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми эканини таъкидлади. Янги режалар автомобил ихлосмандларининг янги авлодини жалб қилиш ва тарихий коллекцияни келажак авлодлар учун сақлаб қолишни ўз ичига олади.

Келажак стратегияси ва янги имкониятлар

Жамғарма ва Монтагу оиласи узоқ вақт давомида инвестиция ҳамда қайта қуриш режаларини муҳокама қилган. Бироқ томонлар барча муҳокамалардан сўнг коллекцияни бошқа жойга кўчириш энг мақбул қарор деган хулосага келишди. Янги маскан музейга автомобилсозлик меросини ҳар қачонгидан ҳам кенгроқ намойиш этиш имконини бериши кутилмоқда.

Шунингдек, янги манзилда мерос қолган муҳандислик йўналишлари бўйича шогирдларни тайёрлаш марказини очиш режалаштирилган. Ҳозирги вақтда музей коллекцияси тахминан 285 та турли хил транспорт воситаларини ўз ичига олади. Бироқ уларнинг айримлари Беаулиеу мулкида қолади, чунки Лорд Монтагу бу автомобиллар ҳудуднинг туристик жозибадорлигини оширишдаги асосий идентитет эканини таъкидлаган.

Ноёб экспонатлар тақдири

Кўчиш жараёни музей 1972 йилдан бери эгаллаб келган махсус бинони бўшатишини англатади. Ушбу бино ҳатто ташриф буюрувчиларга коллекцияни юқоридан томоша қилиш имконини берувчи монорельс йўли билан ҳам машҳур эди.

Музей коллекциясида дунёдаги энг қадимги моторли экипажлар, тезлик рекордини ўрнатган машиналар, Formula 1 афсоналари ҳамда турли кино ва телесериаллардаги автомобиллар мавжуд. Жумладан, 2009–2024 йилларда BBC шоусининг машҳур транспорт воситалари намойиш этилган Ворлд оф Топ Геар кўргазмаси беш миллиондан ортиқ томошабинни қабул қилган эди.

Миллий автомобил музейиАвтомобил тарихиБеаулиеуБритания автомобиллариКлассик автомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиLada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилдиБугун, 10:25JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади