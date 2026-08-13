Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйди

·0·Спорт
Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйди

Шотландиянинг Гласгов шаҳри гранди Рейнжерс иқтидорли футболчи Майки Мурнинг клубга қайтиши борасида жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Тоттенхем сафида ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган ёш иқтидор эгасининг келажаги ҳозирча мавҳумлигича қолмоқда ва унинг Иброхга яна бир мавсумга келиши эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришига кўра, собиқ ҳимоячи Колин Ҳендри Рейнжерс клубининг тарих ва ютуқлар нуқтаи назаридан Тоттенхемдан каттароқ эканини таъкидлаган. Бироқ, шунга қарамай, Лондон клуби юлдузчани ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бошқа жамоага ижарага беришни режалаштираётгани айтилмоқда.

Майки Мурнинг Шотландиядаги тажрибаси ва Тоттенхемдаги қийинчиликлар

Майки Мур ўтган мавсумда Глазгога келиб қўшилиб, 18 ёшга тўлишидан олдинроқ ўзининг юқори салоҳиятини намойиш эта бошлаганди. У ўшанда Тоттенхем сафида Премер-лигада майдонга тушган энг ёш футболчига айланган эди. Бироқ Лондон жамоасининг сўнгги мавсумлардаги барқарор бўлмаган ўйинлари ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишини қийинлаштирди.

Рейнжерс сафида ўтказган 2025-26 йилги мавсумда Мур жами 47 та учрашувда қатнашиб, 7 та гол муаллифига айланди. Бу тажриба унинг ривожланишида муҳим қадам бўлди. Шотландия клуби янги мавсумни омадсиз бошлаб, дастлабки учта ўйинда ғалаба қозона олмагач, таркибга ижодкорлик олиб кириш учун Майки Мурнинг хизматларига эҳтиёж сезмоқда.

Мутахассис фикри ва трансфер истиқболлари

ЛадБет билан ҳамкорликда Goal.com учун фикр билдирган Колин Ҳендри жамоанинг ҳозирги натижалари фонида трансфер бўйича юзага келаётган вазият мухлислар ва мураббийлар штабида хафагарчилик туғдириши табиий эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Дерек МакИннес бошчилигидаги жамоа таркибни кучайтиришга муҳтож.

«Майки Мур ажойиб қўшимча бўлар эди. У 19 ёшида бошқа мамлакатга бориб, Тоттенхемдан ҳам каттароқ клубда ўйнади. Англияда кўпчилик бу фикримга қарши чиқиши мумкин, аммо тарих ва бошқа жиҳатларни олиб қарасак, Рейнжерс — каттароқ клуб», — дейди Колин Ҳендри.

Шунга қарамай, мутахассис ва ҳамюртларининг уринишларига қарамай, Майки Мурнинг Эски Фирмаси — Олд Фирм грандига қайтиши ҳозирча амалда қийин масала бўлиб қолмоқда. Тоттенхем футболчининг келажаги борасида охирги қарорни яқин кунларда қабул қилиши кутилмоқда.

Майки МурКолин ҲендриРейнжерсТоттенҳамТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиБугун, 17:31"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?Бугун, 17:28Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиЖереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиБугун, 16:53Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиНико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиБугун, 16:52Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача