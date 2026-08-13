Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?
Босниялик ёш иқтидор Керим Алажбеговик ўз фаолиятини нима сабабдан Англия Премер-лигасида эмас, балки Италия А сериясида давом эттиргани ва Турин клубини танлагани ҳақида батафсил гапириб берди. Goal.com хабар қилишича, Европанинг бир қанча топ-клублари эътиборида бўлган футболчи якунда «Кекса синьора» сафига ўтишни маъқул кўрган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
РБ Салзбург тизимида ёрқин ўйинлари билан танилган Алажбеговик трансфер бозорида энг кўп қидирилаётган ёш истеъдодлардан бирига айланганди. Унга Милан, Рома ва Наполи каби клублар қизиқиш билдирган бўлса-да, дастлаб Челси трансфер пойгасида ғолиб чиққандек кўринганди. Бироқ сўнгги дақиқадаги ўзгаришлар ва Ювентуснинг тезкор ҳаракатлари вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди.
Турин клубининг жозибаси ва Пжаничнинг таъсириТуттоспорт нашрига берган интервюсида ёш футболчи Турин клуби таклифини рад этишнинг иложи йўқлигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, дунёнинг энг буюк клубларидан бири чақирганда, ўйлаб ўтиришга ҳожат қолмайди. Шунингдек, унинг танловига ватандоши Миралем Пжаничнинг ҳам таъсири катта бўлгани, чунки яримҳимоячи аввал Ювентусда ўйнаб, клуб ҳақида илиқ таассурот қолдиргани таъкидланди.
Челсининг молиявий жиҳатдан жозибали таклифига қарамай, Алажбеговик ўз ривожланиши ва асосий таркибда тўп суриши учун аниқ кафолат берадиган лойиҳани қидирганди. Айнан шу нуқтада бош мураббийнинг тактик ёндашуви ва ёш футболчилар билан ишлаш услуби ҳал қилувчи рол ўйнади.
Лучано Спаллеттининг талаблари ва Дел Пиеронинг эътирофиФутболчи машғулотлардаги талаблар юқорилигини ва мураббийнинг мукаммалликка интилишини алоҳида эътироф этди. Ҳар бир машғулотда пас аниқлиги, ҳаракат ва позиция бўйича янги нарсаларни ўрганаётганини айтган ҳамюртимиз бу қадам унинг профессионал ўсиши учун муҳимлигини таъкидлади.
Шунингдек, Италия футболининг афсонаси Алессандро Дел Пиеро ёш футболчини «ҳақиқий иқтидор» деб атагани Алажбегов учун катта шараф бўлди. Афсонанинг бундай илиқ сўзлари унга янада масъулият юклашини ва олдинда узоқ йўт турганини қайд этди.
…