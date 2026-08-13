Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)
Россия президенти Владимир Путин Новосибирскка ташрифи чоғида кортежини тўхтатиб, йўл четида кутиб турган маҳаллий аҳоли билан суҳбатлашди. 11 август куни тарқалган видеода унинг, айниқса, уни кутиб олган болалар билан мулоқот қилгани акс этган. Гувоҳларга кўра, айрим болалар Путин келишини кутиб, икки соатдан ортиқ вақт йўл бўйида турган.
Россия президенти Владимир Путин Новосибирскка ташрифи давомида кортежини тўхтатиб, йўл четида уни кутиб турган маҳаллий аҳоли билан мулоқот қилди. Тегишли видео 11 август куни интернетда тарқалди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда президент, айниқса, уни кутиб олган болалар билан қисқа суҳбатлашгани акс этган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, айрим болалар Путин келишини кутиб, икки соатдан ортиқ вақт давомида йўл бўйида турган.
Путин новосибирликларнинг қўлини сиқди, шунингдек, Ванянинг илтимосига жавоб берди ва у билан суратга тушди. Давлат раҳбари ўқувчига янги ўқув йилида муваффақиятлар тилади.
Аҳоли мулоқот учун президентга миннатдорчилик билдириб, унга соғлик тилади.
"Сиз энг зўри экансиз," - деб қичқирди шаҳарликлардан бири хайрлашаётиб.
Путин улар билан бироз суҳбатлашиб, саломлашганидан сўнг кортежига қайтган ва ташрифини давом эттирган.
…