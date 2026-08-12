Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқда
Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи Ҳампшире графлигидаги Беаулиеу мулкида 60 йил фаолият юритгач, ижара шартномасини узайтирмасдан янги манзил изламоқда. Миллий автомобил музейи жамғармаси кўчиш қарори музей келажагини таъминлаш, янги авлод автомобил ихлосмандларини жалб қилиш ва тарихий коллексияни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисми эканини билдирди.
Буюк Британиядаги машҳур Миллий автомобил музейи Ҳампшире графлигидаги Беаулиеу мулкида ўтган 60 йиллик фаолиятидан сўнг янги манзилга кўчишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Миллий автомобил музейи жамғармаси келгуси йилларда муддати тугайдиган ижара шартномасини узайтирмаслигини эълон қилди ва ноёб коллекция учун янги жой қидиришни бошлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аслида 1970 йилда мулк эгаси Лорд Монтагу томонидан бошқарилган кичик коллекция базасида ташкил этилган жамғарма бу қадам музей келажагини таъминлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиянинг бир қисми эканини таъкидлади. Янги режалар автомобил ихлосмандларининг янги авлодини жалб қилиш ва тарихий коллекцияни келажак авлодлар учун сақлаб қолишни ўз ичига олади.
Келажак стратегияси ва янги имкониятларЖамғарма ва Монтагу оиласи узоқ вақт давомида инвестиция ҳамда қайта қуриш режаларини муҳокама қилган. Бироқ томонлар барча муҳокамалардан сўнг коллекцияни бошқа жойга кўчириш энг мақбул қарор деган хулосага келишди. Янги маскан музейга автомобилсозлик меросини ҳар қачонгидан ҳам кенгроқ намойиш этиш имконини бериши кутилмоқда.
Шунингдек, янги манзилда мерос қолган муҳандислик йўналишлари бўйича шогирдларни тайёрлаш марказини очиш режалаштирилган. Ҳозирги вақтда музей коллекцияси тахминан 285 та турли хил транспорт воситаларини ўз ичига олади. Бироқ уларнинг айримлари Беаулиеу мулкида қолади, чунки Лорд Монтагу бу автомобиллар ҳудуднинг туристик жозибадорлигини оширишдаги асосий идентитет эканини таъкидлаган.
Ноёб экспонатлар тақдириКўчиш жараёни музей 1972 йилдан бери эгаллаб келган махсус бинони бўшатишини англатади. Ушбу бино ҳатто ташриф буюрувчиларга коллекцияни юқоридан томоша қилиш имконини берувчи монорельс йўли билан ҳам машҳур эди.
Музей коллекциясида дунёдаги энг қадимги моторли экипажлар, тезлик рекордини ўрнатган машиналар, Formula 1 афсоналари ҳамда турли кино ва телесериаллардаги автомобиллар мавжуд. Жумладан, 2009–2024 йилларда BBC шоусининг машҳур транспорт воситалари намойиш этилган Ворлд оф Топ Геар кўргазмаси беш миллиондан ортиқ томошабинни қабул қилган эди.
…