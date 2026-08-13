Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлган

·38·Дунё
Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлган
Қисқача

Лондонда йўловчилар эмас, почта жўнатмаларини ташишга мўлжалланган Маил Раил ерости темирйўл тизими 1927 йил 3 декабрда ишга туширилган. Узунлиги тахминан 10,5 километр бўлган тизимдаги кичик электр поездлар ҳайдовчисиз ва автоматлаштирилган тарзда ҳаракатланган. Маил Раил 76 йил, яни 2003 йилгача фаолият юритган, кейинчалик почта ташишда автомобил ва бошқа транспорт воситалари самаралироқ бўлгани сабабли ёпилган.

ХХ асрда Лондон остида йўловчилар учун эмас, фақат почта жўнатмаларини ташиш учун мўлжалланган махсус ерости темирйўл тизими фаолият юритган. Бугунги кунда “Mail Rail” номи билан танилган ушбу тизим Лондоннинг энг ноодатий транспорт лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Financial Times хабар берди.

ХХ аср бошларида Лондон кўчаларидаги тирбандлик сабаб почта жўнатмаларини шаҳар бўйлаб тез етказиш тобора қийинлашган. Шу муаммони ҳал қилиш учун почта хизматини ер остига кўчириш ғояси илгари сурилган. Туннел қурилиши 1910 йилларда бошланган ва тизим 1927 йил 3 декабрда ишга туширилган.

Почта темирйўлининг узунлиги тахминан 10,5 километр бўлган. У Лондоннинг муҳим почта саралаш марказларини ўзаро боғлаган. Тор изли йўлда ҳаракатланган кичик электр поездлар ҳайдовчисиз, автоматлаштирилган тарзда ишлаган. Бу эса ўша давр учун жуда илғор технология саналган.

Yer osti tunnelidagi bekatda kichik poyezdlar va xodimlar turibdi.

Тизим 76 йил давомида, яъни 2003 йилгача ишлаган. Кейинчалик почта жўнатмаларини автомобил ва бошқа транспорт воситалари орқали ташиш самаралироқ ва иқтисодий жиҳатдан маъқул бўлиб қолгани сабабли Mail Rail фаолияти тўхтатилган.

Қизиқ томони шундаки, бу ноодатий темирйўл бутунлай йўқолиб кетмаган. Унинг Mount Pleasant ҳудудидаги бир қисми сақлаб қолинган ва 2017 йилдан бошлаб Лондон Почта музейининг сайёҳлик масканига айлантирилган. Бугунги кунда ташриф буюрувчилар ер остидаги туннел бўйлаб махсус поездда саёҳат қилиб, бир пайтлар хатлар ташилган йўлларни кўришлари мумкин.

Шундай қилиб, Лондонда бир пайтлар одамлар эмас, миллионлаб хатлар ер ости поездларида ташилган. Бу тизим ўз даври учун почта етказиб беришни тезлаштирган ғайриоддий муҳандислик ечимларидан бири бўлган.

Yashil rangli poyezd yoritilgan yer osti tunnelidagi relslar boʻylab harakatlanmoqda.
ЛондонМэйл РейлФайнэншл ТаймсПостал МьюзеумМаунт Плезант
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди