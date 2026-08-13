Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?

·0·Спорт
Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?

Босниялик ёш иқтидор Керим Алажбеговик ўз фаолиятини нима сабабдан Англия Премер-лигасида эмас, балки Италия А сериясида давом эттиргани ва Турин клубини танлагани ҳақида батафсил гапириб берди. Goal.com хабар қилишича, Европанинг бир қанча топ-клублари эътиборида бўлган футболчи якунда «Кекса синьора» сафига ўтишни маъқул кўрган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

РБ Салзбург тизимида ёрқин ўйинлари билан танилган Алажбеговик трансфер бозорида энг кўп қидирилаётган ёш истеъдодлардан бирига айланганди. Унга Милан, Рома ва Наполи каби клублар қизиқиш билдирган бўлса-да, дастлаб Челси трансфер пойгасида ғолиб чиққандек кўринганди. Бироқ сўнгги дақиқадаги ўзгаришлар ва Ювентуснинг тезкор ҳаракатлари вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.

Турин клубининг жозибаси ва Пжаничнинг таъсири

Туттоспорт нашрига берган интервюсида ёш футболчи Турин клуби таклифини рад этишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, дунёнинг энг буюк клубларидан бири чақирганда, ўйлаб ўтиришга ҳожат қолмайди. Шунингдек, унинг танловига ватандоши Миралем Пжаничнинг ҳам таъсири катта бўлгани, чунки яримҳимоячи аввал Ювентусда ўйнаб, клуб ҳақида илиқ таассурот қолдиргани таъкидланди.

Челсининг молиявий жиҳатдан жозибали таклифига қарамай, Алажбеговик ўз ривожланиши ва асосий таркибда тўп суриши учун аниқ кафолат берадиган лойиҳани қидирганди. Айнан шу нуқтада бош мураббийнинг тактик ёндашуви ва ёш футболчилар билан ишлаш услуби ҳал қилувчи рол ўйнади.

Лучано Спаллеттининг талаблари ва Дел Пиеронинг эътирофи

Футболчи машғулотлардаги талаблар юқорилигини ва мураббийнинг мукаммалликка интилишини алоҳида эътироф этди. Ҳар бир машғулотда пас аниқлиги, ҳаракат ва позиция бўйича янги нарсаларни ўрганаётганини айтган ҳамюртимиз бу қадам унинг профессионал ўсиши учун муҳимлигини таъкидлади.

Шунингдек, Италия футболининг афсонаси Алессандро Дел Пиеро ёш футболчини «ҳақиқий иқтидор» деб атагани Алажбегов учун катта шараф бўлди. Афсонанинг бундай илиқ сўзлари унга янада масъулият юклашини ва олдинда узоқ йўт турганини қайд этди.

ЮвентусЧелсиКерим АлажбеговикА серияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиЖозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиБугун, 18:37Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиБугун, 17:51Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБугун, 17:42Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача