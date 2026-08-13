Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастлади
АҚШда электр автомобилларни тезкор қувватлаш тармоқлари фойдаланувчиларининг мамнуният даражаси бўйича 2026-йилги тадқиқот натижалари эълон қилинди. Нуфузли ЖД Повер агентлиги томонидан ўтказилган ушбу таҳлил автомобил бозоридаги инфратузилма тенденцияларини яққол кўрсатиб берди. Унга кўра, илгари мутлақ етакчи бўлган Tesla Суперчаргер тармоғи ўз мавқейини йўқотиб, пастроқ поғонага тушиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилдаги рейтингда биринчи ўринни бир нечта автоишлаб чиқарувчилар ҳамкорлигида ташкил этилган Ионна тармоғи эгаллади. Ушбу тармоқ 1000 баллдан 807 балл тўплаб, фойдаланувчилар ўртасида энг юқори эътирофга сазовор бўлди. Иккинчи ва учинчи ўринларни мос равишда Mercedes-Benz ҳамда Rivian Адвентурер қувватлаш станциялари банд этди.
Tesla ўрин пасайишининг асосий сабаблариМашҳур Tesla Суперчаргер тармоғи 701 балл натижа билан атиги тўртинчи ўринга лойиқ кўрилди. Ундан кейинги ўринларни Ред Э, Электрифй Америка, EVgo ва ChargePoint каби қувватлаш операторлари эгаллади. Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Tesla компаниясининг кўрсаткичлари ёмонлашишига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган.
Асосий сабаблардан бири сифатида Суперчаргер станцияларидан бошқа маркадаги электр автомобиллар ҳам фойдаланиши учун имконият кенгайтирилгани кўрсатилмоқда. Натижада станциялардаги юклама кескин ортиб, энг қизғин ва талаб юқори бўлган соатларда навбатлар кўпайиб кетди. Бу ҳолат эса доимий мижозларнинг ҳафсаласини пир қилди.
Фойдаланувчилар дуч келаётган қийинчиликларТадқиқот давомида аниқланишича, тармоқ фойдаланувчилари қуйидаги муаммоларга дуч келишмоқда:
- Магик Докк адаптерларининг ўзаро мослик даражасидаги қийинчиликлар
- Tesla эгалари билан солиштирганда илованинг ноқулайроқ эканлиги
- Бегона маркадаги машиналар учун қувватлаш нархининг қимматлиги
…