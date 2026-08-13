Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтди

·0·Авто
Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтди

Бугунги кунда электромобиллар инфратузилмасининг ривожланиши уларнинг оммалашувида ҳал қилувчи омилга айланмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Буюк Британия ҳудудида 30 мингдан ортиқ тезкор ва ўта тезкор электромобил қувватлаш мосламалари мавжуд бўлиб, улар 7 мингдан зиёд манзилда жойлашган ва 480 кВ гача қувват етказиб бериш имкониятига эга. Бироқ ушбу станциялардан фойдаланиш ҳайдовчилар учун қанчалик қулай ва улар амалда қандай ишлайди? Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу саволга жавоб топиш мақсадида мутахассислар мамлакатдаги 10 та асосий қувватлаш станциясини синовдан ўтказишди. Синов жараёнида тармоқларнинг қанчалик осон топилиши, жойлашув қулайлиги, тўлов тизимларининг ишлаши ҳамда қўшимча қулайликлар даражаси ўрганиб чиқилди. Натижалар эса кутилмаган ижобий жиҳатлар билан бир қаторда айрим камчиликлар ҳам мавжудлигини кўрсатди.

Банбурй шаҳридаги Строуд Парк станцияси синови

Оксфордшир графлигидаги Строуд Парк автотураргоҳида жойлашган йирик қувватлаш хаби 32 та ёрқин оқ рангдаги тезкор қурилмалар билан жиҳозланган. Ҳудудга кириш йўлларида махсус кўрсаткичлар ўрнатилган бўлиб, уни топиш қийин эмас. Шунингдек, станцияда ҳайдовчилар учун жараённи осонлаштирадиган “Қандай қувватлаш керак” номли ахборот тахтчаси ҳам мавжуд.

Шунга қарамай, синов давомида айрим муаммоларга дуч келинди. Хусусан, танланган Kia EV9 электромобилини қувватлантириш вақтида терминал банк картасини ўқишдан бош тортган. Бошқа бир ҳайдовчининг маслаҳати билан яқин атрофдаги кафелардан бирида харид амалга оширилгандан кейингина тизимни “қайта ишга тушириш” имкони туғилган. Мутахассис автомобилни 79 фоиздан 81 фоизгача тўлдириш учун атиги беш вақт сарфлаган.

Чешунт шаҳридаги Броокфиелд савдо маркази станцияси

Хертфордшир графлигидаги Броокфиелд савдо марказида жойлашган 16 тА қувватлаш мосламасидан иборат яна бир манзил ҳам синовдан ўтказилди. A10 автомагистрали яқинида ва M25 ҳалқа йўлига яқин жойлашган бу станция барча турдаги электромобиллар учун очиқ ҳисобланади. Tesla эгалари учун қувватлаш нархи 26–42 пенни/кВтсоатни ташкил этса, бошқа брендлар учун бу кўрсаткич 36–58 пенни/кВтсоат атрофида.

Ушбу мажмуада Tesla эгалари учун стандарт шароитлар яратилган бўлиб, ҳаракатланиш учун етарли жой мавжуд. Битта карта орқали амалга оширилган тўловдан сўнг Kia EV9 электромобили тахминан 85 кВ қувват олишни бошлаган. Ташриф вақтида станцияда жами олтита автомобил борлиги қайд этилган.

Ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, тезкор қувватлаш тармоқлари тобора кенгайиб бораётганига қарам виажерос тўлов тизимларининг барқарорлиги ва тарифларнинг турлича эканлиги каби масалалар ҳали ҳам ўз ечимини кутмоқда. Шунга қарамай, электромобил ҳайдовчиларининг ўзаро ёрдами ва инфратузилманинг босқичма-босқич яхшиланиб бориши йўллардаги жараёнларни борган сари қулайлаштирмоқда.

ЭлектромобилҚувватлаш станциясиАвтомобилИнфратузилмаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиБугун, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиБугун, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 15:27Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиЎн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиБугун, 15:21Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди