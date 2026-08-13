Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очди

·0·Спорт
Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очди

UFC собиқ чемпиони ва ҳозирда спорт таҳлилчиси Даниэль Кормье россиялик Хабиб Нурмагомедов ҳамда ирландиялик Конор Макгрегор ўртасидаги афсонавий низога тўхталиб, Хабибнинг рақибини нега ҳеч қачон кечира олмаслиги сабабини очиқлади.

Кормьенинг таъкидлашича, бу муросасизлик сабаблари дағистонлик жангчиларнинг эътиқоди ва оилавий қадриятларига бориб тақалади.

«Америкаликлар бошқача фикрлайди, улар эса орқага чекинмайди»

Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов ва унинг жамоаси билан кўп йиллар давомида бирга машғулот ўтказгани сабабли уларнинг ички дунёси ва менталитетини жуда яхши билишини қайд этди:

«Мен ўз биродарларимни, Хабибнинг жамоасидагиларни жуда яхши биламан. Уларнинг ўз динига, эътиқодига ва оиласига қанчалик содиқ эканидан хабарим бор. Шу сабабли, агар сиз Макгрегор қилган ишларни қилсангиз (оила ва динга тил текзизсангиз), энди орқага йўл қолмайди», — деди Кормье.

Жон Жонс билан таққослаш ва маданиятлар фарқи

Кормье ушбу вазиятни ўзининг собиқ ашаддий рақиби Жон Жонс билан бўлган кескин муносабатларига таққослади, бироқ менталитетдаги фарқни алоҳида ажратиб кўрсатди:

«Хабиб Конорга мен Жон Жонсга муносабатда бўлганимдек бепарво ёки босиқ муносабатда бўла олмайди. Хабиб ҳам, унинг жамоасидаги бошқа жангчилар ҳам Конорнинг бўйнини қайириб ташлашни исташади. Вазият мен ва Жонс ўртасидаги ҳолатга ўхшаб туюлиши мумкин, аммо фарқи шундаки — биз америкаликмиз. Бу каби масалаларда америкаликлар мутлақо бошқача фикрлайди», — дея қўшимча қилди собиқ чемпион.

Эслатиб ўтамиз, Хабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор ўртасидаги жанг 2018 йилнинг октябрь ойида бўлиб ўтган ва унда Хабиб 4-раундда бўғиш усули билан ғалаба қозонган эди. Жанг олдидан ва ундан сўнг икки жангчи ҳамда уларнинг жамоалари ўртасида юзага келган кескинлик MMA тарихидаги энг йирик адоватлардан бири бўлиб қолмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиЖозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиБугун, 18:37Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиБугун, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача