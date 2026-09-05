АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқда
АҚШ Давлат департаменти Саудия Арабистонига узоқ масофага парвоз қилувчи юқори аниқликдаги JDAM-ER авиация бомбалари ҳамда унга тегишли замонавий ҳарбий жиҳозларни етказиб бериш бўйича йирик битимни расман маъқуллади. Ведомство сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, умумий қиймати қарийб 5 миллиард долларни ташкил этувчи ушбу улкан ҳарбий пакет Яқин Шарқдаги кучлар мувозанатини мустаҳкамлашга ва Ар-Риёднинг ҳаво ҳужуми салоҳиятини мисли кўрилмаган даражага кўтаришга қаратилган.
10 мингдан ортиқ авиабомба: Ар-Риёд буюртмасининг тафсилотлари
Саудия Арабистони Қироллиги сўровига биноан шакллантирилган ушбу ҳарбий пакет ўз миқёси билан экспертларни ҳайратда қолдирмоқда:
5 миллиард долларлик стратегик шартнома: АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси Ар-Риёдга энг илғор авиация қуроллари ва бошқарув модулларини сотиш қарорини расман тасдиқлади;
227 килограммлик 5 004 дона авиабомба: Буюртма қилинган арсеналнинг қарийб ярмини оғирлиги 227 кг бўлган юқори аниқликдаги нишонга тегувчи ўқ-дорилар ташкил этади;
907 килограммлик 5 000 дона оғир бомба: Шу билан бирга, душманнинг мустаҳкам истеҳкомлари ва ер ости бункерларини вайрон қилишга мўлжалланган оғирлиги 907 кг келадиган 5 мингта оғир калибрли авиабомба ҳамда уларга мўлжалланган бошқарув комплекси етказиб берилади;
Қўшимча ҳарбий таъминот: Шартнома доирасида логистика, техник кўмак ва қирувчи самолётларга мослаштирувчи махсус тизимлар ҳам тақдим этилади.
JDAM-ER тизимининг хавфли қудрати: Одатдаги бомбадан «ақлли қурол» сари
JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) технологияси замонавий ҳаво урушларининг энг хавфли воситаларидан биридир:
«Ақлли» бошқарув тизими: Мазкур комплект одатий, эркин тушувчи бомбаларни GPS ва инерциал навигация тизимига эга ўта аниқ бошқарилувчи зарба воситасига айлантиради;
Узоқ масофага парвоз (ER): Бомбага ўрнатиладиган махсус буклама қанотлар туфайли у самолётдан ташлангач, 70-80 километрдан ортиқ масофани режалаштириб учиб боради. Бу эса Саудия самолётларига рақибнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа ҳудудига кирмасдан туриб зарба бериш имконини яратади;
Яқин Шарқдаги кескинлик таъсири: Минтақада Эрон билан қарама-қаршилик ва Қизил денгиздаги ҳусийлар хавфи сақланиб қолаётган бир пайтда, Саудия Арабистони ўз ҳарбий авиациясини минтақадаги энг қудратли арсенал билан таъминламоқда.
Сизнингча, Саудия Арабистонининг АҚШдан 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар харид қилиши Яқин Шарқда барқарорлик ва хавфсизликни сақлашга хизмат қиладими ёки минтақада янги қуролланиш пойгасини янада авж олдирадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…