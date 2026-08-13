Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйди
Шотландиянинг Гласгов шаҳри гранди Рейнжерс иқтидорли футболчи Майки Мурнинг клубга қайтиши борасида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Тоттенхем сафида ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган ёш иқтидор эгасининг келажаги ҳозирча мавҳумлигича қолмоқда ва унинг Иброхга яна бир мавсумга келиши эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришига кўра, собиқ ҳимоячи Колин Ҳендри Рейнжерс клубининг тарих ва ютуқлар нуқтаи назаридан Тоттенхемдан каттароқ эканини таъкидлаган. Бироқ, шунга қарамай, Лондон клуби юлдузчани ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бошқа жамоага ижарага беришни режалаштираётгани айтилмоқда.
Майки Мурнинг Шотландиядаги тажрибаси ва Тоттенхемдаги қийинчиликларМайки Мур ўтган мавсумда Глазгога келиб қўшилиб, 18 ёшга тўлишидан олдинроқ ўзининг юқори салоҳиятини намойиш эта бошлаганди. У ўшанда Тоттенхем сафида Премер-лигада майдонга тушган энг ёш футболчига айланган эди. Бироқ Лондон жамоасининг сўнгги мавсумлардаги барқарор бўлмаган ўйинлари ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишини қийинлаштирди.
Рейнжерс сафида ўтказган 2025-26 йилги мавсумда Мур жами 47 та учрашувда қатнашиб, 7 та гол муаллифига айланди. Бу тажриба унинг ривожланишида муҳим қадам бўлди. Шотландия клуби янги мавсумни омадсиз бошлаб, дастлабки учта ўйинда ғалаба қозона олмагач, таркибга ижодкорлик олиб кириш учун Майки Мурнинг хизматларига эҳтиёж сезмоқда.
Мутахассис фикри ва трансфер истиқболлариЛадБет билан ҳамкорликда Goal.com учун фикр билдирган Колин Ҳендри жамоанинг ҳозирги натижалари фонида трансфер бўйича юзага келаётган вазият мухлислар ва мураббийлар штабида хафагарчилик туғдириши табиий эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Дерек МакИннес бошчилигидаги жамоа таркибни кучайтиришга муҳтож.
«Майки Мур ажойиб қўшимча бўлар эди. У 19 ёшида бошқа мамлакатга бориб, Тоттенхемдан ҳам каттароқ клубда ўйнади. Англияда кўпчилик бу фикримга қарши чиқиши мумкин, аммо тарих ва бошқа жиҳатларни олиб қарасак, Рейнжерс — каттароқ клуб», — дейди Колин Ҳендри.
Шунга қарамай, мутахассис ва ҳамюртларининг уринишларига қарамай, Майки Мурнинг Эски Фирмаси — Олд Фирм грандига қайтиши ҳозирча амалда қийин масала бўлиб қолмоқда. Тоттенхем футболчининг келажаги борасида охирги қарорни яқин кунларда қабул қилиши кутилмоқда.
…