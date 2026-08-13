Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирди
Манчестер Сити клуби ўзининг иқтидорли қанот ҳужумчиси Жйереми Доку билан узоқ муддатли ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 2002 йилда туғилган белгиялик футболчи инглиз клуби билан амалдаги келишувини янгилаб, 2031 йилгача мўлжалланган янги беш йиллик шартномага имзо чекди. Ушбу қадам клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг келажакдаги режаларида ёш футболчига қанчалик катта таяниб ишонганини яққол кўрсатиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жйереми Доку 2023 йилнинг сентябрь ойида Франциянинг Ренн клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Ўтган қисқа вақт ичида у ўзининг майдондаги юқори тезлиги, бирга-бир вазиятлардаги эпчиллиги ва қанотларда рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш қобилияти эвазига жамоанинг муҳим бўғинига айланди. Манчестер Сити скаутлари ва таҳлилчилари футболчининг бу хусусиятларини стратегик жиҳатдан муҳим деб топиб, унга узоқ йиллар давомида сармоя киритишга қарор қилишди.
Янги шартнома ва келажак режалариИмзоланган янги битим келгуси мавсумларда ҳам Манчестер Сити таркибида катта ўзгаришлар ва ёшларга таяниш сиёсати устувор бўлишини англатади. Доку клуб сафида кўрсатган ўйинлари орқали нафақат асосий таркибдан жой олди, балки ўз ёши учун жуда бой совринлар коллекциясига ҳам эга чиқди. Унинг инглиз клубидаги фаолияти давомида қўлга киритган ютуқлари таҳсинга лойиқ.
Goal.com маълумотига кўра, Доку Манчестер Сити либосида жами 126 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол муаллифи бўлган. Шу давр ичида у Англия Премер-лигаси, Англия кубоги, Лига кубоги ва Суперкубок каби нуфузли совринларни қўлга улгурди. Бундай салмоқли натижалар футболчининг клубдаги аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди.
Ўйин фалсафаси ва ҳамжиҳатликФутболчининг ўзи ҳам клубдаги муҳитдан мамнунлигини яширмаяпти. Доку жамоанинг ўйин услуби ҳақида фикр билдирар экан, мураббийлар штабининг ёндашуви футболчилар учун жуда қизиқарли эканлигини алоҳида таъкидлади. Бу сўзлар футболчи ва клуб ўртасида мукаммал уйғунлик борлигини ҳамда келажакдаги улкан мақсадлар сари биргаликда ҳаракат қилишга тайёр эканликларини билдиради.
2031 йилгача мўлжалланган шартнома Манчестер Сити мухлислари учун ҳам қувончли хабар бўлди. Жамоанинг кўк рангли либосида ҳаракат қилувчи Жйереми Доку ўзининг шахсий статистикасини яхшилашга ва клуб музейига яна янги кубокларни олиб келишга қатъий белбоғ боғлаган.
…