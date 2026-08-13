Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)

·0·Дунё
Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)
Қисқача

Россия президенти Владимир Путин Новосибирскка ташрифи чоғида кортежини тўхтатиб, йўл четида кутиб турган маҳаллий аҳоли билан суҳбатлашди. 11 август куни тарқалган видеода унинг, айниқса, уни кутиб олган болалар билан мулоқот қилгани акс этган. Гувоҳларга кўра, айрим болалар Путин келишини кутиб, икки соатдан ортиқ вақт йўл бўйида турган.

Россия президенти Владимир Путин Новосибирскка ташрифи давомида кортежини тўхтатиб, йўл четида уни кутиб турган маҳаллий аҳоли билан мулоқот қилди. Тегишли видео 11 август куни интернетда тарқалди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда президент, айниқса, уни кутиб олган болалар билан қисқа суҳбатлашгани акс этган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, айрим болалар Путин келишини кутиб, икки соатдан ортиқ вақт давомида йўл бўйида турган.

Путин новосибирликларнинг қўлини сиқди, шунингдек, Ванянинг илтимосига жавоб берди ва у билан суратга тушди. Давлат раҳбари ўқувчига янги ўқув йилида муваффақиятлар тилади.

Аҳоли мулоқот учун президентга миннатдорчилик билдириб, унга соғлик тилади.

"Сиз энг зўри экансиз," - деб қичқирди шаҳарликлардан бири хайрлашаётиб.

Путин улар билан бироз суҳбатлашиб, саломлашганидан сўнг кортежига қайтган ва ташрифини давом эттирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди