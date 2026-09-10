Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди
Apple илк бор бозорга чиқарилиши кутилаётган букламафонлар сегментида жиддий қадам ташлаб, ўзининг iPhone Дуо қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича бозордаги асосий рақобатчиси бўлган Samsung Galaxy З Fold8 моделидан яққол устун келиб, Google Pixel 11 Pro Фолд кўрсаткичлари билан тенглашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, буклама смартфонлар учун чанг ва майда заррачалар доимий бош оғриғи бўлиб келган. Бундай ёт жисмлар кўпинча қурилманинг мураккаб шарнир қисмига тушиб, вақт ўтиши билан унинг ишдан чиқишига сабаб бўлади. iPhone Дуо тақдим этилган IP68 стандарти эса корпусга чанг умуман кирмаслигини кафолатлайди.
Мустаҳкамлик ва сувости имкониятлариИшлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги буклама смартфон сув остига 6 метр чуқурликкача ва 30 дақиқагача чўкиб кетганда ҳам ўз иш фаолиятини сақлаб қолади. Шу билан бирга, технология гиганти мазкур ҳимоя вақти-вақти билан қурилманинг табиий эскириши натижасида пасайиб бориши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Таққослаш учун, Samsung Galaxy З Fold8 модели IP48 даражасидаги ҳимоя билан жиҳозланган бўлиб, у майда чанг зарраларидан ҳимояланиш борасида Apple қурилмасидан сезиларли даражада ортда қолади. iPhone Дуо модели эса шунчаки стандарт ҳимоя билан чекланиб қолмай, ўзининг конструктив ечимлари билан ҳам эътиборни тортади.
Конструкция ва амалдаги хусусиятларҚурилманинг мустаҳкамлиги титан рамка, титан ҳимоя қопқоғи ҳамда ўн қатламдан иборат мураккаб дисплей тузилиши эвазига таъминланади. Шунга қарамай, фойдаланувчилар қўлига етиб борган дастлабки суратлардан кўриниб турибдики, 7,6 дюймли катта ички экранда букланадиган жойдаги чизиқ яққол кўзга ташланиб турибди. Мутахассислар экран анимацияларининг гўзаллигини алоҳида эътироф этишмоқда.
Ҳозирги кунда ушбу илғор қурилмалар, жумладан, янги авлод флагманлари қаторида iPhone Дуо модели ҳам савдога чиқарилиш босқичига етиб келди. Келгусида қурилманинг реал шароитдаги синовлари, хусусан, унинг механик қисмлари қанчалик чидамли эканини кўрсатиб беради.
…