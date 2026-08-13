Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтди
Бугунги кунда электромобиллар инфратузилмасининг ривожланиши уларнинг оммалашувида ҳал қилувчи омилга айланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Буюк Британия ҳудудида 30 мингдан ортиқ тезкор ва ўта тезкор электромобил қувватлаш мосламалари мавжуд бўлиб, улар 7 мингдан зиёд манзилда жойлашган ва 480 кВ гача қувват етказиб бериш имкониятига эга. Бироқ ушбу станциялардан фойдаланиш ҳайдовчилар учун қанчалик қулай ва улар амалда қандай ишлайди? Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу саволга жавоб топиш мақсадида мутахассислар мамлакатдаги 10 та асосий қувватлаш станциясини синовдан ўтказишди. Синов жараёнида тармоқларнинг қанчалик осон топилиши, жойлашув қулайлиги, тўлов тизимларининг ишлаши ҳамда қўшимча қулайликлар даражаси ўрганиб чиқилди. Натижалар эса кутилмаган ижобий жиҳатлар билан бир қаторда айрим камчиликлар ҳам мавжудлигини кўрсатди.
Банбурй шаҳридаги Строуд Парк станцияси синовиОксфордшир графлигидаги Строуд Парк автотураргоҳида жойлашган йирик қувватлаш хаби 32 та ёрқин оқ рангдаги тезкор қурилмалар билан жиҳозланган. Ҳудудга кириш йўлларида махсус кўрсаткичлар ўрнатилган бўлиб, уни топиш қийин эмас. Шунингдек, станцияда ҳайдовчилар учун жараённи осонлаштирадиган “Қандай қувватлаш керак” номли ахборот тахтчаси ҳам мавжуд.
Шунга қарамай, синов давомида айрим муаммоларга дуч келинди. Хусусан, танланган Kia EV9 электромобилини қувватлантириш вақтида терминал банк картасини ўқишдан бош тортган. Бошқа бир ҳайдовчининг маслаҳати билан яқин атрофдаги кафелардан бирида харид амалга оширилгандан кейингина тизимни “қайта ишга тушириш” имкони туғилган. Мутахассис автомобилни 79 фоиздан 81 фоизгача тўлдириш учун атиги беш вақт сарфлаган.
Чешунт шаҳридаги Броокфиелд савдо маркази станциясиХертфордшир графлигидаги Броокфиелд савдо марказида жойлашган 16 тА қувватлаш мосламасидан иборат яна бир манзил ҳам синовдан ўтказилди. A10 автомагистрали яқинида ва M25 ҳалқа йўлига яқин жойлашган бу станция барча турдаги электромобиллар учун очиқ ҳисобланади. Tesla эгалари учун қувватлаш нархи 26–42 пенни/кВтсоатни ташкил этса, бошқа брендлар учун бу кўрсаткич 36–58 пенни/кВтсоат атрофида.
Ушбу мажмуада Tesla эгалари учун стандарт шароитлар яратилган бўлиб, ҳаракатланиш учун етарли жой мавжуд. Битта карта орқали амалга оширилган тўловдан сўнг Kia EV9 электромобили тахминан 85 кВ қувват олишни бошлаган. Ташриф вақтида станцияда жами олтита автомобил борлиги қайд этилган.
Ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, тезкор қувватлаш тармоқлари тобора кенгайиб бораётганига қарам виажерос тўлов тизимларининг барқарорлиги ва тарифларнинг турлича эканлиги каби масалалар ҳали ҳам ўз ечимини кутмоқда. Шунга қарамай, электромобил ҳайдовчиларининг ўзаро ёрдами ва инфратузилманинг босқичма-босқич яхшиланиб бориши йўллардаги жараёнларни борган сари қулайлаштирмоқда.
…