Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқда
Жаҳон бозорида эгилувчан экранли қурилмалар сегменти жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, Xiaomi ўзининг янги турдаги инновацион гаджети устида иш олиб бормоқда. Интернет тармоғида бренднинг илк кенг форматли букклама смартфони олд панелининг илк тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма бозор етакчилари бўлган Huawei ва Samsung маҳсулотларига рақобат қилиш учун яратилаётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги формат ва асосий техник хусусиятларixbt.com нашрининг хабар беришича, янги Xiaomi смартфони Huawei ва Samsung планшет-буклама моделларига яқин бўлган янги шакл-факторга эга бўлади. Дастлабки маълумотларга кўра, қурилманинг ички дисплейи томонлар нисбати тахминан 4:3 форматида ишлаб чиқарилади. Мутахассислар бу каби нисбат матнлар билан ишлаш, интернетда кезиш ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда қулайлик яратишини таъкидлашмоқда.
Тарқатилган суратлардан кўриниб турибдики, очилган ҳолатдаги экран диагонали тахминан 7,6 дюймни ташкил этади. Бу кўрсаткич уни ихчам планшет даражасига олиб чиқади. Шунингдек, ички дисплейнинг юқори ўнг бурчагида фронтал камера учун махсус тирқиш жойлаштирилгани кўринган.
Рақобатчилардан фарқли жиҳатларДизайн борасида Xiaomi муҳандислари ўзига хос ечимларга қўл уришган. Хусусан, қурилманинг бурчаклари асосий рақобатчи ҳисобланган Huawei каби ечимга ўхшаш бўлса-да, Xiaomi экран бурчакларини сезиларли даражада кўпроқ юмалоқлаштиришни маъқул кўрган. Скриншотларда скругление радиуслари анча йирикроқ эканини аниқ кўриш мумкин.
Ҳозирги вақтда Xiaomi компанияси ушбу истиқболли смартфоннинг расмий техник тавсифлари ҳамда уни бозорга чиқариш санасини сир тутмоқда. Шунга қарамай, тармоқдаги сизиб чиққан маълумотлар технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотиб улгурди ва келгусида буклама экранли телефонлар бозори яна-да қизғин рақобат майдонига айланишини кўрсатмоқда.
…