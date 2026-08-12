Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?
Қозоғистонда 2025 йилда гўзаллик соҳаси хизматлари ҳажми 127,3 миллиард тенгени ташкил этди. Энг катта улуш сартарошлик хизматларига тўғри келиб, улар 67,5 миллиард тенге бўлган ва 2024 йилга нисбатан 5,3 фоизга ошган. Косметология хизматлари, жумладан маникюр ва педикюр 7,5 миллиард тенге, гўзаллик салонларининг бошқа хизматлари эса 52,3 миллиард тенге ҳажмида қайд этилган.
Қозоғистонда 2025 йилда гўзаллик соҳаси хизматлари ҳажми 127,3 миллиард тенгени ташкил этди. Бу ҳақда мамлакат Миллий статистика бюроси матбуот хизмати маълум қилди.
Энг катта улуш сартарошлик хизматларига тўғри келган. Ўтган йили ушбу хизматлар ҳажми 67,5 миллиард тенге бўлиб, 2024 йилга нисбатан 5,3 фоизга ошган.
Косметология хизматлари, жумладан, маникюр ва педикюр учун кўрсатилган хизматлар ҳажми 7,5 миллиард тенгени ташкил қилган.
Шунингдек, гўзаллик салонларининг бошқа хизматлари, жумладан, инсон сочига ишлов бериш билан боғлиқ хизматлар ҳажми 52,3 миллиард тенгега етган.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, гўзаллик хизматлари соҳаси нафақат шаҳарларда, балки қишлоқ жойларда ҳам ривожланмоқда.
Хусусан, 2025 йилда қишлоқларда сартарошлик хизматлари ҳажми 2024 йилга нисбатан 4,2 фоизга ошиб, 34,3 миллиард тенгени ташкил этган.
Бундан ташқари, қишлоқ жойларда гўзаллик салонларининг бошқа хизматлари ҳажми 1,9 миллиард тенге, косметология хизматлари эса 814,9 миллион тенге бўлган.
…