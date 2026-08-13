Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирди

·0·Спорт
Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирди

Манчестер Сити клуби ўзининг иқтидорли қанот ҳужумчиси Жйереми Доку билан узоқ муддатли ҳамкорликни давом эттиришини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 2002 йилда туғилган белгиялик футболчи инглиз клуби билан амалдаги келишувини янгилаб, 2031 йилгача мўлжалланган янги беш йиллик шартномага имзо чекди. Ушбу қадам клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг келажакдаги режаларида ёш футболчига қанчалик катта таяниб ишонганини яққол кўрсатиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жйереми Доку 2023 йилнинг сентябрь ойида Франциянинг Ренн клубидан Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Ўтган қисқа вақт ичида у ўзининг майдондаги юқори тезлиги, бирга-бир вазиятлардаги эпчиллиги ва қанотларда рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш қобилияти эвазига жамоанинг муҳим бўғинига айланди. Манчестер Сити скаутлари ва таҳлилчилари футболчининг бу хусусиятларини стратегик жиҳатдан муҳим деб топиб, унга узоқ йиллар давомида сармоя киритишга қарор қилишди.

Янги шартнома ва келажак режалари

Имзоланган янги битим келгуси мавсумларда ҳам Манчестер Сити таркибида катта ўзгаришлар ва ёшларга таяниш сиёсати устувор бўлишини англатади. Доку клуб сафида кўрсатган ўйинлари орқали нафақат асосий таркибдан жой олди, балки ўз ёши учун жуда бой совринлар коллекциясига ҳам эга чиқди. Унинг инглиз клубидаги фаолияти давомида қўлга киритган ютуқлари таҳсинга лойиқ.

Goal.com маълумотига кўра, Доку Манчестер Сити либосида жами 126 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол муаллифи бўлган. Шу давр ичида у Англия Премер-лигаси, Англия кубоги, Лига кубоги ва Суперкубок каби нуфузли совринларни қўлга улгурди. Бундай салмоқли натижалар футболчининг клубдаги аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди.

Ўйин фалсафаси ва ҳамжиҳатлик

Футболчининг ўзи ҳам клубдаги муҳитдан мамнунлигини яширмаяпти. Доку жамоанинг ўйин услуби ҳақида фикр билдирар экан, мураббийлар штабининг ёндашуви футболчилар учун жуда қизиқарли эканлигини алоҳида таъкидлади. Бу сўзлар футболчи ва клуб ўртасида мукаммал уйғунлик борлигини ҳамда келажакдаги улкан мақсадлар сари биргаликда ҳаракат қилишга тайёр эканликларини билдиради.

2031 йилгача мўлжалланган шартнома Манчестер Сити мухлислари учун ҳам қувончли хабар бўлди. Жамоанинг кўк рангли либосида ҳаракат қилувчи Жйереми Доку ўзининг шахсий статистикасини яхшилашга ва клуб музейига яна янги кубокларни олиб келишга қатъий белбоғ боғлаган.

Манчестер СитйЖеремй ДокуПремиер ЛеагуеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиКолин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиБугун, 17:37"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?Бугун, 17:28Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиЖереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиБугун, 16:53Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиНико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиБугун, 16:52Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача