Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланади

·33·Спорт
Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланади
Қисқача

Реал Мадрид мавсумолди йиғини доирасида Депортивони 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Трофео Тереса Ҳеррера кубогини ўнинчи бор қўлга киритди. Учрашувдаги ягона голни биринчи бўлим охирида Браҳим Диаз киритди. Жозе Моуринью баҳсни Ла Лигадаги қийин ўйинлар симуляцияси деб атаб, ҳақиқий иш кейинги ҳафтадан бошланишини таъкидлади. Мураббий тактик схемаларни синаш, таркибни ротация қилиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлашга эътибор қаратмоқда.

Реал Мадрид жамоаси мавсумолди йиғини доирасида Депортивога қарши кечган баҳсда минимал ҳисобда ғалаба қозонди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашувдан сўнг бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларини жиддий синовлар яқинлашиб келаётгани ҳақида огоҳлантириб, ҳақиқий иш кейинги ҳафтадан бошланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Риазор стадионида бўлиб ўтган ўйин қийин кечганига қарамай, Лос Бланкос ўз тарихида ўнинчи бор Трофео Тереса Ҳеррера кубогини қўлга киритди. Қироллик клуби 2013 йилдан бери илк бор иштирок этган мазкур анъанавий турнирда муваффақият қозониб, ёзги мавсумдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттирди. Бош мураббийнинг сўзларига кўра, рақиб Ла Лигага қайтишга интилаётган жиддий жамоа эканлиги боис бу баҳс ҳақиқий расмий ўйинларга яқин ўтди.

Тактик синовлар ва жисмоний юкламалар

Биринчи бўлим охирида Браҳим Диаз томонидан киритилган ягона гол учрашув тақдирини ҳал қилди. Жозе Моуринью Реал Мадрид ТВ каналига берган интервюсида ушбу ўйин Испания чемпионатидаги қийин учрашувларнинг мукаммал симуляцияси бўлганини қайд этди. Унинг таъкидлашича, жамоа рақибнинг зич ҳимоя чизиқларини ёриб ўтишда керакли тажрибани тўплади ва ортиқча куч сарфламай ғалаба қозонди.

Собиқ Челси ва Интер устози футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва уларни ҳаддан ташқари кўп юкламалар билан чарчатиб қўймасликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Шу сабабли, танаффус вақтида асосий ярим ҳимоячилар алмаштирилди. Хусусан, Федерико Вальверде ва Арда Гулер майдонда атиги қирқ беш дақиқа ҳаракат қилишди.

Олдинда Ла Лига беллашувлари

Моуринью ёзги ўртоқлик ўйинларида фақат ғалаба қозониш эмас, балки турли тактик схемаларни синаб кўриш ва таркибни ротация қилиш муҳимлигини урғулади. Вальдебебас қароргоҳида қолган беш нафар футболчи ҳам тез орада умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда.

Пари Сен-Жермен ёки бошқа топ-клублар сингари Реал Мадрид ҳам янги мавсум олдидан ўз таркибини оптимал ҳолатга келтиришга ҳаракат қилмоқда. Португалиялик мутахассиснинг қатъий ёндашуви жамоани Ла Лига стартига мукаммал тайёрлаши шубҳасиз.

Жозе МоуриньюРеал МадридЛа ЛигаФутболБраҳим Диаз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиБугун, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача