Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)

·0·Дунё
Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)

Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, хитойлик жарроҳлик онкологи 5 минг километр узоқликда, беморнинг ўпкасидан хавфли ўсмани олиб ташлаш бўйича мураккаб операцияни муваффақиятли амалга оширди.

Шинжон-Уйғур автоном вилоятида яшовчи беморга онкологик жарроҳлик амалиёти керак бўлди. Бироқ, малакали мутахассисларнинг етишмаслиги сабабли, маҳаллий касалхона Хитойнинг MEDBOT компанияси томонидан ишлаб чиқилган жарроҳлик роботидан фойдаланишга қарор қилди.

Операцияни Шанхай касалхонасининг онкология бўлимининг илмий раҳбари ва етакчи жарроҳи Ло Синсюан амалга оширди. Бемор ва жарроҳ ўртасидаги 5 минг километр масофага қарамай, робот деярли 5G алоқа тизими орқали кечикишларсиз ёки узилишларсиз бошқарилди.

"Робот жарроҳлик энг илғор минимал инвазив технологиялардан биридир; у билан бажариладиган операциялар юқори аниқлик ва асоратлар хавфи минималлиги билан ажралиб туради. Бунинг ёрдамида беморлар операциядан кейин тезроқ тузалиб кетишади", деди Ло.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди