Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастлади

·0·Авто
Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастлади

АҚШда электр автомобилларни тезкор қувватлаш тармоқлари фойдаланувчиларининг мамнуният даражаси бўйича 2026-йилги тадқиқот натижалари эълон қилинди. Нуфузли ЖД Повер агентлиги томонидан ўтказилган ушбу таҳлил автомобил бозоридаги инфратузилма тенденцияларини яққол кўрсатиб берди. Унга кўра, илгари мутлақ етакчи бўлган Tesla Суперчаргер тармоғи ўз мавқейини йўқотиб, пастроқ поғонага тушиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилдаги рейтингда биринчи ўринни бир нечта автоишлаб чиқарувчилар ҳамкорлигида ташкил этилган Ионна тармоғи эгаллади. Ушбу тармоқ 1000 баллдан 807 балл тўплаб, фойдаланувчилар ўртасида энг юқори эътирофга сазовор бўлди. Иккинчи ва учинчи ўринларни мос равишда Mercedes-Benz ҳамда Rivian Адвентурер қувватлаш станциялари банд этди.

Tesla ўрин пасайишининг асосий сабаблари

Машҳур Tesla Суперчаргер тармоғи 701 балл натижа билан атиги тўртинчи ўринга лойиқ кўрилди. Ундан кейинги ўринларни Ред Э, Электрифй Америка, EVgo ва ChargePoint каби қувватлаш операторлари эгаллади. Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Tesla компаниясининг кўрсаткичлари ёмонлашишига бир нечта жиддий омиллар сабаб бўлган.

Асосий сабаблардан бири сифатида Суперчаргер станцияларидан бошқа маркадаги электр автомобиллар ҳам фойдаланиши учун имконият кенгайтирилгани кўрсатилмоқда. Натижада станциялардаги юклама кескин ортиб, энг қизғин ва талаб юқори бўлган соатларда навбатлар кўпайиб кетди. Бу ҳолат эса доимий мижозларнинг ҳафсаласини пир қилди.

Фойдаланувчилар дуч келаётган қийинчиликлар

Тадқиқот давомида аниқланишича, тармоқ фойдаланувчилари қуйидаги муаммоларга дуч келишмоқда:

  • Магик Докк адаптерларининг ўзаро мослик даражасидаги қийинчиликлар
  • Tesla эгалари билан солиштирганда илованинг ноқулайроқ эканлиги
  • Бегона маркадаги машиналар учун қувватлаш нархининг қимматлиги
Мазкур ҳолат электромобил бозорида инфратузилмани очиқлаштириш ва барча учун қулай қилиш нафақат ижобий, балки янги муаммоларни ҳам келтириб чиқаришини кўрсатди. Tesla компанияси ўз мавқеини қайта тиклаш учун хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаши ва техник номувофиқликларни бартараф этиши лозим бўлади.

TeslaСуперчаргерЖД ПоверЭлектр автомобилАвтоинфратузилма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБугун, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиБугун, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 15:27Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиЎн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиБугун, 15:21Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди