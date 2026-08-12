Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирди
Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал клуби ёш иқтидори Майлс Люис-Скелли ёзги трансфер ойнасида диққат марказида қолмоқда. Метро нашри тарқатган хабарларга кўра, Лондон клуби ўзининг 19 ёшли тарбияланувчисини Англиянинг бошқа рақобатдош жамоаларига таклиф қилган. Мазкур вазият футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, Манчестер Юнайтед ва Челси клублари футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рио Фердинанд ўзининг YouTube каналидаги чиқишида қизил иблислар дарҳол фаоллик кўрсатиб, ушбу трансферни амалга ошириши лозимлигини таъкидлади. Унинг фикрича, клуб раҳбарияти дарҳол ҳамёнини очиб, ушбу иқтидорли футболчи учун талаб қилинаётган 60 миллиондан 70 миллион фунт стерлинггача бўлган маблағни аямаслиги керак.
Майлс Люис-Скеллининг муваффақиятли мавсуми19 ёшли футболчи 2025/26 йилги мавсум бошида бироз қийинчиликларга дуч келган ва асосий таркибга киришда қийинчиликларни бошдан кечирган эди. Бироқ Микел Артета бошқарувидаги жамоанинг ҳал қилувчи паллада – мавсум сўнггидаги ўйинларида у ўзини кўрсата олди. Майлс бош мураббий ишончини оқлаб, жамоанинг асосий таркибидан жой олишга муваффақ бўлди.
Ёш иқтидор эгаси Арсеналнинг мавсум якунида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритишида ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришида муҳим рол ўйнади. Лондонликлар таркибида ўзини кўрсатганига қарамай, клуб бошқа трансферларни амалга ошириш мақсадида ёш футболчини сотишга қарши эмаслиги айтилмоқда. Хусусан, Канонирлар Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесни 75 миллион фунт эвазига ўз сафига қўшиб олгани ҳам бу борадаги ҳаракатларни тезлаштирган.
Рио Фердинанднинг тактик таҳлилиРио Фердинанднинг фикрича, Люис-Скелли нафақат марказий чизиқда, балки қанот ҳимоясида ҳам ўйнай олиши билан ҳар қандай жамоага фойда келтира олади. Хусусан, Манчестер Юнайтед сафида Люк Шоу ўтган мавсумни жароҳатсиз ўтказиб, кўп ўйинларда қатнашган бўлса-да, жамоада чап қанот ҳимояси учун муносиб табиий захира футболчиси етишмаяпти.
Фердинанднинг таъкидлашича, агар футболчи шу нархда сотувга қўйилган бўлса, Манчестер Юнайтед иккиланиб ўтирмасдан ҳаракат бошлаши шарт. "Агар мен ҳозир Манчестер Юнайтедда бўлганимда, дарҳол яшил тугмани босиб, уни сотиб олган бўлардим", дея ўз фикрини билдирган собиқ ҳимоячи. Ҳозирги кунда Челси ва Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансфер бўйича қандай қарор келиши футбол жамоатчилиги томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда.
…