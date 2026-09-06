Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилди
Туркия ва бутун халқаро кино ихлосмандларини ларзага солган оғир жудолик юз берди. Машҳур турк сериаллари ва фильмлари орқали миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган истеъдодли актёр Серҳат Мустафа Қилич Истанбулдаги ўз хонадонида ўлик ҳолда топилди. 51 ёшли таниқли санъаткорнинг бир неча кун давомида яқинлари билан алоқага чиқмагани ва ўз уйида сирли тарзда ҳаётдан кўз юмгани юзасидан полиция кенг кўламли тергов ҳаракатларини бошлади.
3 кунлик сукунат ва меҳмонхонадаги совуқ манзара: Воқеа қандай юз берди?
Туркиянинг машҳур Milliyet нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳодиса тафсилотлари қуйидагича кечган:
Алоқанинг тўхташи: 51 ёшли актёр 3 сентябрь кунидан бошлаб телефон қўнғироқларига жавоб бермай қўйган ва ҳеч ким билан боғланмаган;
Нуртепадаги хонадон ва очилган эшик: Хавотирга тушган аёл таниши Серҳат Қиличнинг Истанбулнинг Нуртепе туманидаги уйига келган. Эшик қўнғироғига ҳеч ким жавоб бермагач, у эшикни ўз калити билан очиб ичкарига кирган;
Креслодаги оғир сукунат: Уй ичида актёр меҳмонхонадаги креслода ҳаракатсиз ўтирган ҳолда топилган ва зудлик билан шошилинч тез ёрдам ҳамда полиция хизматларига хабар берилган;
Шифокорларнинг хулосаси: Воқеа жойига етиб келган тиббиёт бригадаси актёрнинг аллақачон вафот этганини тасдиқлади; айни пайтда ҳуқуқ-тартибот органлари ўлимнинг асл сабабларини аниқлаш учун экспертиза тайинлаган.
Канн шоҳсупасидан “Сўз” сериалигача: Серҳат Қиличнинг бой ижодий мероси
Серҳат Мустафа Қилич турк кинематографиясида ўзининг қайтарилмас харизмаси ва юқори савиядаги актёрлик маҳорати билан алоҳида ўрин тутган:
Канн фестивалининг бош соврини: Актёр жаҳонга машҳур режиссёр Нури Билге Жейланнинг «Қиш уйқуси» (Kış Uykusu) картинасида мураккаб драматик ролни ижро этган. Мазкур фильм жаҳон кино оламининг энг нуфузли мукофоти — Канн кинофестивалининг «Олтин пальма бутоғи» (Palme d'Or) бош совринига лойиқ кўрилган;
“Сўз” сериалидаги Чўлақ қаҳрамони: У нафақат Туркияда, балки Ўзбекистон ва МДҲ мамлакатларида катта шуҳрат қозонган машҳур «Сўз» (Söz) сериалидаги салбий ва ўта кучли қаҳрамон Чўлақ образи орқали томошабинлар қалбини забт этганди;
Драма ва комедия устаси: Бундан ташқари, у «Саксонинчилар» (Seksenler) сериалида Эргун Плак ҳамда «Видо» (Veda) тарихий бадиий фильмида Мустафо Камол Отатуркнинг яқин сафдоши Солиҳ Бозок образларини маҳорат билан гавдалантирган.
Сиз Серҳат Мустафа Қиличнинг қайси образини кўпроқ ёқтирардингиз — «Сўз» сериалидаги хавфли Чўлақними, Канн фестивалини забт этган «Қиш уйқуси»даги ижросиними ёки «Саксонинчилар»даги қаҳрамонини? Ушбу кутилмаган фожиа ҳақида нима деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва таъзиянгизни изоҳларда қолдиринг!
…