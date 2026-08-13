Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилди
АҚШнинг Флорида штатида аёл сувда сузаётган вақтда тимсоҳ ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Ҳодисадан сўнг унинг ўнг қўлини ампутация қилишга тўғри келди.
Воқеа Марион округидаги Silver River дарёсида содир бўлган. Гуруҳ бўлиб сузаётган одамлар орасида бўлган аёл тимсоҳга дуч келган. Гувоҳларнинг айтишича, у жонини сақлаб қолиш мақсадида ҳайвонни paddleboard'дан фойдаланиладиган эшкак билан қайтаришга уринган. Бироқ тимсоҳ унга ташланиб, сув остига тортиб кетган.
Яқин атрофдаги қайиқларда бўлган одамлар аёлнинг бақириғини эшитиб, зудлик билан ёрдамга ошиққан. Бир муддатдан кейин тимсоҳ уни қўйиб юборган. Шундан сўнг қон кетишини назорат қилиш учун жароҳатланган қўлига арқон ёрдамида жгут қўйилган ва аёл яқиндаги қайиқ тўхташ жойига олиб борилган.
Тез тиббий ёрдам ходимлари уни қайиқдан қабул қилиб олиб, маҳаллий шифохонага етказган. Шифокорлар унинг аҳволини барқарорлаштириш учун шошилинч тиббий ёрдам кўрсатган. Бироқ кейинчалик аёлнинг ўнг қўлини ампутация қилишга қарор қилинган. Шундан сўнг у уйига жўнатилган ва ҳолати яхшиланиб бораётгани маълум қилинган.
Тимсоҳ қидирилиб, ушланди
Ҳодисадан кейин расмийлар Silver River дарёсида қайиқларда ҳаракатланиш ва сузишни вақтинча тақиқлади. Флорида Балиқ ва ёввойи табиатни муҳофаза қилиш комиссияси ходимлари эса ҳужум қилган тимсоҳни қидириш ишларини бошлади.
8 август куни узунлиги тахминан 9 фут 8 дюйм, яъни қарийб 3 метр бўлган эркак тимсоҳ ушлангани маълум қилинди. У хавфсиз ҳудудга кўчирилди. Шундан кейин дарё қайиқлар ва сузувчилар учун яна очилди.
Мутахассислар Флоридадаги 67 округнинг барчасидаги турли сув ҳавзаларида тимсоҳлар учраши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шу боис аҳоли ва сайёҳларга хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилиш тавсия этилган.
Жумладан, тимсоҳлар учрайдиган сувларда фақат махсус белгиланган жойларда ва кундузги вақтда сузиш, уй ҳайвонларини сув бўйидан узоқроқ тутиш ҳамда ёввойи тимсоҳларни ҳеч қачон овқатлантирмаслик керак.
…