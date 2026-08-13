Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлари

·0·Спорт
Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлари

Ўзбекистон футболи Осиё майдонларида навбатдаги тарихий ва ўта муҳим босқичга қадам қўймоқда. 2026/2027 йилги футбол мавсумида мамлакатимиз илк бор Осиё футбол конфедерациясининг (ОФК) энг нуфузли мусобақаси — ОФК Элит Чемпионлар лигасининг асосий босқичида бир йўла икки жамоа билан иштирок этади.

Бунга қадар Ўзбекистон бир мавсумда ушбу элитар мусобақада ҳеч қачон бир вақтнинг ўзида икки вакилга эга бўлмаган эди.

«Пахтакор»дан йирик ғалаба ва тарихий 20-иштирок

Тошкентнинг «Пахтакор» клуби саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал-Ҳусайн» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобида тор-мор этди ва Элит Чемпионлар лигаси йўлланмасини ҳал қилди.

11 август куни бўлиб ўтган баҳсда «шерлар» таркибида Достонбек Ҳамдамов дубль қайд этган бўлса, ироқлик тажрибали яримҳимоячи Башар Расан охирги голни уриб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.

Ушбу муваффақият эвазига «Пахтакор» ўз тарихида 20-маротаба Осиёнинг клублар миқёсидаги энг асосий ва нуфузли мусобақасида иштирок этадиган бўлди.

«Нефтчи» — тўғридан-тўғри, «Насаф» — 2-Чемпионлар лигасида

Мамлакатнинг амалдаги чемпиони сифатида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси асосий босқичига тўғридан-тўғри йўлланма олган эди. Эндиликда «Пахтакор» фарғоналикларга ҳамроҳлик қилади.

Шунингдек, Осиёнинг мақоми жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи мусобақаси — ОФКнинг иккинчи Чемпионлар лигасида Қаршининг «Насаф» жамоаси юртимиз шарафини ҳимоя қилади. Мамлакат чемпионатида бронза медалини қўлга киритган қаршиликлар гуруҳ босқичига тўғридан-тўғри йўл олишган.

2026/2027 йилги мавсумда Осиёда ўйнайдиган клубларимиз:

  • ОФК Элит Чемпионлар лигаси: «Нефтчи» ва «Пахтакор»

  • ОФК иккинчи Чемпионлар лигаси: «Насаф»

Осиёнинг энг кучли клублари курашадиган ушбу турнирларда вакилларимизга омад ва зафарлар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиЖозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиБугун, 18:37Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача