Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?

·18·Маданият
Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?

Актриса ва блогер Зебо Рахимова ҳамда Умид Эшонқулов “Афишага” берган интервюсида мухлис сифатида кузатиб борадиган вайнчилар жамоалари ҳақида гапирди.

Суҳбат давомида Зебо Рахимовага: “Қайси Instagram блогернинг ижодини ҳақиқатан ҳам мухлис сифатида севиб кузатасиз?” дея савол берилди.

Актриса бунга жавобан бир нечта вайнчилар жамоасини алоҳида эътироф этди.

“Унақалар кўп. Масалан, Mitti.me жамоасини, Бобур Мансуров жамоасини, Mo'min Live жамоасини яхши кўриб, мазза қилиб кузатаман”, — деди Зебо Рахимова.

Умид Эшонқулов эса вайн йўналишида ижод қилаётганлар орасида Mo'min Live, Бобур Мансуров ва Mitti.me жамоаларини ҳам кузатишини айтди.

“Вайн йўналишида, масалан, Mo'min Live, Бобур Мансуров, Mitti.me яхши ижод қилишяпти. Булар ҳам, қолганлари ҳам. Кўп кузатамиз. Айтсам, ҳозир узун бўлиб кетади”, — дея жавоб берди у.

Uchta erkakning turlicha his-tuyg'ular aks etgan portretlari jamlanmasi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиБугун, 12:50Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Бугун, 12:36“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)Кеча, 21:45«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...06.09, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм06.09, 23:32Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилди06.09, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди