Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирди

·0·Спорт
Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирди

Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал клуби ёш иқтидори Майлс Люис-Скелли ёзги трансфер ойнасида диққат марказида қолмоқда. Метро нашри тарқатган хабарларга кўра, Лондон клуби ўзининг 19 ёшли тарбияланувчисини Англиянинг бошқа рақобатдош жамоаларига таклиф қилган. Мазкур вазият футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, Манчестер Юнайтед ва Челси клублари футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рио Фердинанд ўзининг YouTube каналидаги чиқишида қизил иблислар дарҳол фаоллик кўрсатиб, ушбу трансферни амалга ошириши лозимлигини таъкидлади. Унинг фикрича, клуб раҳбарияти дарҳол ҳамёнини очиб, ушбу иқтидорли футболчи учун талаб қилинаётган 60 миллиондан 70 миллион фунт стерлинггача бўлган маблағни аямаслиги керак.

Майлс Люис-Скеллининг муваффақиятли мавсуми

19 ёшли футболчи 2025/26 йилги мавсум бошида бироз қийинчиликларга дуч келган ва асосий таркибга киришда қийинчиликларни бошдан кечирган эди. Бироқ Микел Артета бошқарувидаги жамоанинг ҳал қилувчи паллада – мавсум сўнггидаги ўйинларида у ўзини кўрсата олди. Майлс бош мураббий ишончини оқлаб, жамоанинг асосий таркибидан жой олишга муваффақ бўлди.

Ёш иқтидор эгаси Арсеналнинг мавсум якунида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришида муҳим рол ўйнади. Лондонликлар таркибида ўзини кўрсатганига қарамай, клуб бошқа трансферларни амалга ошириш мақсадида ёш футболчини сотишга қарши эмаслиги айтилмоқда. Хусусан, Канонирлар Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесни 75 миллион фунт эвазига ўз сафига қўшиб олгани ҳам бу борадаги ҳаракатларни тезлаштирган.

Рио Фердинанднинг тактик таҳлили

Рио Фердинанднинг фикрича, Люис-Скелли нафақат марказий чизиқда, балки қанот ҳимоясида ҳам ўйнай олиши билан ҳар қандай жамоага фойда келтира олади. Хусусан, Манчестер Юнайтед сафида Люк Шоу ўтган мавсумни жароҳатсиз ўтказиб, кўп ўйинларда қатнашган бўлса-да, жамоада чап қанот ҳимояси учун муносиб табиий захира футболчиси етишмаяпти.

Фердинанднинг таъкидлашича, агар футболчи шу нархда сотувга қўйилган бўлса, Манчестер Юнайтед иккиланиб ўтирмасдан ҳаракат бошлаши шарт. "Агар мен ҳозир Манчестер Юнайтедда бўлганимда, дарҳол яшил тугмани босиб, уни сотиб олган бўлардим", дея ўз фикрини билдирган собиқ ҳимоячи. Ҳозирги кунда Челси ва Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансфер бўйича қандай қарор келиши футбол жамоатчилиги томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда.

Рио ФердинандМанчестер ЮнайтедАрсеналМайлс Люис-СкеллиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади