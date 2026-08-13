Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очди
UFC собиқ чемпиони ва ҳозирда спорт таҳлилчиси Даниэль Кормье россиялик Хабиб Нурмагомедов ҳамда ирландиялик Конор Макгрегор ўртасидаги афсонавий низога тўхталиб, Хабибнинг рақибини нега ҳеч қачон кечира олмаслиги сабабини очиқлади.
Кормьенинг таъкидлашича, бу муросасизлик сабаблари дағистонлик жангчиларнинг эътиқоди ва оилавий қадриятларига бориб тақалади.
«Америкаликлар бошқача фикрлайди, улар эса орқага чекинмайди»
Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов ва унинг жамоаси билан кўп йиллар давомида бирга машғулот ўтказгани сабабли уларнинг ички дунёси ва менталитетини жуда яхши билишини қайд этди:
«Мен ўз биродарларимни, Хабибнинг жамоасидагиларни жуда яхши биламан. Уларнинг ўз динига, эътиқодига ва оиласига қанчалик содиқ эканидан хабарим бор. Шу сабабли, агар сиз Макгрегор қилган ишларни қилсангиз (оила ва динга тил текзизсангиз), энди орқага йўл қолмайди», — деди Кормье.
Жон Жонс билан таққослаш ва маданиятлар фарқи
Кормье ушбу вазиятни ўзининг собиқ ашаддий рақиби Жон Жонс билан бўлган кескин муносабатларига таққослади, бироқ менталитетдаги фарқни алоҳида ажратиб кўрсатди:
«Хабиб Конорга мен Жон Жонсга муносабатда бўлганимдек бепарво ёки босиқ муносабатда бўла олмайди. Хабиб ҳам, унинг жамоасидаги бошқа жангчилар ҳам Конорнинг бўйнини қайириб ташлашни исташади. Вазият мен ва Жонс ўртасидаги ҳолатга ўхшаб туюлиши мумкин, аммо фарқи шундаки — биз америкаликмиз. Бу каби масалаларда америкаликлар мутлақо бошқача фикрлайди», — дея қўшимча қилди собиқ чемпион.
Эслатиб ўтамиз, Хабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор ўртасидаги жанг 2018 йилнинг октябрь ойида бўлиб ўтган ва унда Хабиб 4-раундда бўғиш усули билан ғалаба қозонган эди. Жанг олдидан ва ундан сўнг икки жангчи ҳамда уларнинг жамоалари ўртасида юзага келган кескинлик MMA тарихидаги энг йирик адоватлардан бири бўлиб қолмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…