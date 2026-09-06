Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драма

·18·Спорт
Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драма

Англия Премьер-лигасининг 3-тури доирасида кечган Лондон дербисида «Фулҳэм» ўз майдонида «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 2:3 ҳисобида оғриқли мағлубиятга учради. Учрашув давомида икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, якунда ҳатто дурангни ҳам сақлаб қололмаган мезбонлар 2026 йил ёзида жамоа рулини қўлга олган испаниялик мутахассис Альваро Арбелоа қўл остида янги мавсумдаги чуқур инқирозни бошдан кечирмоқда.

Икки карра бой берилган устунлик ва мудофаадаги пала-партишлик

«Крейвен Коттеж» стадионида кечган беллашув томошабинларга кескин кураш ва голлар ёмғирини тақдим этди:

  • Қўлдан чиқарилган устунлик: «Фулҳэм» баҳс давомида икки бор ташаббусни ўз қўлига олиб, ҳисобда олдинга ўтиб олди, бироқ ҳар иккала ҳолатда ҳам рақибнинг қарши ҳужумларини тўхтатишда совуққонлик етишмади;

  • «Бургутлар»нинг иродали зарбаси: Меҳмон «Кристал Пэлас» ҳисобда ортда қолаётган вазиятда ҳам таслим бўлмасдан, учрашувнинг иккинчи ярмида темпни оширди ва баҳс якунида ғалабани илиб кетди (2:3);

  • Мудофаа муаммоси: Арбелоа шогирдлари ўз дарвозаларидан яна 3 та тўп ўтказиб юбориб, ҳимоя чизиғидаги қўпол хатоларни очиб қўйди.

3 турда 0 очко: Жадвалнинг 19-поғонасидаги хавотир

Лондонликлар учун янги мавсум АПЛ тарихидаги энг омадсиз стартлардан бирига айланмоқда:

  • Қаторасига 3 та мағлубият: «Фулҳэм» чемпионатнинг дастлабки уч турида ҳам мағлубиятга учради — аввалроқ улар «Челси»га (2:3) ва «Сандерленд»га (0:1) имкониятни бой берган эди;

  • 19-ўриндаги босим: Ҳали бирорта ҳам очко жамғармаган Арбелоа жамоаси турнир жадвалининг хавфли 19-поғонасини банд этиб турибди;

  • Ягона ғалаба кубокда: «Оқ-қоралар»нинг жорий мавсумдаги ягона ижобий натижаси Англия Лига кубоги доирасида қуйи лига вакили «Уимблдон» устидан қозонилган (3:0) йирик ғалаба бўлиб қолмоқда.

Олдинда «Энфилд» синови: Навбатдаги рақиб «Ливерпуль»

Альваро Арбелоанинг мураббийлик ўрни дастлабки турларданоқ қаттиқ синов остида қолмоқда:

  • «Ливерпуль»га қарши оғир сафар: АПЛнинг 4-турида «Фулҳэм»ни янада жиддий имтиҳон кутмоқда — жамоа 12 сентябрь куни сафарда гранд клублардан бири «Ливерпуль» меҳмони бўлади;

  • Тактик ўзгаришлар зарурати: Экспертлар Арбелоа мудофаавий интизомни тезда тартибга келтирмаса, «Энфилд»даги сафар жамоанинг инқирозини янада чуқурлаштириши мумкинлигини таъкидламоқда.

Сизнингча, Альваро Арбелоа «Фулҳэм» мудофаасидаги хатоларни бартараф этиб, жамоани аутсайдерлар қаторидан олиб чиқа оладими ёки 12 сентябрдаги «Ливерпуль»га қарши сафарда навбатдаги мағлубият муқаррарми? «Фулҳэм»нинг икки бор олдинда бориб ютқазишига нима сабаб бўлди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалабаБугун, 09:45Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)