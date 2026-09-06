Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилди

·14·Дунё
Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилди

Туркия ва бутун халқаро кино ихлосмандларини ларзага солган оғир жудолик юз берди. Машҳур турк сериаллари ва фильмлари орқали миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган истеъдодли актёр Серҳат Мустафа Қилич Истанбулдаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. 51 ёшли таниқли санъаткорнинг бир неча кун давомида яқинлари билан алоқага чиқмагани ва ўз уйида сирли тарзда ҳаётдан кўз юмгани юзасидан полиция кенг кўламли тергов ҳаракатларини бошлади.

3 кунлик сукунат ва меҳмонхонадаги совуқ манзара: Воқеа қандай юз берди?

Туркиянинг машҳур Milliyet нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳодиса тафсилотлари қуйидагича кечган:

  • Алоқанинг тўхташи: 51 ёшли актёр 3 сентябрь кунидан бошлаб телефон қўнғироқларига жавоб бермай қўйган ва ҳеч ким билан боғланмаган;

  • Нуртепадаги хонадон ва очилган эшик: Хавотирга тушган аёл таниши Серҳат Қиличнинг Истанбулнинг Нуртепе туманидаги уйига келган. Эшик қўнғироғига ҳеч ким жавоб бермагач, у эшикни ўз калити билан очиб ичкарига кирган;

  • Креслодаги оғир сукунат: Уй ичида актёр меҳмонхонадаги креслода ҳаракатсиз ўтирган ҳолда топилган ва зудлик билан шошилинч тез ёрдам ҳамда полиция хизматларига хабар берилган;

  • Шифокорларнинг хулосаси: Воқеа жойига етиб келган тиббиёт бригадаси актёрнинг аллақачон вафот этганини тасдиқлади; айни пайтда ҳуқуқ-тартибот органлари ўлимнинг асл сабабларини аниқлаш учун экспертиза тайинлаган.

Канн шоҳсупасидан “Сўз” сериалигача: Серҳат Қиличнинг бой ижодий мероси

Серҳат Мустафа Қилич турк кинематографиясида ўзининг қайтарилмас харизмаси ва юқори савиядаги актёрлик маҳорати билан алоҳида ўрин тутган:

  • Канн фестивалининг бош соврини: Актёр жаҳонга машҳур режиссёр Нури Билге Жейланнинг «Қиш уйқуси» (Kış Uykusu) картинасида мураккаб драматик ролни ижро этган. Мазкур фильм жаҳон кино оламининг энг нуфузли мукофоти — Канн кинофестивалининг «Олтин пальма бутоғи» (Palme d'Or) бош совринига лойиқ кўрилган;

  • “Сўз” сериалидаги Чўлақ қаҳрамони: У нафақат Туркияда, балки Ўзбекистон ва МДҲ мамлакатларида катта шуҳрат қозонган машҳур «Сўз» (Söz) сериалидаги салбий ва ўта кучли қаҳрамон Чўлақ образи орқали томошабинлар қалбини забт этганди;

  • Драма ва комедия устаси: Бундан ташқари, у «Саксонинчилар» (Seksenler) сериалида Эргун Плак ҳамда «Видо» (Veda) тарихий бадиий фильмида Мустафо Камол Отатуркнинг яқин сафдоши Солиҳ Бозок образларини маҳорат билан гавдалантирган.

Сиз Серҳат Мустафа Қиличнинг қайси образини кўпроқ ёқтирардингиз — «Сўз» сериалидаги хавфли Чўлақними, Канн фестивалини забт этган «Қиш уйқуси»даги ижросиними ёки «Саксонинчилар»даги қаҳрамонини? Ушбу кутилмаган фожиа ҳақида нима деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва таъзиянгизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиБугун, 10:01АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаКеча, 19:36Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиТрамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиКеча, 19:25Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиКеча, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКеча, 18:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Кеча, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди