АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқда

·37·Дунё
АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқда

АҚШ Давлат департаменти Саудия Арабистонига узоқ масофага парвоз қилувчи юқори аниқликдаги JDAM-ER авиация бомбалари ҳамда унга тегишли замонавий ҳарбий жиҳозларни етказиб бериш бўйича йирик битимни расман маъқуллади. Ведомство сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, умумий қиймати қарийб 5 миллиард долларни ташкил этувчи ушбу улкан ҳарбий пакет Яқин Шарқдаги кучлар мувозанатини мустаҳкамлашга ва Ар-Риёднинг ҳаво ҳужуми салоҳиятини мисли кўрилмаган даражага кўтаришга қаратилган.

10 мингдан ортиқ авиабомба: Ар-Риёд буюртмасининг тафсилотлари

Саудия Арабистони Қироллиги сўровига биноан шакллантирилган ушбу ҳарбий пакет ўз миқёси билан экспертларни ҳайратда қолдирмоқда:

  • 5 миллиард долларлик стратегик шартнома: АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси Ар-Риёдга энг илғор авиация қуроллари ва бошқарув модулларини сотиш қарорини расман тасдиқлади;

  • 227 килограммлик 5 004 дона авиабомба: Буюртма қилинган арсеналнинг қарийб ярмини оғирлиги 227 кг бўлган юқори аниқликдаги нишонга тегувчи ўқ-дорилар ташкил этади;

  • 907 килограммлик 5 000 дона оғир бомба: Шу билан бирга, душманнинг мустаҳкам истеҳкомлари ва ер ости бункерларини вайрон қилишга мўлжалланган оғирлиги 907 кг келадиган 5 мингта оғир калибрли авиабомба ҳамда уларга мўлжалланган бошқарув комплекси етказиб берилади;

  • Қўшимча ҳарбий таъминот: Шартнома доирасида логистика, техник кўмак ва қирувчи самолётларга мослаштирувчи махсус тизимлар ҳам тақдим этилади.

JDAM-ER тизимининг хавфли қудрати: Одатдаги бомбадан «ақлли қурол» сари

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) технологияси замонавий ҳаво урушларининг энг хавфли воситаларидан биридир:

  • «Ақлли» бошқарув тизими: Мазкур комплект одатий, эркин тушувчи бомбаларни GPS ва инерциал навигация тизимига эга ўта аниқ бошқарилувчи зарба воситасига айлантиради;

  • Узоқ масофага парвоз (ER): Бомбага ўрнатиладиган махсус буклама қанотлар туфайли у самолётдан ташлангач, 70-80 километрдан ортиқ масофани режалаштириб учиб боради. Бу эса Саудия самолётларига рақибнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа ҳудудига кирмасдан туриб зарба бериш имконини яратади;

  • Яқин Шарқдаги кескинлик таъсири: Минтақада Эрон билан қарама-қаршилик ва Қизил денгиздаги ҳусийлар хавфи сақланиб қолаётган бир пайтда, Саудия Арабистони ўз ҳарбий авиациясини минтақадаги энг қудратли арсенал билан таъминламоқда.

Сизнингча, Саудия Арабистонининг АҚШдан 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар харид қилиши Яқин Шарқда барқарорлик ва хавфсизликни сақлашга хизмат қиладими ёки минтақада янги қуролланиш пойгасини янада авж олдирадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиТрамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 19:25Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиБугун, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиБугун, 18:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Бугун, 18:1311 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаРоссия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаБугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди