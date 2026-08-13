Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқда

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқда

Жаҳон бозорида эгилувчан экранли қурилмалар сегменти жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Xiaomi ўзининг янги турдаги инновацион гаджети устида иш олиб бормоқда. Интернет тармоғида бренднинг илк кенг форматли букклама смартфони олд панелининг илк тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма бозор етакчилари бўлган Huawei ва Samsung маҳсулотларига рақобат қилиш учун яратилаётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги формат ва асосий техник хусусиятлар

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги Xiaomi смартфони Huawei ва Samsung планшет-буклама моделларига яқин бўлган янги шакл-факторга эга бўлади. Дастлабки маълумотларга кўра, қурилманинг ички дисплейи томонлар нисбати тахминан 4:3 форматида ишлаб чиқарилади. Мутахассислар бу каби нисбат матнлар билан ишлаш, интернетда кезиш ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда қулайлик яратишини таъкидлашмоқда.

Тарқатилган суратлардан кўриниб турибдики, очилган ҳолатдаги экран диагонали тахминан 7,6 дюймни ташкил этади. Бу кўрсаткич уни ихчам планшет даражасига олиб чиқади. Шунингдек, ички дисплейнинг юқори ўнг бурчагида фронтал камера учун махсус тирқиш жойлаштирилгани кўринган.

Рақобатчилардан фарқли жиҳатлар

Дизайн борасида Xiaomi муҳандислари ўзига хос ечимларга қўл уришган. Хусусан, қурилманинг бурчаклари асосий рақобатчи ҳисобланган Huawei каби ечимга ўхшаш бўлса-да, Xiaomi экран бурчакларини сезиларли даражада кўпроқ юмалоқлаштиришни маъқул кўрган. Скриншотларда скругление радиуслари анча йирикроқ эканини аниқ кўриш мумкин.

Ҳозирги вақтда Xiaomi компанияси ушбу истиқболли смартфоннинг расмий техник тавсифлари ҳамда уни бозорга чиқариш санасини сир тутмоқда. Шунга қарамай, тармоқдаги сизиб чиққан маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотиб улгурди ва келгусида буклама экранли телефонлар бозори яна-да қизғин рақобат майдонига айланишини кўрсатмоқда.

XiaomiБуклама смартфонГаджетларHuaweiSamsung
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиБугун, 15:51Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди