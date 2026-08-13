Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланади
Реал Мадрид мавсумолди йиғини доирасида Депортивони 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Трофео Тереса Ҳеррера кубогини ўнинчи бор қўлга киритди. Учрашувдаги ягона голни биринчи бўлим охирида Браҳим Диаз киритди. Жозе Моуринью баҳсни Ла Лигадаги қийин ўйинлар симуляцияси деб атаб, ҳақиқий иш кейинги ҳафтадан бошланишини таъкидлади. Мураббий тактик схемаларни синаш, таркибни ротация қилиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлашга эътибор қаратмоқда.
Реал Мадрид жамоаси мавсумолди йиғини доирасида Депортивога қарши кечган баҳсда минимал ҳисобда ғалаба қозонди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашувдан сўнг бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларини жиддий синовлар яқинлашиб келаётгани ҳақида огоҳлантириб, ҳақиқий иш кейинги ҳафтадан бошланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Риазор стадионида бўлиб ўтган ўйин қийин кечганига қарамай, Лос Бланкос ўз тарихида ўнинчи бор Трофео Тереса Ҳеррера кубогини қўлга киритди. Қироллик клуби 2013 йилдан бери илк бор иштирок этган мазкур анъанавий турнирда муваффақият қозониб, ёзги мавсумдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттирди. Бош мураббийнинг сўзларига кўра, рақиб Ла Лигага қайтишга интилаётган жиддий жамоа эканлиги боис бу баҳс ҳақиқий расмий ўйинларга яқин ўтди.
Тактик синовлар ва жисмоний юкламаларБиринчи бўлим охирида Браҳим Диаз томонидан киритилган ягона гол учрашув тақдирини ҳал қилди. Жозе Моуринью Реал Мадрид ТВ каналига берган интервюсида ушбу ўйин Испания чемпионатидаги қийин учрашувларнинг мукаммал симуляцияси бўлганини қайд этди. Унинг таъкидлашича, жамоа рақибнинг зич ҳимоя чизиқларини ёриб ўтишда керакли тажрибани тўплади ва ортиқча куч сарфламай ғалаба қозонди.
Собиқ Челси ва Интер устози футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш ва уларни ҳаддан ташқари кўп юкламалар билан чарчатиб қўймасликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Шу сабабли, танаффус вақтида асосий ярим ҳимоячилар алмаштирилди. Хусусан, Федерико Вальверде ва Арда Гулер майдонда атиги қирқ беш дақиқа ҳаракат қилишди.
Олдинда Ла Лига беллашувлариМоуринью ёзги ўртоқлик ўйинларида фақат ғалаба қозониш эмас, балки турли тактик схемаларни синаб кўриш ва таркибни ротация қилиш муҳимлигини урғулади. Вальдебебас қароргоҳида қолган беш нафар футболчи ҳам тез орада умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда.
Пари Сен-Жермен ёки бошқа топ-клублар сингари Реал Мадрид ҳам янги мавсум олдидан ўз таркибини оптимал ҳолатга келтиришга ҳаракат қилмоқда. Португалиялик мутахассиснинг қатъий ёндашуви жамоани Ла Лига стартига мукаммал тайёрлаши шубҳасиз.
…