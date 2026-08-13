Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)
Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, хитойлик жарроҳлик онкологи 5 минг километр узоқликда, беморнинг ўпкасидан хавфли ўсмани олиб ташлаш бўйича мураккаб операцияни муваффақиятли амалга оширди.
Шинжон-Уйғур автоном вилоятида яшовчи беморга онкологик жарроҳлик амалиёти керак бўлди. Бироқ, малакали мутахассисларнинг етишмаслиги сабабли, маҳаллий касалхона Хитойнинг MEDBOT компанияси томонидан ишлаб чиқилган жарроҳлик роботидан фойдаланишга қарор қилди.
Операцияни Шанхай касалхонасининг онкология бўлимининг илмий раҳбари ва етакчи жарроҳи Ло Синсюан амалга оширди. Бемор ва жарроҳ ўртасидаги 5 минг километр масофага қарамай, робот деярли 5G алоқа тизими орқали кечикишларсиз ёки узилишларсиз бошқарилди.
"Робот жарроҳлик энг илғор минимал инвазив технологиялардан биридир; у билан бажариладиган операциялар юқори аниқлик ва асоратлар хавфи минималлиги билан ажралиб туради. Бунинг ёрдамида беморлар операциядан кейин тезроқ тузалиб кетишади", деди Ло.
…