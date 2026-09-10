Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди

·4·Техно
Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди

Apple илк бор бозорга чиқарилиши кутилаётган букламафонлар сегментида жиддий қадам ташлаб, ўзининг iPhone Дуо қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича бозордаги асосий рақобатчиси бўлган Samsung Galaxy З Fold8 моделидан яққол устун келиб, Google Pixel 11 Pro Фолд кўрсаткичлари билан тенглашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, буклама смартфонлар учун чанг ва майда заррачалар доимий бош оғриғи бўлиб келган. Бундай ёт жисмлар кўпинча қурилманинг мураккаб шарнир қисмига тушиб, вақт ўтиши билан унинг ишдан чиқишига сабаб бўлади. iPhone Дуо тақдим этилган IP68 стандарти эса корпусга чанг умуман кирмаслигини кафолатлайди.

Мустаҳкамлик ва сувости имкониятлари

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги буклама смартфон сув остига 6 метр чуқурликкача ва 30 дақиқагача чўкиб кетганда ҳам ўз иш фаолиятини сақлаб қолади. Шу билан бирга, технология гиганти мазкур ҳимоя вақти-вақти билан қурилманинг табиий эскириши натижасида пасайиб бориши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Таққослаш учун, Samsung Galaxy З Fold8 модели IP48 даражасидаги ҳимоя билан жиҳозланган бўлиб, у майда чанг зарраларидан ҳимояланиш борасида Apple қурилмасидан сезиларли даражада ортда қолади. iPhone Дуо модели эса шунчаки стандарт ҳимоя билан чекланиб қолмай, ўзининг конструктив ечимлари билан ҳам эътиборни тортади.

Конструкция ва амалдаги хусусиятлар

Қурилманинг мустаҳкамлиги титан рамка, титан ҳимоя қопқоғи ҳамда ўн қатламдан иборат мураккаб дисплей тузилиши эвазига таъминланади. Шунга қарамай, фойдаланувчилар қўлига етиб борган дастлабки суратлардан кўриниб турибдики, 7,6 дюймли катта ички экранда букланадиган жойдаги чизиқ яққол кўзга ташланиб турибди. Мутахассислар экран анимацияларининг гўзаллигини алоҳида эътироф этишмоқда.

Ҳозирги кунда ушбу илғор қурилмалар, жумладан, янги авлод флагманлари қаторида iPhone Дуо модели ҳам савдога чиқарилиш босқичига етиб келди. Келгусида қурилманинг реал шароитдаги синовлари, хусусан, унинг механик қисмлари қанчалик чидамли эканини кўрсатиб беради.

AppleiPhone ДуоSamsungСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиUnihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиБугун, 15:27АҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиАҚШ 2035 йилга бориб йилига 10 мингта космик ракета учирмоқчиБугун, 14:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиОй базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлдиБугун, 13:56Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиApple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиБугун, 13:21Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади