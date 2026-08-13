Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлари
Ўзбекистон футболи Осиё майдонларида навбатдаги тарихий ва ўта муҳим босқичга қадам қўймоқда. 2026/2027 йилги футбол мавсумида мамлакатимиз илк бор Осиё футбол конфедерациясининг (ОФК) энг нуфузли мусобақаси — ОФК Элит Чемпионлар лигасининг асосий босқичида бир йўла икки жамоа билан иштирок этади.
Бунга қадар Ўзбекистон бир мавсумда ушбу элитар мусобақада ҳеч қачон бир вақтнинг ўзида икки вакилга эга бўлмаган эди.
«Пахтакор»дан йирик ғалаба ва тарихий 20-иштирок
Тошкентнинг «Пахтакор» клуби саралаш босқичида Иорданиянинг «Ал-Ҳусайн» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобида тор-мор этди ва Элит Чемпионлар лигаси йўлланмасини ҳал қилди.
11 август куни бўлиб ўтган баҳсда «шерлар» таркибида Достонбек Ҳамдамов дубль қайд этган бўлса, ироқлик тажрибали яримҳимоячи Башар Расан охирги голни уриб, ўйинга якуний нуқтани қўйди.
Ушбу муваффақият эвазига «Пахтакор» ўз тарихида 20-маротаба Осиёнинг клублар миқёсидаги энг асосий ва нуфузли мусобақасида иштирок этадиган бўлди.
«Нефтчи» — тўғридан-тўғри, «Насаф» — 2-Чемпионлар лигасида
Мамлакатнинг амалдаги чемпиони сифатида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси асосий босқичига тўғридан-тўғри йўлланма олган эди. Эндиликда «Пахтакор» фарғоналикларга ҳамроҳлик қилади.
Шунингдек, Осиёнинг мақоми жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи мусобақаси — ОФКнинг иккинчи Чемпионлар лигасида Қаршининг «Насаф» жамоаси юртимиз шарафини ҳимоя қилади. Мамлакат чемпионатида бронза медалини қўлга киритган қаршиликлар гуруҳ босқичига тўғридан-тўғри йўл олишган.
2026/2027 йилги мавсумда Осиёда ўйнайдиган клубларимиз:
ОФК Элит Чемпионлар лигаси: «Нефтчи» ва «Пахтакор»
ОФК иккинчи Чемпионлар лигаси: «Насаф»
Осиёнинг энг кучли клублари курашадиган ушбу турнирларда вакилларимизга омад ва зафарлар тилаб қоламиз!
…