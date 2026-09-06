Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драма
Англия Премьер-лигасининг 3-тури доирасида кечган Лондон дербисида «Фулҳэм» ўз майдонида «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 2:3 ҳисобида оғриқли мағлубиятга учради. Учрашув давомида икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, якунда ҳатто дурангни ҳам сақлаб қололмаган мезбонлар 2026 йил ёзида жамоа рулини қўлга олган испаниялик мутахассис Альваро Арбелоа қўл остида янги мавсумдаги чуқур инқирозни бошдан кечирмоқда.
Икки карра бой берилган устунлик ва мудофаадаги пала-партишлик
«Крейвен Коттеж» стадионида кечган беллашув томошабинларга кескин кураш ва голлар ёмғирини тақдим этди:
Қўлдан чиқарилган устунлик: «Фулҳэм» баҳс давомида икки бор ташаббусни ўз қўлига олиб, ҳисобда олдинга ўтиб олди, бироқ ҳар иккала ҳолатда ҳам рақибнинг қарши ҳужумларини тўхтатишда совуққонлик етишмади;
«Бургутлар»нинг иродали зарбаси: Меҳмон «Кристал Пэлас» ҳисобда ортда қолаётган вазиятда ҳам таслим бўлмасдан, учрашувнинг иккинчи ярмида темпни оширди ва баҳс якунида ғалабани илиб кетди (2:3);
Мудофаа муаммоси: Арбелоа шогирдлари ўз дарвозаларидан яна 3 та тўп ўтказиб юбориб, ҳимоя чизиғидаги қўпол хатоларни очиб қўйди.
3 турда 0 очко: Жадвалнинг 19-поғонасидаги хавотир
Лондонликлар учун янги мавсум АПЛ тарихидаги энг омадсиз стартлардан бирига айланмоқда:
Қаторасига 3 та мағлубият: «Фулҳэм» чемпионатнинг дастлабки уч турида ҳам мағлубиятга учради — аввалроқ улар «Челси»га (2:3) ва «Сандерленд»га (0:1) имкониятни бой берган эди;
19-ўриндаги босим: Ҳали бирорта ҳам очко жамғармаган Арбелоа жамоаси турнир жадвалининг хавфли 19-поғонасини банд этиб турибди;
Ягона ғалаба кубокда: «Оқ-қоралар»нинг жорий мавсумдаги ягона ижобий натижаси Англия Лига кубоги доирасида қуйи лига вакили «Уимблдон» устидан қозонилган (3:0) йирик ғалаба бўлиб қолмоқда.
Олдинда «Энфилд» синови: Навбатдаги рақиб «Ливерпуль»
Альваро Арбелоанинг мураббийлик ўрни дастлабки турларданоқ қаттиқ синов остида қолмоқда:
«Ливерпуль»га қарши оғир сафар: АПЛнинг 4-турида «Фулҳэм»ни янада жиддий имтиҳон кутмоқда — жамоа 12 сентябрь куни сафарда гранд клублардан бири «Ливерпуль» меҳмони бўлади;
Тактик ўзгаришлар зарурати: Экспертлар Арбелоа мудофаавий интизомни тезда тартибга келтирмаса, «Энфилд»даги сафар жамоанинг инқирозини янада чуқурлаштириши мумкинлигини таъкидламоқда.
Сизнингча, Альваро Арбелоа «Фулҳэм» мудофаасидаги хатоларни бартараф этиб, жамоани аутсайдерлар қаторидан олиб чиқа оладими ёки 12 сентябрдаги «Ливерпуль»га қарши сафарда навбатдаги мағлубият муқаррарми? «Фулҳэм»нинг икки бор олдинда бориб ютқазишига нима сабаб бўлди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…