Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилди

·0·Дунё
Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилди

АҚШнинг Флорида штатида аёл сувда сузаётган вақтда тимсоҳ ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Ҳодисадан сўнг унинг ўнг қўлини ампутация қилишга тўғри келди.

Воқеа Марион округидаги Silver River дарёсида содир бўлган. Гуруҳ бўлиб сузаётган одамлар орасида бўлган аёл тимсоҳга дуч келган. Гувоҳларнинг айтишича, у жонини сақлаб қолиш мақсадида ҳайвонни paddleboard'дан фойдаланиладиган эшкак билан қайтаришга уринган. Бироқ тимсоҳ унга ташланиб, сув остига тортиб кетган.

Яқин атрофдаги қайиқларда бўлган одамлар аёлнинг бақириғини эшитиб, зудлик билан ёрдамга ошиққан. Бир муддатдан кейин тимсоҳ уни қўйиб юборган. Шундан сўнг қон кетишини назорат қилиш учун жароҳатланган қўлига арқон ёрдамида жгут қўйилган ва аёл яқиндаги қайиқ тўхташ жойига олиб борилган.

Тез тиббий ёрдам ходимлари уни қайиқдан қабул қилиб олиб, маҳаллий шифохонага етказган. Шифокорлар унинг аҳволини барқарорлаштириш учун шошилинч тиббий ёрдам кўрсатган. Бироқ кейинчалик аёлнинг ўнг қўлини ампутация қилишга қарор қилинган. Шундан сўнг у уйига жўнатилган ва ҳолати яхшиланиб бораётгани маълум қилинган.

Тимсоҳ қидирилиб, ушланди

Ҳодисадан кейин расмийлар Silver River дарёсида қайиқларда ҳаракатланиш ва сузишни вақтинча тақиқлади. Флорида Балиқ ва ёввойи табиатни муҳофаза қилиш комиссияси ходимлари эса ҳужум қилган тимсоҳни қидириш ишларини бошлади.

8 август куни узунлиги тахминан 9 фут 8 дюйм, яъни қарийб 3 метр бўлган эркак тимсоҳ ушлангани маълум қилинди. У хавфсиз ҳудудга кўчирилди. Шундан кейин дарё қайиқлар ва сузувчилар учун яна очилди.

Мутахассислар Флоридадаги 67 округнинг барчасидаги турли сув ҳавзаларида тимсоҳлар учраши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шу боис аҳоли ва сайёҳларга хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилиш тавсия этилган.

Жумладан, тимсоҳлар учрайдиган сувларда фақат махсус белгиланган жойларда ва кундузги вақтда сузиш, уй ҳайвонларини сув бўйидан узоқроқ тутиш ҳамда ёввойи тимсоҳларни ҳеч қачон овқатлантирмаслик керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиБугун, 18:19Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Бугун, 18:14Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:4540 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди