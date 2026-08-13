"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?
ОФК Чемпионлар лигаси Элита турнирининг Ғарбий минтақасида Ўзбекистон шарафини «Нефтчи» ва «Пахтакор» ҳимоя қилади, улар мос равишда 2-саватча ва 4-саватчадан жой олган. 18 август куни ўтказиладиган қуръада жамоаларнинг рақиблари аниқланади ва улар орасида «Ал-Аҳли», «Ал-Наср», «Ал-Ҳилол», «Ал-Қодисия» ҳамда «Ал-Иттиҳод» каби Саудия клублари бўлиши мумкин.
Ўзбекистон клуб футболи учун бу мавсум одатдагидан анча қизиқ ўтиши кутилмоқда. ОФК Чемпионлар лигаси Элита турнирининг Ғарбий минтақасида мамлакатимиз шарафини бир эмас, икки клуб — «Нефтчи» ва «Пахтакор» ҳимоя қилади.
Энг катта интрига эса олдинда: турнирда Саудия Арабистонининг бир қатор қудратли клублари қатнашяпти. Демак, қуръа натижасига қараб жаҳон футболи юлдузларини Фарғона ёки Тошкентда кўриш имконияти пайдо бўлиши мумкин.
Барча саволларга 18 август куни ўтказиладиган қуръа жавоб беради.
Ўзбекистондан икки клуб — қизиқиш ҳам икки баравар
ОФК Чемпионлар лигаси Элита турнирининг Ғарбий минтақасида 16 та жамоа иштирок этади.
Улар орасида Ўзбекистоннинг икки вакили бор:
«Нефтчи» — 2-саватчада.
«Пахтакор» — 4-саватчада.
Бунинг ўзиёқ ўзбекистонлик мухлислар учун мавсум интригасини кескин оширади.
Фарғонада ҳам, Тошкентда ҳам Осиёнинг энг кучли клубларига қарши катта футбол кечалари бўлиши мумкин.
Саудия клублари рўйхати ўзиёқ ҳаммасини айтиб турибди
Турнирнинг Ғарбий минтақасида Саудия Арабистонидан бир нечта номдор жамоалар иштирок этади:
«Ал-Аҳли», «Ал-Наср», «Ал-Ҳилол», «Ал-Қодисия» ва «Ал-Иттиҳод».
Улар турли саватчаларга жойлаштирилгани сабаб «Нефтчи» ва «Пахтакор» учун Саудия клубларидан бири ёки бир нечтасига қарши ўйнаш эҳтимоли жуда юқори.
Бу эса оддий клуб учрашувидан кўра каттароқ воқеага айланиши мумкин.
Чунки Саудия чемпионати сўнгги йилларда жаҳон футболидаги машҳур ўйинчиларни ўзига жалб қилиб келмоқда. Агар қуръа улардан бирини Ўзбекистон клубига меҳмон сифатида берса, Осиё футболидаги катта юлдузлардан айримлари Тошкент ёки Фарғона майдонига тушиши мумкин.
«Нефтчи»ни кимлар кутиб туриши мумкин?
Фарғоналиклар 2-саватчадан жой олган.
1-саватчада «Ал-Аҳли», «Ал-Айн», «Ал-Садд» ва «Истиқлол» каби жамоалар бор. 3-саватчада эса «Ал-Гарафа», «Трактор», «Ал-Ҳилол» ва «Ал-Васл» жойлашган.
4-саватча ҳам жуда қизиқ: бу ерда «Ал-Шамал», «Ал-Қодисия», «Ал-Иттиҳод» ва «Пахтакор» бор.
Шунинг ўзи «Нефтчи»нинг олдида қандай даражадаги рақиблар турганини кўрсатади.
Агар Саудия гранди Фарғонага сафар қилиши аниқланса, шаҳардаги ўйин мавсумнинг энг катта спорт воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.
«Пахтакор» учун ҳам суперўйинлар эҳтимоли катта
«Пахтакор» 4-саватчадан қуръага киритилади.
Тошкентликлар учун эҳтимолий рақиблар орасида нафақат Саудия клублари, балки БАА, Қатар, Эрон, Ироқ ва бошқа мамлакатларнинг етакчи жамоалари ҳам бор.
Айниқса 1–3-саватчалардаги номларга қаралса, «Пахтакор»нинг уй учрашувлари ҳам мухлисларга катта афиша ваъда қилмоқда.
Осиёнинг энг кучли клублари Тошкентга келишининг ўзи маҳаллий чемпионатдан бутунлай бошқа муҳит яратади.
Ҳар бир клубни 8 та ўйин кутади
Янги форматнинг яна бир муҳим жиҳати — ҳар бир иштирокчи 8 та тур ўтказади.
Шундан:
Формат
Сони
Уй учрашувлари
4 та
Сафар учрашувлари
4 та
Жами
8 та
Қуръа
18 август
1-тур
14–15 сентябрь
Демак, «Нефтчи» мухлислари Фарғонада тўртта халқаро ўйин, «Пахтакор» ишқибозлари эса Тошкентда тўртта катта Осиё кечасини кўриш имконига эга бўлади.
Қайси рақиблар Ўзбекистонга келиши эса қуръадан кейин маълум бўлади.
Фарғонами ёки Тошкент — юлдузлар қаерга келади?
Ҳозир мухлислар учун энг қизиқ савол айнан шу.
«Ал-Наср» тушадими?
«Ал-Ҳилол»ми?
«Ал-Аҳли»ми?
Ёки «Ал-Иттиҳод» ва «Ал-Қодисия»дан бири?
Балки Саудиянинг номдор клублари бир мавсумнинг ўзида ҳам Фарғона, ҳам Тошкентга келар.
Ҳозирча сценарийлар кўп. Аммо 18 августдан кейин тахминларга ҳожат қолмайди.
Ўзбекистон клуб футболи учун катта имконият
Бу иштирок фақат мухлислар учун томоша эмас.
«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг Осиёнинг энг кучли клубларига қарши мунтазам ўйнаши футболчилар учун катта тажриба, клублар учун халқаро обрў ва Ўзбекистон чемпионати учун қўшимча эътибор олиб келиши мумкин.
Энг муҳими, бу сафар Ўзбекистон мухлислари Осиё Элита лигасини четдан кузатмайди.
Иккита жамоамиз майдонда бўлади. Тўртта ўйин Фарғонада, тўртта ўйин Тошкентда ўтиши мумкин ва уларнинг орасида йиллар давомида эсда қоладиган катта футбол кечалари пайдо бўлиши эҳтимол.
Энди фақат 18 августни кутиш қолди.
Сиз «Нефтчи» ва «Пахтакор»га қайси клублар тушишини хоҳлардингиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…